Belleza

Bella Hadid apuesta por un bob con flequillo que redefine su estilo en París

Con un bob corto y flequillo recto que marca un giro en su estética reciente, Bella Hadid reafirma el regreso de los cortes precisos

Marzo 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 - Day 2

Neil Mockford/GC Images

En medio del ritmo acelerado de la semana de la moda en Paris 2026, Bella Hadid volvió a captar la atención con un cambio de imagen que transforma su silueta habitual. La modelo fue fotografiada saliendo de un edificio histórico mientras firmaba autógrafos, luciendo un corte bob corto con flequillo recto que redefine su presencia estética y aporta una nueva lectura a su estilo personal.

El corte llega justo a la línea de la mandíbula y se mantiene pulido, con un contorno preciso que enmarca el rostro. El flequillo, denso y ligeramente texturizado, roza las cejas y suaviza la estructura de sus facciones, generando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. No se trata de un bob rígido ya que el acabado mantiene movimiento natural, con capas discretas que permiten que el cabello caiga con ligereza.

Este tipo de corte —cercano al llamado bob parisino— ha reaparecido con fuerza en el panorama de belleza reciente. Su atractivo radica en la simplicidad estructural de la longitud definida, líneas limpias y un flequillo que introduce carácter sin necesidad de volumen excesivo ni estilizados complejos. En el caso de Bella Hadid, el resultado refuerza una estética que combina referencias noventeras con una actitud relajada.

El nuevo look también dialoga con el resto de su estilismo. La modelo combinó el bob con gafas oscuras de silueta estrecha, una chaqueta de punto con cuello de piel y unos jeans de pierna recta. El conjunto remite a un imaginario urbano refinado que funciona bien con la precisión del corte ya que nada parece forzado, pero cada elemento está cuidadosamente equilibrado.

Más allá de una simple actualización capilar, el gesto confirma cómo Bella Hadid continúa utilizando el cabello como una herramienta narrativa dentro de su imagen pública. Cada variación —ya sea en color, textura o longitud— introduce una nueva fase visual que acompaña sus apariciones en pasarela, campañas y street style.

Bella Hadid con corte bob.jpg

Bella Hadid con corte bob

Getty images

Con este bob corto y flequillo recto, la modelo reafirma una tendencia que privilegia las líneas claras y la estructura sobre los estilizados elaborados. Un corte que parece sencillo, pero cuya fuerza reside justamente en esa aparente simplicidad.

Eurídice Aiymet Garavito García
