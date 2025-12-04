Moda
Tendencias 2026
Agenda
Adiós al Mocha Mousse, Pantone anuncia el color definitivo para 2026: Cloud Dancer
Un tono blanco sereno y luminoso que marca el inicio de una nueva sensibilidad en moda, diseño y lujo contemporáneo
Diciembre 04, 2025
·
Eurídice Aiymet Garavito García