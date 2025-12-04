Suscríbete
Agenda

Adiós al Mocha Mousse, Pantone anuncia el color definitivo para 2026: Cloud Dancer

Un tono blanco sereno y luminoso que marca el inicio de una nueva sensibilidad en moda, diseño y lujo contemporáneo

Diciembre 04, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
cloud-dancer-color-pantone-2026.jpg

Adiós al Mocha Mousse, Pantone anuncia el color definitivo para 2026: Cloud Dancer

Pantone

Para 2026, Pantone elige un NO color inesperado: un blanco suave llamado Cloud Dancer. No es un blanco clínico ni un tono que busque imponerse con estridencia. Es un blanco que respira, que deja espacio, que propone calma en un momento en el que el consumo visual se encuentra saturado. Con esta elección, la institución continua con un giro hacia una estética más contemplativa, más silenciosa y más cercana al lujo sensorial que al impacto inmediato.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-254.jpg
Agenda
El fotógrafo que saca la gama Pantone de los paisajes y lugares más espectaculares de Italia
Noviembre 26, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Ideas para llevar Mocha Mousse, el color de 2025 en tu manicure.png
Belleza
Ideas para llevar Mocha Mousse, el color de 2025 en tu manicure
Diciembre 09, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Cloud Dancer es un blanco que parece suspendido en el aire. Tiene la suavidad de una luz difusa y la pureza de un espacio recién abierto. Su carácter no está en el contraste, sino en la forma en que invita a mirar con atención. Es un tono que seduce sin anunciarse, que permite que la textura, el corte y la proporción se vuelvan protagonistas. En moda, esto significa prendas donde el volumen, la caída y el movimiento importan más que el color mismo.

La elección de un blanco para representar el año no es casualidad. Habla de un deseo colectivo de respirar con mayor profundidad, de limpiar el ruido visual, de regresar a una estética donde lo esencial retoma valor. Cloud Dancer funciona como punto de partida para quienes buscan lujo desde una sensibilidad más madura, no necesita adornos, simplemente existe con una quietud sofisticada.

En diseño de interiores, este tono abre posibilidades inmensas. En espacios luminosos se convierte en un puente entre materiales naturales, líneas arquitectónicas suaves y atmósferas que invitan a la calma. En espacios más oscuros, aporta equilibrio y un resplandor contenido. Su versatilidad es parte de su encanto ya que combina con metales, maderas, fibras y mármoles sin perder su identidad.

En belleza y packaging, Cloud Dancer se perfila como un color que comunica limpieza, refinamiento y transparencia. No compite con otros tonos, más bien los realza. tampoco exige atención pues ya la atrae por defecto.

Lo que distingue a Cloud Dancer de cualquier otro blanco es su capacidad de actuar como silencio visual en un mundo que parece hablar demasiado. Es un recordatorio de que el lujo también existe en la pausa, en la ausencia de ruido, en la claridad mental que permite comenzar de nuevo.
Si 2026 necesitaba un color que simbolizara un respiro —un momento para mirar el mundo con una perspectiva más suave— Cloud Dancer llega como la respuesta más elegante posible.

Pantone Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Santiago
Agenda
La interpretación de Bésame Mucho con la que Dua Lipa sorprendió a la Ciudad de México
Diciembre 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mexico Unveils Countdown Clock To The 2026 World Cup With Alessandro Del Piero, Former Italian Footballer And FIFA Ambassador
Agenda
El detalle más esperado del Mundial 2026 que está por revelarse
Diciembre 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuando las sombras se convierten en búsqueda la esencia de Yo, adicto.jpg
Agenda
Yo, adicto: la serie que convirtió la vulnerabilidad en una interpretación histórica de Oriol Pla
Noviembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
vestido-de-la-venganza.jpg
Agenda
El vestido de venganza de la princesa Diana queda oficialmente inmortalizado con una nueva figura de cera
Noviembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El poder del rojo por qué este color se ha vuelto un amuleto para las reinas de belleza mexicanas.jpg
Agenda
Este es el color más favorecedor para las mexicanas, según la historia del Miss Universo
El rojo parece esconder un secreto que acompaña a las mexicanas en Miss Universo: una energía que se repite, atrae miradas y termina marcando quién sostiene la corona en el momento decisivo
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las locuras, de Rodrigo García, nos da un cast de ensueño.jpg
Agenda
Las locuras, de Rodrigo García, nos da un cast de ensueño
Con el pretexto del estreno “Las locuras” en Netflix, las seis protagonistas de la película toman la portada digital de Harper’s Bazaar de la mano con Ferragamo, que celebra la colección Vara, su zapato más emblemático.
Noviembre 20, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
26th Annual Latin Grammy Awards - Show
Agenda
5 premios y un reinado imparable, Bad Bunny consolida su poder en los Latin Grammy 2025 —y en la cultura pop
Su arrastre cultural, su visión única y su presencia en los Latin Grammy 2025 revelan por qué Bad Bunny se mantiene como uno de los artistas más influyentes del mundo
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Buenos Aires
Agenda
Los covers que harían inolvidable la presentación de Dua Lipa en México
Estas son las canciones mexicanas que podrían darle un giro especial al show de Dua Lipa y conectar de lleno con su público en México
Noviembre 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García