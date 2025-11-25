Suscríbete
Agenda

Yo, adicto: la serie que convirtió la vulnerabilidad en una interpretación histórica de Oriol Pla

La miniserie española que llevó a Oriol Pla a ganar el Emmy Internacional retrata un viaje íntimo sobre adicciones, vulnerabilidad y transformación, contado desde una honestidad que no deja espacio para adornos

Noviembre 25, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuando las sombras se convierten en búsqueda la esencia de Yo, adicto.jpg

Yo, adicto: la serie que convirtió la vulnerabilidad en una interpretación histórica de Oriol Pla

Anadolu

Yo, adicto es uno de esos proyectos que no se explican desde la espectacularidad, sino desde la verdad. La historia parte del testimonio real de Javier Giner, quien decidió convertir su proceso de rehabilitación en una obra narrativa con la misma fuerza con la que lo vivió. La ficción inicia cuando un joven profesional del mundo audiovisual ingresa a un centro de desintoxicación después de un periodo de consumo compulsivo que atraviesa varias dimensiones de su vida: sustancias, relaciones y emociones que dejó de reconocer como propias.

También te interesa...
depilacion-laser-mitos-y-verdades.jpg
Belleza
Verdad o mito: todo lo que debes saber sobre la depilación láser
Julio 09, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
leandra-medine.jpg
Especiales
Cuando Leandra Medine se pronunció en contra de la depilación femenina
Julio 18, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

La serie no se construye sobre golpes de efecto ni giros inesperados; su profundidad está en lo cotidiano, la habitación de la clínica, los silencios, los ejercicios terapéuticos y esa sensación de tocar fondo que pocas veces se muestra de forma tan frontal. El guion, escrito con sensibilidad y precisión, evita glorificar el dolor. En lugar de ello, se acerca a la vulnerabilidad desde un punto de vista íntimo, sin dramatismos artificiales.

El trabajo de Oriol Pla es uno de los mayores aciertos. Su interpretación no se limita a reproducir lo que está escrito; parece dialogar con cada fractura interna del personaje. Oriol Pla sostiene la cámara con una naturalidad que hace imposible desviar la mirada. Esa entrega le valió el Emmy Internacional, un reconocimiento que premia no solo su técnica, sino la capacidad de sostener una historia que exige una honestidad absoluta.

La serie también destaca por su estructura breve. Son seis episodios que condensan un proceso complejo sin perder ritmo ni profundidad emocional. Cada capítulo funciona como un fragmento del propio Javier Giner: momentos de resistencia, de ferocidad, de lucidez y, sobre todo, de confrontación consigo mismo. En pantalla, el centro de rehabilitación no es un escenario dramático, sino un territorio donde las identidades se desarman para reconstruirse desde otro lugar.

El impacto de Yo, adicto radica en su tono: directo, introspectivo y sin concesiones. No romantiza la adicción ni la convierten en un espectáculo; la muestra desde la humanidad de quien estuvo ahí y decidió contarlo. Y eso es justamente lo que la diferencia de otras producciones sobre el tema.

Dónde verla

La miniserie está disponible en Disney+. Desde la primera escena, es evidente que no es una ficción para maratonear por inercia: pide atención, silencio y una disposición real a entrar en un relato que se sostiene en emociones crudas.
Yo, adicto no es ligera, pero su peso es justamente lo que la hace relevante. Es una obra que invita a mirar de frente aquello que solemos evitar y, al hacerlo, revela la fuerza que aparece cuando alguien decide dejar de huir.

Disney Emmys Series de televisión
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
vestido-de-la-venganza.jpg
Agenda
El vestido de venganza de la princesa Diana queda oficialmente inmortalizado con una nueva figura de cera
Noviembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El poder del rojo por qué este color se ha vuelto un amuleto para las reinas de belleza mexicanas.jpg
Agenda
Este es el color más favorecedor para las mexicanas, según la historia del Miss Universo
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las locuras, de Rodrigo García, nos da un cast de ensueño.jpg
Agenda
Las locuras, de Rodrigo García, nos da un cast de ensueño
Noviembre 20, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
26th Annual Latin Grammy Awards - Show
Agenda
5 premios y un reinado imparable, Bad Bunny consolida su poder en los Latin Grammy 2025 —y en la cultura pop
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Buenos Aires
Agenda
Los covers que harían inolvidable la presentación de Dua Lipa en México
Estas son las canciones mexicanas que podrían darle un giro especial al show de Dua Lipa y conectar de lleno con su público en México
Noviembre 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - July 29, 2025
Agenda
La secuela de El diablo viste a la moda ya tiene fecha de estreno oficial
La esperada continuación del clásico de moda confirma su llegada a cines con un elenco estelar y un guiño inesperado a Anne Hathaway en el día de su cumpleaños
Noviembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuál es la película más exitosa de Guillermo del Toro.jpg
Agenda
¿Cuál es la película más exitosa de Guillermo del Toro?
Un análisis reciente confirma cuál es la obra más completa del director tapatío, capaz de unir la sensibilidad del autor con el impacto del gran público
Noviembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Frankenstein según Guillermo del Toro, el renacer del monstruo como ícono de sensibilidad y estilo.jpg
Agenda
Frankenstein según Guillermo del Toro, el renacer del monstruo como ícono de humanidad
Guillermo del Toro reinterpreta el mito de Frankenstein desde la belleza, la empatía y la estética gótica, convirtiendo al monstruo en un símbolo de humanidad y elegancia trágica
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García