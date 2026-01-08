Suscríbete
Todo sobre la película de alta costura de Angelina Jolie, Couture

Couture explora el universo de la alta costura desde una mirada sobria y emocional, con Angelina Jolie al centro de una historia donde la moda se convierte en lenguaje narrativo

Enero 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Couture" – Red Carpet - The 20th Rome Film Festival

La moda y el cine han compartido históricamente un lenguaje común, ambos construyen mundos, narran emociones y convierten la imagen en relato. Couture, la película de alta costura asociada a Angelina Jolie, se inscribe justo en ese territorio donde el vestuario no es un complemento, sino una forma de discurso. Más que un proyecto convencional, se perfila como una exploración del universo de la moda desde una mirada íntima, adulta y profundamente estética.

Aunque la información disponible se ha manejado con discreción —algo coherente con el tono del proyecto—, Couture ya genera conversación por la manera en que vincula la artesanía de la alta costura con una narrativa cinematográfica sobria.

Una historia donde la moda tiene peso narrativo

En Couture, la alta costura no funciona como simple telón de fondo. La película se articula alrededor de este universo, abordándolo como un espacio de creación, disciplina y tensión emocional. La moda aparece como oficio, como lenguaje y como territorio de poder simbólico.
Este enfoque conecta con una tradición cinematográfica que entiende el vestir como parte del carácter de los personajes. Aquí, las prendas no solo visten cuerpos, hablan de jerarquías, silencios, procesos creativos y vínculos humanos.

Angelina Jolie y su relación con el vestuario

La presencia de Angelina Jolie en Couture no resulta casual. A lo largo de su carrera, su imagen pública ha estado marcada por una relación muy consciente con la moda: elecciones precisas, siluetas limpias, preferencia por piezas con peso simbólico más que por tendencias efímeras.
Esa coherencia se traslada a la película. Angelina Jolie encarna una figura que dialoga con la idea de autoría, experiencia y control creativo, valores que resuenan con el mundo de la alta costura, donde cada pieza exige tiempo, técnica y visión.

Estética, sobriedad, detalle y oficio

Visualmente, Couture se aleja del exceso decorativo. La estética apuesta por una elegancia contenida, donde los materiales, las texturas y los acabados adquieren protagonismo. Talleres, procesos manuales y prendas en construcción ocupan el centro del encuadre, reforzando la idea de que el lujo verdadero está en el trabajo bien hecho.
El vestuario se concibe como parte del ritmo narrativo. No hay saturación visual ni espectacularidad gratuita: cada elemento responde a una intención clara, alineada con una lectura más adulta y reflexiva de la moda.

Una película que dialoga con el momento actual de la moda

Couture llega en un contexto donde la industria cuestiona sus propios ritmos y valores. La atención vuelve a la artesanía, a los procesos lentos y a la autoría, temas que la película incorpora sin subrayados obvios. En ese sentido, el filme conecta con una conversación más amplia sobre qué significa hoy el lujo y cómo se representa. No desde la ostentación, sino desde la precisión, la herencia y la emoción silenciosa.

Moda, cine y narrativa femenina

Otro de los ejes que atraviesan Couture es la mirada femenina sobre un universo históricamente exigente y jerárquico. La película no idealiza la alta costura, pero tampoco la desacraliza. La observa desde dentro, con respeto por el oficio y atención a las dinámicas humanas que lo sostienen.
Angelina Jolie aporta a este relato una presencia que equilibra fortaleza y contención, reforzando una narrativa donde la moda es tan emocional como estructural.

Eurídice Aiymet Garavito García
