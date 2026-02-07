Veuve Clicquot Sun Club: champagne, diseño y arte bajo una nueva luz en Ciudad de México

Ciudad de México se ha convertido en un escenario donde el arte, el diseño y la cultura contemporánea no solo dialogan, sino que construyen experiencias. En ese contexto, Veuve Clicquot presenta por primera vez en la capital Sun Club, una propuesta que traslada su universo estético y sensorial al corazón de Art Week, integrando champagne, instalación artística y gastronomía desde una mirada sofisticada y actual.

Lejos de concebirse como un evento aislado, Veuve Clicquot Sun Club se despliega como una experiencia cultural expandida. Su presencia en Zona Maco sitúa al champagne dentro del ecosistema del arte contemporáneo, no como acompañamiento, sino como un lenguaje propio que comparte valores con la creación artística: audacia, experimentación y una comprensión del tiempo como algo que se disfruta sin prisa.

El espacio fue concebido como una instalación efímera de diseño, desarrollada en colaboración con Studio Marcel Poulain, traduciendo el espíritu Solaire de Veuve Clicquot en un entorno visual que privilegia la luz, las texturas y la convivencia. Materiales luminosos, acentos metálicos y una elegancia relajada evocan un imaginario mediterráneo reinterpretado desde la contemporaneidad, donde el lujo se expresa a través de la experiencia y no del exceso.

En el centro de la instalación destaca una pieza creada exclusivamente para la feria: una mesa de backgammon diseñada especialmente para este proyecto. Más que un objeto funcional, actúa como núcleo simbólico del espacio, invitando al juego, a la pausa y al encuentro. La pieza sintetiza el espíritu de Sun Club: un lugar donde la sofisticación se vive de forma lúdica y compartida.

Sun Club Kimpton Virro Borja

La propuesta gastronómica acompaña esta narrativa con la misma intención curatorial. Los maridajes fueron pensados para dialogar con el perfil fresco y frutal de las cuvées RICH y RICH Rosé, integrándose de manera natural al ritmo del espacio y a la experiencia sensorial del champagne, sin competir con el protagonismo del arte y el diseño.

Fuera del recinto ferial, Veuve Clicquot Sun Club amplía su presencia en Ciudad de México con la apertura de su primer rooftop en Kimpton Virgilio, convirtiéndose en un punto de encuentro que extiende la experiencia más allá de los días de feria. Este espacio urbano funciona como un lugar donde el atardecer, la música y la conversación se articulan en torno al mismo espíritu solar que define a la Maison.

La llegada de Veuve Clicquot Sun Club a Ciudad de México no es casual. Refleja el momento cultural que vive la ciudad como plataforma creativa global, capaz de albergar propuestas donde el lujo se entiende como un ejercicio cultural dinámico y no como una exhibición estática. En este contexto, Veuve Clicquot no solo presenta una experiencia, sino que plantea una forma de habitar el presente: luminosa, abierta y profundamente ligada al arte de vivir.

Dónde y cuándo visitarlo

Zona Maco 2026

La instalación efímera de arte y diseño está presente durante Art Week, del 4 al 8 de febrero , integrada al recorrido de la feria.

El primer Sun Club urbano de la ciudad permanece activo durante todo el mes de febrero, extendiendo la experiencia del champagne a un entorno pensado para el atardecer y la convivencia.