Suscríbete
Agenda

Veuve Clicquot Sun Club: champagne, diseño y arte bajo una nueva luz en Ciudad de México

Una instalación efímera y un rooftop urbano activan el espíritu Solaire de la Maison en el contexto creativo de Art Week en la capital

Febrero 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Veuve Clicquot Sun Club champagne, diseño y arte bajo una nueva luz en Ciudad de México.jpg

Veuve Clicquot Sun Club: champagne, diseño y arte bajo una nueva luz en Ciudad de México

Virro Borja

Ciudad de México se ha convertido en un escenario donde el arte, el diseño y la cultura contemporánea no solo dialogan, sino que construyen experiencias. En ese contexto, Veuve Clicquot presenta por primera vez en la capital Sun Club, una propuesta que traslada su universo estético y sensorial al corazón de Art Week, integrando champagne, instalación artística y gastronomía desde una mirada sofisticada y actual.

Lejos de concebirse como un evento aislado, Veuve Clicquot Sun Club se despliega como una experiencia cultural expandida. Su presencia en Zona Maco sitúa al champagne dentro del ecosistema del arte contemporáneo, no como acompañamiento, sino como un lenguaje propio que comparte valores con la creación artística: audacia, experimentación y una comprensión del tiempo como algo que se disfruta sin prisa.

También te interesa...
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026.jpg
Moda
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Figure Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Belleza
Kaori Sakamoto y el maquillaje japonés que marcó tendencia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El espacio fue concebido como una instalación efímera de diseño, desarrollada en colaboración con Studio Marcel Poulain, traduciendo el espíritu Solaire de Veuve Clicquot en un entorno visual que privilegia la luz, las texturas y la convivencia. Materiales luminosos, acentos metálicos y una elegancia relajada evocan un imaginario mediterráneo reinterpretado desde la contemporaneidad, donde el lujo se expresa a través de la experiencia y no del exceso.

En el centro de la instalación destaca una pieza creada exclusivamente para la feria: una mesa de backgammon diseñada especialmente para este proyecto. Más que un objeto funcional, actúa como núcleo simbólico del espacio, invitando al juego, a la pausa y al encuentro. La pieza sintetiza el espíritu de Sun Club: un lugar donde la sofisticación se vive de forma lúdica y compartida.

SunClub_Kimpton_0101.jpg

Sun Club Kimpton

Virro Borja

La propuesta gastronómica acompaña esta narrativa con la misma intención curatorial. Los maridajes fueron pensados para dialogar con el perfil fresco y frutal de las cuvées RICH y RICH Rosé, integrándose de manera natural al ritmo del espacio y a la experiencia sensorial del champagne, sin competir con el protagonismo del arte y el diseño.

Fuera del recinto ferial, Veuve Clicquot Sun Club amplía su presencia en Ciudad de México con la apertura de su primer rooftop en Kimpton Virgilio, convirtiéndose en un punto de encuentro que extiende la experiencia más allá de los días de feria. Este espacio urbano funciona como un lugar donde el atardecer, la música y la conversación se articulan en torno al mismo espíritu solar que define a la Maison.

La llegada de Veuve Clicquot Sun Club a Ciudad de México no es casual. Refleja el momento cultural que vive la ciudad como plataforma creativa global, capaz de albergar propuestas donde el lujo se entiende como un ejercicio cultural dinámico y no como una exhibición estática. En este contexto, Veuve Clicquot no solo presenta una experiencia, sino que plantea una forma de habitar el presente: luminosa, abierta y profundamente ligada al arte de vivir.

SunClub_Kimpton_0574.jpg

Sun Club Kimpton

Virro Borja

Dónde y cuándo visitarlo

  • Zona Maco 2026
    La instalación efímera de arte y diseño está presente durante Art Week, del 4 al 8 de febrero, integrada al recorrido de la feria.
  • Rooftop del Kimpton Virgilio
    El primer Sun Club urbano de la ciudad permanece activo durante todo el mes de febrero, extendiendo la experiencia del champagne a un entorno pensado para el atardecer y la convivencia.
SunClubMaco0682.jpg

Sun Club Zona Maco

Virro Borja

CDMX Arte entretenimiento
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
68th GRAMMY Awards - Premiere Ceremony
Agenda
Todos los ganadores de los Grammy 2026
Febrero 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BAFTA Scotland Awards 2025 - Build Up
Agenda
Todos los nominados y nominadas a los BAFTA 2026
Enero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Todo lo que tienes que saber sobre la gira de Harry Styles en México.jpg
Agenda
Todo lo que tienes que saber sobre la visita de Harry Styles a México
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
oscars-categoria.jpg
Agenda
Óscar 2026: Lista completa de los nominados y nominadas a lo mejor del cine
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5 galerías en CDMX donde el arte se vive con sensibilidad de moda (1).jpg
Agenda
5 galerías que toda amante del arte debe visitar en CDMX este 2026
Estos espacios reinterpretan el arte contemporáneo desde la experiencia, la forma y la presencia
Enero 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mabel Cadena Book 20253776 copia.jpg
Agenda
Mabel Cadena vuelve al universo Marvel como Namora
El regreso de Namora en Avengers: Doomsday confirma la continuidad de Mabel Cadena dentro del universo Marvel y refuerza la presencia del talento mexicano en una de las producciones más ambiciosas de Hollywood
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Couture" – Red Carpet - The 20th Rome Film Festival
Agenda
Todo sobre la película de alta costura de Angelina Jolie, Couture
Couture explora el universo de la alta costura desde una mirada sobria y emocional, con Angelina Jolie al centro de una historia donde la moda se convierte en lenguaje narrativo
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bruno Mars regresa con un nuevo álbum en solitario después de una década.jpg
Agenda
¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Bruno Mars?
Tras años enfocado en colaboraciones y proyectos paralelos, Bruno Mars prepara un nuevo álbum bajo su nombre. Un regreso que habla de edición, madurez artística y control creativo
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García