Óscar 2026: Lista completa de los nominados y nominadas a lo mejor del cine

El anuncio de los nominados revela una temporada marcada por cruces generacionales, apuestas autorales y grandes producciones que redefinen el pulso creativo de los Premios de la Academia

Enero 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Esta mañana quedará en la memoria de la industria como el momento en que se reveló, con precisión el mapa de la temporada cinematográfica más vibrante de los últimos años. La 98.ª edición de los Premios de la Academia anunció a sus nominados, celebrando un año en el que las historias más diversas y audaces compiten en igualdad de condiciones, desde superproducciones impactantes hasta obras íntimas que desdibujan fronteras entre cine popular y artístico.

De inmediato, se siente un cruce generacional y estilístico que define este Óscar: hay presencia de directores establecidos que han sido columna vertebral del cine contemporáneo y nuevas voces que retan las convenciones del relato cinematográfico. Lo mismo ocurre frente a cámara, con intérpretes cuya capacidad de transformarse ha sido elogiada por crítica y audiencia por igual.

Lista oficial de nominados a los Oscars 2026

Actor en un papel principal

  • Timothée Chalamet-Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio-Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke-Luna azul
  • Michael B. Jordan-Pecadores
  • Wagner Moura-El agente secreto

Actor en un papel secundario

  • Benicio Del Toro-Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi-Frankenstein
  • Delroy Lindo-Pecadores
  • Sean Penn-Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård-Valor sentimental

Actriz en un papel principal

  • Jessie Buckley-Hamnet
  • Rosa Byrne-Si tuviera piernas te patearía
  • Kate Hudson-Canción cantada en azul
  • Renate Reinsve-Valor sentimental
  • Emma Stone-Bugonia

Actriz en un papel secundario

  • Elle Fanning-Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas-Valor sentimental
  • Amy Madigan-Armas
  • Wunmi Mosaku-Pecadores
  • Teyana Taylor-Una batalla tras otra

Largometraje de animación

  • Arco-Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas y Natalie Portman
  • Elio-Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina y Mary Alice Drumm
  • Cazadores de demonios del KPop-Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle LM Wong
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia-Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago y Henri Magalon
  • Zootopia 2-Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino

Cortometraje animado

  • Mariposa-Florence Miailhe y Ron Dyens
  • Siempre verde-Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
  • La niña que lloraba perlas-Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
  • Plan de jubilación-John Kelly y Andrew Freedman
  • Las tres hermanas-Konstantín Bronzit

Fundición

  • Hamnet-Nina Gold
  • Marty Supremo-Jennifer Venditti
  • Una batalla tras otra-Casandra Kulukundis
  • El agente secreto-Gabriel Domingues
  • Pecadores-Francine Maisler

Cinematografía

  • Frankenstein-Dan Laustsen
  • Marty Supremo-Darío Khondji
  • Una batalla tras otra-Michael Bauman
  • Pecadores-Otoño Durald Arkapaw
  • Sueños de tren-Adolfo Veloso

Diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y ceniza-Déborah L. Scott
  • Frankenstein-Kate Hawley
  • Hamnet-Malgosia Turzanska
  • Marty Supremo-Miyako Bellizzi
  • Pecadores-Ruth E. Carter

Dirigente

  • Hamnet-Chloé Zhao
  • Marty Supremo-Josh Safdie
  • Una batalla tras otra-Paul Thomas Anderson
  • Valor sentimental-Joaquín Trier
  • Pecadores-Ryan Coogler

Largometraje documental

  • La solución de Alabama-Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman
  • Ven a verme en la buena luz-Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen
  • Cortando a través de rocas-Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
  • El señor Don Nadie contra Putin-Los nominados se determinarán
  • El vecino perfecto-Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

Cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías-Joshua Seftel y Conall Jones
  • Armado sólo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud-Craig Renaud y Juan Arredondo
  • No más niños: “Se fueron y se han ido"-Hilla Medalia y Sheila Nevins
  • El diablo está ocupado-Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir
  • Perfectamente una extrañeza-Alison McAlpine

Edición de películas

  • F1-Esteban Mirrione
  • Marty Supremo-Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Una batalla tras otra-Andy Jürgensen
  • Valor sentimental-Olivier Bugge Coutté
  • Pecadores-Michael P. Shawver

Largometraje internacional

  • Brasil-El agente secreto
  • Francia-Fue solo un accidente
  • Noruega-Valor sentimental
  • España-Sirāt
  • Túnez-La voz de Hind Rajab

Cortometraje de acción real

  • Mancha de carnicero-Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi
  • Una amiga de Dorothy-Lee Knight y James Dean
  • El drama de época de Jane Austen-Julia Aks y Steve Pinder
  • Los cantantes-Sam A. Davis y Jack Piatt
  • Dos personas intercambiando saliva-Alexandre Singh y Natalie Musteata

Maquillaje y peluquería

  • Frankenstein-Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey
  • Kokuho-Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu
  • Pecadores-Ken Díaz, Mike Fontaine y Shunika Terry
  • La máquina destrozadora-Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein
  • La hermanastra fea-Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg

Música (Partitura original)

  • Bugonia-Jerskin Fendrix
  • Frankenstein-Alexandre Desplat
  • Hamnet-Max Richter
  • Una batalla tras otra-Jonny Greenwood
  • Pecadores-Ludwig Göransson

Música (Canción original)

  • Querido yo-de Diane Warren: Implacable; Música y letra de Diane Warren
  • Dorado-de KPop Demon Hunters; Música y letra de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park
  • Te mentí-de Pecadores; Música y letra de Raphael Saadiq y Ludwig Goransson
  • Dulces sueños de alegría-de ¡Viva Verdi!; Música y letra de Nicholas Pike
  • Sueños de tren-de Train Dreams; Música de Nick Cave y Bryce Dessner; Letra de Nick Cave

Mejor película

  • Bugonia-Ed Guiney y Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone y Lars Knudsen, productores
  • F1-Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, productores
  • Frankenstein-Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber, productores
  • Hamnet-Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg y Sam Mendes, productores
  • Marty Supremo-Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas y Timothée Chalamet, productores
  • Una batalla tras otra-Adam Somner, Sara Murphy y Paul Thomas Anderson, productores
  • El agente secreto-Emilie Lesclaux, productora
  • Valor sentimental-Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar, Productores
  • Pecadores-Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Ryan Coogler, productores
  • Sueños de tren-Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer y Michael Heimler, productores

Diseño de producción

  • Frankenstein-Diseño de producción: Tamara Deverell; Decoración de set: Shane Vieau
  • Hamnet-Diseño de producción: Fiona Crombie; Decoración de escenario: Alice Felton
  • Marty Supremo-Diseño de producción: Jack Fisk; Decoración de set: Adam Willis
  • Una batalla tras otra-Diseño de producción: Florencia Martin; Decoración de escenografía: Anthony Carlino
  • Pecadores-Diseño de producción: Hannah Beachler; Decoración de escenario: Monique Champagne

Sonido

  • F1-Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta
  • Frankenstein-Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern
  • Una batalla tras otra-José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor
  • Pecadores-Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker
  • Sirāt-Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas

Efectos visuales

  • Avatar: Fuego y ceniza-Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett
  • F1-Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson
  • Jurassic World Rebirth-David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould
  • El autobús perdido-Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin
  • Pecadores-Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean

Escritura (Guión Adaptado)

  • Bugonia-Guión de Will Tracy
  • Frankenstein-Escrito para la pantalla por Guillermo del Toro
  • Hamnet-Guión de Chloé Zhao y Maggie O’Farrell
  • Una batalla tras otra-Escrito por Paul Thomas Anderson
  • Sueños de tren-Guión de Clint Bentley y Greg Kwedar

Escritura (Guión original)

  • Luna azul-Escrito por Robert Kaplow
  • Fue solo un accidente-Escrito por Jafar Panahi; Colaboradores del guion: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
  • Marty Supremo-Escrito por Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Valor sentimental-Escrito por Eskil Vogt y Joachim Trier
  • Pecadores-Escrito por Ryan Coogler

Más allá de las categorías actorales y de cine mainstream, los Oscars 2026 extienden su mirada a la animación, el cortometraje, la música original y las ramas técnicas de realización. Se reconoce que el arte cinematográfico no es solo actuación y dirección, sino también diseño visual, banda sonora, montaje y nuevas formas de contar historias.

Este conjunto de nominaciones hace tangible —y celebrable— que el cine de 2025, con su mezcla de innovación y oficio, traduce en un diálogo global las inquietudes estéticas y narrativas de la actualidad. Es, sin duda, una edición que reconoce tanto el pulso de la tradición como la energía de lo inesperado.

Eurídice Aiymet Garavito García
