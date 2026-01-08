Suscríbete
Agenda

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Bruno Mars?

Tras años enfocado en colaboraciones y proyectos paralelos, Bruno Mars prepara un nuevo álbum bajo su nombre. Un regreso que habla de edición, madurez artística y control creativo

Enero 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bruno Mars regresa con un nuevo álbum en solitario después de una década.jpg

Bruno Mars regresa con un nuevo álbum en solitario después de una década

Instagram

Después de meses —y en realidad, años— de especulación, Bruno Mars confirmó que está listo para lanzar un nuevo álbum en solitario, marcando su regreso a este formato tras un largo intervalo. Aquí conviene hacer una precisión importante, no han pasado 10 años sin que Bruno Mars lanzara música, pero sí casi una década desde su último álbum como solista, 24K Magic, publicado en 2016. Ese matiz cambia por completo la conversación.

También te interesa...
Street Style - Berlin - August, 2025
Belleza
¿Es importante cambiar de look cuando empieza el año?
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa.jpg
Belleza
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Durante este tiempo, Bruno Mars no desapareció. Al contrario, colaboró, produjo y encabezó uno de los proyectos más celebrados de los últimos años junto a Anderson .Paak, con Silk Sonic, además de mantenerse activo en escenarios y lanzamientos puntuales; sin embargo, un álbum firmado únicamente con su nombre —con su universo creativo completo al frente— no había llegado… hasta ahora.

El anuncio funciona como una especie de cierre de ciclo. 24K Magic no solo consolidó su dominio del pop, el funk y el R&B, sino que dejó la vara altísima. Desde entonces, cualquier movimiento solista parecía medido con lupa. El silencio discográfico no fue ausencia, sino un tiempo para depurar sonido, referencias y discurso.

Este nuevo álbum llega en un contexto distinto. La industria ha cambiado, el consumo musical es más rápido y fragmentado y, aun así, la expectativa alrededor de Bruno Mars sigue intacta. Eso dice mucho de su lugar en el panorama global. No es un artista que necesite aparecer constantemente para mantenerse relevante; su peso cultural se sostiene incluso en los intervalos.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles salvo el título y la fecha de lanzamiento, sus fans esperan con ansias que el viernes 9 de enero The romantic al fin vea la luz.

Después de explorar el homenaje, el revival y el trabajo colectivo, el nuevo proyecto parece apuntar a una voz que ya no necesita probar nada, pero sí decir algo. La pregunta ya no es si estará a la altura de su legado, sino qué versión de Bruno Mars decide mostrar ahora.

lanzamiento Música
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Los 12 mejores álbumes de 2025.jpg
Agenda
Los 12 mejores álbumes de 2025
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Fahrenheit 9/11" Special Screening's at AMPAS and Music Hall Theatre - Arrivals
Agenda
La película de Rob Reiner que predijo su muerte hace 10 años
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
97th Oscars - Press Room
Agenda
Calendario de la temporada de premios 2026
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mexico City's Downtown At Twilight
Agenda
Host City CDMX activa una oferta cultural de lujo rumbo al Mundial 2026
Diciembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bad Bunny In Concert - Brooklyn, NY
Agenda
Tres looks perfectos para los conciertos de Bad Bunny en CDMX
Con 8 fechas en sold out, Bad Bunny hará vibrar la CDMX con su Debí tirar más fotos tour y estas son nuestras recomendaciones para disfrutar del concierto sin perder el estilo…
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
cloud-dancer-color-pantone-2026.jpg
Agenda
Adiós al Mocha Mousse, Pantone anuncia el color definitivo para 2026: Cloud Dancer
Un tono blanco sereno y luminoso que marca el inicio de una nueva sensibilidad en moda, diseño y lujo contemporáneo
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La historia detrás del cover que Dua Lipa interpretó en su segunda noche en CDMX.jpg
Agenda
La historia detrás del cover de Maná que Dua Lipa interpretó en su segunda noche en CDMX
En su segundo concierto en México, Dua Lipa revivió uno de los temas más emblemáticos del rock latino, uniendo generaciones con una interpretación cargada de estilo y memoria colectiva
Diciembre 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Santiago
Agenda
La interpretación de Bésame Mucho con la que Dua Lipa sorprendió a la Ciudad de México
El primer concierto de Dua Lipa en CDMX incluyó un momento inesperado que conectó con la historia musical del país y reveló un lado más íntimo de la artista
Diciembre 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García