Moda

Los colores que eligen las mujeres con buena autoestima, según la psicología

La psicología del color revela patrones interesantes en la forma de vestir de mujeres con autoestima sólida: tonalidades que comunican seguridad, coherencia y presencia

Febrero 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - February 2026 New York Fashion Week

Los colores que eligen las mujeres con buena autoestima, según la psicología

Edward Berthelot/Getty Images

La ropa nunca es solo ropa. Elegir un color por la mañana puede parecer un gesto automático, pero en realidad es una declaración silenciosa sobre cómo te sientes y cómo quieres habitar el día. La psicología del color —campo que estudia la relación entre tonalidades y emociones— ha observado que las mujeres con autoestima saludable tienden a inclinarse por gamas que transmiten seguridad, coherencia interna y comodidad con su propia imagen.
No se trata de un uniforme emocional ni de reglas rígidas. Más bien, de patrones.

Uno de los colores que aparece con frecuencia es el rojo. Asociado con energía, determinación y visibilidad, suele ser elegido por mujeres que no temen ocupar espacio. El rojo no pide permiso; entra en la habitación antes que tú. Optar por él, incluso en pequeños acentos —labios, zapatos, bolso— habla de una disposición a ser vista sin incomodidad.

El azul profundo, especialmente en versiones como el marino o el cobalto, también se vincula con autoestima sólida. Este tono comunica estabilidad y confianza sin necesidad de dramatismo. Es un color que proyecta control emocional y claridad mental, cualidades estrechamente relacionadas con una autopercepción positiva.

azul profundo.jpg

Outfit azul profundo

Pinterest

El blanco es otra elección interesante. Más allá de su asociación con minimalismo o pulcritud, vestir blanco implica seguridad: es un color que no disimula, que expone. Llevarlo con naturalidad suele indicar comodidad con la propia imagen y poca necesidad de esconderse tras capas simbólicas.

outfit blanco.jpg

Outfit blanco

Pinterest

En contraste, los tonos excesivamente oscuros utilizados como “armadura” permanente pueden estar relacionados, en algunos casos, con deseo de invisibilidad o protección emocional. Esto no significa que el negro sea negativo —de hecho, muchas mujeres con alta autoestima lo usan como declaración estética— sino que la intención detrás importa. Cuando el negro es elección consciente y no refugio automático, comunica poder y precisión.

También aparecen colores vibrantes como el fucsia, el verde esmeralda o el naranja quemado. Tonos que no buscan aprobación, sino expresión. Las mujeres con buena autoestima tienden a elegir colores que reflejan su estado interno en lugar de vestirse únicamente para encajar. Esa coherencia entre identidad y apariencia es clave.

outfit fucsia.jpg

Outfit fucsia

Pinterest

Algo fundamental: la autoestima no se mide por la intensidad cromática. Lo que sí muestran los estudios es que las personas con autoconfianza consolidada eligen colores alineados con su personalidad, no con la expectativa externa. Si alguien se siente auténtica en tonos neutros, esa coherencia también es señal de seguridad emocional.

Al final, la relación entre color y autoestima no es una fórmula matemática, sino un diálogo íntimo. Vestir un tono que te representa, que te potencia y que no responde al miedo sino a la intención, es un gesto pequeño con impacto profundo. Porque cuando la ropa deja de ser escudo y se convierte en extensión, la seguridad no se impone: se percibe.

colores autoestima
Eurídice Aiymet Garavito García
