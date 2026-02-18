Londres subasta el armario de Carolyn Bessette-Kennedy

La subasta de Carolyn Bessette-Kennedy en Londres 2026 ya está en marcha y reúne 25 prendas asociadas a su armario, una de las referencias más influyentes del minimalismo de los años noventa. El evento se celebra en el barrio de Chelsea, con exhibición pública el viernes 20 de febrero (9:00–18:00) y el sábado 21 de febrero (9:00–17:00). Las pujas permanecerán abiertas hasta el 3 de marzo.

La venta incluye abrigos, conjuntos de noche y accesorios vinculados a Carolyn Bessette-Kennedy, figura que consolidó un uniforme basado en líneas limpias, tonos neutros y sastrería precisa.

¿Qué prendas de Carolyn Bessette-Kennedy se subastan?

Entre los lotes más destacados aparecen:



Dos abrigos camel de Prada asociados a sus apariciones más documentadas en Nueva York.

Un abrigo blanco roto de la misma firma.

Un conjunto nocturno firmado por Yohji Yamamoto.

Faldas y piezas estructuradas que replican el esquema estético que definió su guardarropa.

Cuatro de los artículos provienen directamente de Rosemarie Terenzio, exasistente de John F. Kennedy Jr., lo que aporta una procedencia documentada.

Las otras 21 piezas pertenecen a una coleccionista privada que las adquirió en 2017 a través de eBay, donde se ofrecían como artículos vinculados a Bessette-Kennedy. Según el catálogo, el supuesto origen se remonta a 2011 y a un exmiembro del equipo de la revista George. No obstante, esa cadena de propiedad no ha podido verificarse completamente, un factor que influye en las estimaciones.

Antecedentes: cuánto se ha pagado por prendas de CBK

En diciembre de 2024 se celebró la primera subasta dedicada exclusivamente a objetos asociados a Bessette-Kennedy. Tres abrigos alcanzaron un total de 177 mil 600 dólares, adquiridos por Sarah Staudinger, diseñadora de Staud.

Ese resultado confirmó que el mercado de archivo vinculado a la figura de Bessette-Kennedy tiene demanda real entre coleccionistas y diseñadores contemporáneos.

Impacto cultural y efecto serie

El interés por su estilo también se ha reactivado tras el anuncio y difusión de imágenes de American Love Story, producción creada por Ryan Murphy. Parte de las piezas ahora subastadas fueron prestadas previamente al departamento de vestuario de la serie, lo que incrementó la exposición mediática del archivo.

Fechas clave de la subasta



Exhibición pública: 20 y 21 de febrero

20 y 21 de febrero Ubicación: 149 West 27th Street, Chelsea, Londres

149 West 27th Street, Chelsea, Londres Cierre de pujas: 3 de marzo

La subasta de Carolyn Bessette-Kennedy en Londres no solo reintroduce prendas icónicas en el mercado, sino que también pone en discusión el valor de la procedencia en el sector del lujo vintage. En un contexto donde el archivo se convierte en activo cultural y financiero, cada pieza combina historia, documentación y narrativa en una misma operación comercial.