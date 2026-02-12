Suscríbete
Moda

Kate Moss confirma el regreso de los jeans rectos esta temporada

La modelo británica reaparece con una silueta denim clásica que vuelve a dominar el street style y redefine la proporción del look urbano actual

Febrero 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Saint Laurent - Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027

Kate Moss confirma el regreso de los jeans rectos esta temporada

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Lejos del volumen que ha dominado el street style, Kate Moss reaparece con un corte que redefine la proporción. Su reciente aparición en la ciudad, caminando con paso firme y el bolso Gucci Borsetto al hombro, vuelve a colocar en el centro de la conversación una silueta que parecía silenciosamente desplazada por cortes más extremos. Los jeans rectos regresan al foco con la naturalidad que solo ella sabe proyectar.

El look es una lección de proporción. Kate Moss combinó denim recto de tiro medio con un blazer negro de caída ligera, top oscuro y botines de tacón afilado. El equilibrio está en la línea vertical que construye el pantalón, sin el dramatismo del wide leg ni el ajuste ceñido del skinny, el corte recto cae desde la cadera hasta el tobillo sin interrupciones, afinando la silueta sin forzarla.

También te interesa...
Gucci-Homenaje-a-Kubrick.jpg
Moda
El increíble homenaje de Gucci a Stanley Kubrick
Agosto 26, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Untitled9.jpg
Moda
Gucci inicia cruzada contra la masculinidad tóxica
Enero 14, 2020
 · 
Harper’s Bazaar

Durante las últimas temporadas, el péndulo del denim osciló entre la amplitud noventera y el minimalismo extremo. Sin embargo, el regreso del corte recto responde a la necesidad de prendas que dialoguen con múltiples códigos estéticos ya que funciona con blazer masculino, con camiseta básica, con camisa de seda o con chaquetas de cuero. Es una base sólida que permite construir sin saturar.

En el caso de Kate Moss, el estilismo enfatiza esa versatilidad. El bolso negro con franja verde y roja —guiño inequívoco al ADN de Gucci— introduce un contraste gráfico que no compite con el denim. El resultado es urbano, pulido y práctico.

El retorno de esta silueta también señala un reajuste en la conversación sobre el fit. Frente a la teatralidad de algunas tendencias recientes, los jeans rectos ofrecen estabilidad visual. No distorsiona la figura ni impone volumen, sino que acompañan y complementan. Esa neutralidad estratégica explica por qué vuelve a ocupar un lugar central en el armario de esta temporada.

Además, su construcción facilita transiciones entre contextos. Con tacones afilados, como en el caso de Kate Moss, adquiere un tono nocturno; con mocasines o sneakers blancos, se inclina hacia lo diurno. Esa capacidad camaleónica es clave en una temporada que prioriza piezas funcionales sin sacrificar presencia.

Celebrity Sightings In Los Angeles - February 09, 2026

Kate Moss

John Sciulli/WireImage

Kate Moss siempre ha entendido el poder del gesto mínimo. Su elección de denim no busca nostalgia, sino coherencia y el corte recto se alinea con esa idea de estilo que privilegia la permanencia sobre la estridencia. Más que una tendencia aislada, se trata de una corrección en el rumbo del guardarropa: volver a líneas limpias, proporciones equilibradas y prendas que resisten la rotación acelerada de microtendencias.

Si el street style es un termómetro fiable, el mensaje es claro. La silueta recta vuelve a ocupar el centro del escenario, y esta vez lo hace con la validación de una de las figuras más influyentes en la historia de la moda contemporánea.

Kate Moss Gucci Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Jung Kook, nuevo rostro global de Hublot.jpg
Moda
Jung Kook, nuevo rostro global de Hublot
Febrero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vogue World: Hollywood 2025 - Runway / Show
Moda
Nicole Kidman confirma que los sneakers blancos serán el par clave de la primavera
Febrero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Alexander McQueen - Runway - London Fashion Week Spring/Summer 1999
Moda
A 16 años de su muerte, recordamos el look más icónico de Alexander McQueen
Febrero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
valentines-day-esta-es-la-joyeria-perfecta-para-regalar-y-celebrar-san-valentin.png
Moda
Valentine’s Day: esta es la joyería perfecta para regalar y celebrar el amor propio
Febrero 11, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Anne Hathaway anticipa el espíritu de El diablo viste a la moda 2 en Ralph Lauren.jpg
Moda
Anne Hathaway anticipa un giro en la esencia de El diablo viste a la moda 2 en NYFW 2026
La actriz asistió al desfile de Ralph Lauren en NYFW 2026 con un vestido de halter alto y espalda descubierta que reafirma esta silueta como clave en la moda de noche actual
Febrero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda.jpg
Moda
Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda
Una forma de llevar las botas vuelve a tomar fuerza esta temporada, redefiniendo proporciones y colocando el calzado como eje central del look contemporáneo
Febrero 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce&Gabbana una visión de lujo en Miami.jpg
Moda
Dolce&Gabbana: una visión de lujo en Miami
La exposición From the Heart to the Hands llega al ICA Miami con más de 300 piezas que exploran la visión creativa de Dolce&Gabbana desde la artesanía, el arte y la cultura contemporánea
Febrero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026.jpg
Moda
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026
En la apertura de Milán Cortina 2026, Vittoria Ceretti cerró el desfile con un vestido de Armani Privé que celebró la elegancia italiana y el legado estético de Giorgio Armani
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García