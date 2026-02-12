Kate Moss confirma el regreso de los jeans rectos esta temporada

Lejos del volumen que ha dominado el street style, Kate Moss reaparece con un corte que redefine la proporción. Su reciente aparición en la ciudad, caminando con paso firme y el bolso Gucci Borsetto al hombro, vuelve a colocar en el centro de la conversación una silueta que parecía silenciosamente desplazada por cortes más extremos. Los jeans rectos regresan al foco con la naturalidad que solo ella sabe proyectar.

El look es una lección de proporción. Kate Moss combinó denim recto de tiro medio con un blazer negro de caída ligera, top oscuro y botines de tacón afilado. El equilibrio está en la línea vertical que construye el pantalón, sin el dramatismo del wide leg ni el ajuste ceñido del skinny, el corte recto cae desde la cadera hasta el tobillo sin interrupciones, afinando la silueta sin forzarla.

Durante las últimas temporadas, el péndulo del denim osciló entre la amplitud noventera y el minimalismo extremo. Sin embargo, el regreso del corte recto responde a la necesidad de prendas que dialoguen con múltiples códigos estéticos ya que funciona con blazer masculino, con camiseta básica, con camisa de seda o con chaquetas de cuero. Es una base sólida que permite construir sin saturar.

En el caso de Kate Moss, el estilismo enfatiza esa versatilidad. El bolso negro con franja verde y roja —guiño inequívoco al ADN de Gucci— introduce un contraste gráfico que no compite con el denim. El resultado es urbano, pulido y práctico.

El retorno de esta silueta también señala un reajuste en la conversación sobre el fit. Frente a la teatralidad de algunas tendencias recientes, los jeans rectos ofrecen estabilidad visual. No distorsiona la figura ni impone volumen, sino que acompañan y complementan. Esa neutralidad estratégica explica por qué vuelve a ocupar un lugar central en el armario de esta temporada.

Además, su construcción facilita transiciones entre contextos. Con tacones afilados, como en el caso de Kate Moss, adquiere un tono nocturno; con mocasines o sneakers blancos, se inclina hacia lo diurno. Esa capacidad camaleónica es clave en una temporada que prioriza piezas funcionales sin sacrificar presencia.

Kate Moss John Sciulli/WireImage

Kate Moss siempre ha entendido el poder del gesto mínimo. Su elección de denim no busca nostalgia, sino coherencia y el corte recto se alinea con esa idea de estilo que privilegia la permanencia sobre la estridencia. Más que una tendencia aislada, se trata de una corrección en el rumbo del guardarropa: volver a líneas limpias, proporciones equilibradas y prendas que resisten la rotación acelerada de microtendencias.

Si el street style es un termómetro fiable, el mensaje es claro. La silueta recta vuelve a ocupar el centro del escenario, y esta vez lo hace con la validación de una de las figuras más influyentes en la historia de la moda contemporánea.