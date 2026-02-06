Suscríbete
Moda

Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026

En la apertura de Milán Cortina 2026, Vittoria Ceretti cerró el desfile con un vestido de Armani Privé que celebró la elegancia italiana y el legado estético de Giorgio Armani

Febrero 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026.jpg

Getty images

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 dejó claro que, en Italia, el deporte y la moda no se observan desde universos paralelos. En uno de los momentos más comentados de la noche, Vittoria Ceretti cerró el desfile central con una aparición que funcionó como síntesis estética y declaración cultural: un tributo directo a Giorgio Armani y a la identidad italiana entendida desde la sobriedad, el equilibrio y la elegancia sin exceso.

Vittoria Ceretti apareció sobre la pasarela con un vestido blanco de Armani Privé realizado a medida. De líneas puras, largo hasta el suelo, cuello alto y mangas largas, la pieza evitaba cualquier gesto de exceso innecesario. Los hombros, apenas estructurados, aportaban presencia sin rigidez. El resultado evocaba la imagen de una Reina de las Nieves contemporánea: fuerte, serena y deliberadamente contenida. Una elección que dialoga con el imaginario invernal de los Juegos, pero también con el ADN de la casa Armani.

El gesto adquirió mayor peso simbólico al cerrar un desfile concebido como homenaje a Italia. Antes de ella, una secuencia de modelos vestidas de verde, blanco y rojo recorrió la pasarela en clara alusión a la bandera tricolor. No fue una lectura literal ni folclórica, sino una interpretación estilizada de los códigos italianos, donde el color funcionó como lenguaje visual y homenaje. Vittoria Ceretti, en blanco absoluto, actuó como punto final y síntesis donde la neutralidad es elegancia suprema.

La relación entre Vittoria Ceretti y Giorgio Armani no es circunstancial. A lo largo de los años, la supermodelo se ha convertido en una de las intérpretes más fieles del universo del diseñador, encarnando ese minimalismo preciso que ha definido a la casa desde sus inicios. Desde pasarelas hasta campañas, su presencia ha estado ligada a una idea de belleza que privilegia la actitud por encima del impacto inmediato. En Milán Cortina, esa conexión se trasladó a un escenario global, donde la moda se presentó como parte del relato cultural italiano.

Este momento dialoga también con una tradición más amplia de la estrecha relación entre Armani y la representación oficial de Italia en el ámbito deportivo. La casa ha vestido durante años a las delegaciones nacionales, construyendo una imagen reconocible basada en líneas limpias, tonos profundos y una autoridad visual que nunca recurre al exceso.

La aparición de Vittoria Ceretti no fue solo un cierre de desfile, sino una declaración silenciosa sobre cómo Italia elige mostrarse al mundo en 2026. Sin estridencias, sin nostalgia explícita, pero con una claridad estética que atraviesa generaciones.

