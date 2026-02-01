Suscríbete
Belleza

Calendario lunar para cortarte el cabello en febrero 2026

En febrero de 2026, las fases de la Luna ofrecen una guía popular para elegir cuándo cortarse el cabello según la energía lunar y el propósito de cada corte

Enero 31, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calendario lunar para cortarte el cabello en abril 2025.png

Calendario lunar para cortarte el cabello en febrero 2026

Pexels

Muchas personas no solo miran la Luna por estética o astrología: también consideran sus fases al planear cortes de cabello. La idea no es científica en sentido médico, pero sí tiene raíces culturales antiguas y prácticas populares que invitan a pensar en el ritmo de la naturaleza como guía para el cuidado personal. En febrero de 2026, el calendario lunar ofrece un mapa claro para quienes quieren sincronizar su rutina capilar con los ciclos de la Luna, aprovechando diferentes energías según la fase lunar.

La primera fase clave del mes es la Luna llena, que ocurre el 1 de febrero. En tradición lunar, la Luna llena simboliza plenitud y culminación. Aplicado al cabello, se asocia con mayor volumen, brillo y fuerza. Cortar puntas o dar forma a tu melena en este día —o en días cercanos— puede potenciar esas cualidades, especialmente si tu objetivo es una textura más corpórea o mejorar el estado general del pelo después de semanas de estrés, frío o cambios de rutina.

También te interesa...
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026.jpg
Moda
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026
Enero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Warner Bros. Pictures And MRC Presents World Premiere Of "Wuthering Heights" - Red Carpet
Moda
El collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó al estreno de Cumbres borrascosas
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El cuarto menguante, que tendrá lugar el 9 de febrero, introduce el cambio de dirección en el ciclo. Esta etapa se asocia con la disminución de la energía y con procesos de eliminación. Si lo que quieres es frenar el crecimiento del cabello para mantener un estilo definido por más tiempo, este es un momento estratégico. Es ideal para cortes precisos o para ajustar líneas que no quieres que se expandan rápidamente.

La Luna nueva, el 17 de febrero, es quizá la fase más simbólica cuando hablamos de renovación. Representa un punto de reinicio, un momento para sembrar intenciones. En términos capilares, cortarte el cabello durante la Luna nueva puede ser visto como una forma de eliminar lo viejo para dar paso a lo nuevo como un cambio de look, un corte significativo o simplemente sanear las puntas con la idea de empezar la siguiente etapa con energía fresca.

Finalmente, el cuarto creciente del 24 de febrero señala crecimiento y expansión. Esta fase es útil si tu objetivo es estimular el crecimiento después de un corte. Aquí, un despunte ligero o un corte moderado puede ayudar a que el cabello crezca de forma más saludable y con ritmo constante durante las semanas siguientes.

Young women sitting in beauty salon

Calendario lunar para cortarte el pelo en febrero 2026

Siri Stafford/Getty Images

Vale la pena recordar que, más allá de creencias y tradiciones, el cuidado del cabello también depende de factores como nutrición, hidratación, cuidado térmico y protección contra cambios climáticos. El calendario lunar funciona como una herramienta complementaria que no sustituye una rutina de cuidado consciente, pero sí puede aportar una dimensión más intencional al momento de decidir cuándo visitar al estilista.

Para muchas personas, el simple hecho de sincronizar sus acciones con un ciclo natural ofrece sensación de control y conexión con el cuerpo y el tiempo. En febrero 2026, las fases lunares invitan a pensar en el cabello no solo como estética, sino como parte de un ritmo mayor que podemos respetar y acompañar.

cortes de pelo luna calendario
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Margot Robbie anuncia el regreso del cabello ondulado.jpg
Belleza
Margot Robbie anuncia el regreso del cabello ondulado
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Fashion Awards 2025 Presented By Pandora - Arrivals
Belleza
Piensa dos veces antes de hacerte alguna de estas cirugías faciales
Enero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bob medio, el largo exacto en 2026.jpg
Belleza
Bob medio, el largo exacto en 2026
Enero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mucho mejor, Millie Bobby Brown vuelve al castaño y lo luce increíble.jpg
Belleza
Mucho mejor, Millie Bobby Brown vuelve al castaño y lo luce increíble
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo.jpg
Belleza
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo
El frío, el viento y la calefacción cambian la forma en que tu pelo se comporta. Estos cuidados clave ayudan a conservar la hidratación, la textura y el movimiento durante toda la temporada
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A Kaia Gerber le encantan las cejas finas (1).png
Belleza
A Kaia Gerber le encantan las cejas finas
Harper’s Bazaar charla con la modelo y nueva cara de Nars Cosmetics
Enero 16, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Cómo mantener a salvo tu pelo recién teñido.jpg
Belleza
Cómo mantener a salvo tu pelo recién teñido
Proteger el cabello recién teñido depende de pequeños ajustes en lavado, hidratación y calor, estas son las claves prácticas para conservar el color y el brillo por más tiempo
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva.jpg
Belleza
Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva
El antifaz térmico de gel puede ayudar a mejorar ojeras y bolsas si se usa en el momento correcto. Frío o calor, tiempos y claves para integrarlo bien a tu rutina
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García