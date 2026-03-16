Oscar 2026: lista completa de ganadores

La edición 2026 de los Premios Oscar reúne a las películas, actuaciones y equipos creativos más comentados del año. Aquí está la lista completa de categorías con ganadores y nominados

Marzo 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
98th Annual Oscars

Oscar 2026 lista completa de ganadores

John Shearer/98th Oscars/Getty Images The Academy via Getty Images

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 reúne a las producciones, intérpretes y talentos técnicos que dominaron la conversación cinematográfica del último año. Como cada temporada, la Academia distingue tanto el trabajo frente a cámara como las áreas creativas que dan forma a una película: fotografía, edición, vestuario, sonido, guion y dirección.

Ganadores de los Oscar 2026: lista completa

Oscar 2026: lista completa de ganadores

La edición 2026 de los Premios Oscar reúne a las películas, actuaciones y equipos creativos más comentados del año. Aquí está la lista completa de categorías con ganadores y nominados

También te interesa...
Paul Tazewell el primer hombre afroamericano en ganar el Óscar a Mejor diseño de vestuario.png
Celebridades
Paul Tazewell: el primer hombre afroamericano en ganar el Óscar a Mejor diseño de vestuario
Marzo 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los looks brillantes son los verdaderos protagonistas de los Óscar 2025 y Demi Moore lo lleva a otro nivel.png
Moda
Los looks brillantes son los verdaderos protagonistas de los Óscar 2025 y Demi Moore lo lleva a otro nivel
Marzo 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Mejor película internacional

GANADORA: Noruega, Sentimental Value (Valor Sentimental)

  • Brasil, The Secret Agent (El agente secreto)
  • Francia, It Was Just an Accident
  • España, Sirât
  • Tunez, The Voice of Hind Rajab

Mejor cinematografía

GANADORA: Sinners (Pecadores)

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another (Una batalla tras de otra)
  • Train Dreams (Sueños de Trenes)

Mejor edición

GANADORA: One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

  • F1
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Sinners (Pecadores)

Mejor mezcla de sonido

GANADORA: F1

  • Frankenstein
  • One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
  • Sinners (Pecadores) Sirât

Mejor composición original

GANADORA: Sinners (Pecadores)

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Mejor documental

GANADOR: Mr. Nobody Against Putin

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • The Perfect Neighbor

Mejor corto documental

GANADOR: All the Empty Rooms

  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejores efectos visuales

GANADORA: Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)

  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners (Pecadores)

Mejor diseño de producción

GANADORA: Frankenstein

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
  • Sinners (Pecadores)

Mejor guion original

GANADORA: Sinners (Pecadores)

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value (Valor sentimental)

Mejor guion adaptado

GANADOR: One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Train Dreams (Sueños de trenes)

Mejor actor de reparto

GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

  • Benicio del Toro, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Sinners (Pecadores)
  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value (Valor sentimental)

Mejor corto Live-Action

GANADORES: The Singers y Two People Exchanging Saliva (empate)

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama

Mejor Casting

GANADORA: One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent (El agente secreto)
  • Sinners (Pecadores)

Mejor diseño de vestuario

GANADORA: Frankenstein

  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners (Pecadores)

Mejor peluquería y maquillaje

GANADORA: Frankenstein

  • Kokuho Sinners (Pecadores)
  • The Smashing Machine (La máquina)
  • The Ugly Stepsister (La hermanastra fea)

Mejor corto animado

GANADOR: The Girl Who Cried Pearls

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor película animada

GANADORA: K-Pop Demon Hunters

  • Arco
  • Elio
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor actriz de reparto

GANADORA: Amy Madigan, Weapons (Armas)

  • Elle Fanning, Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Wunmi Mosaku, Sinners (Pecadores)
  • Teyana Taylor, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Mejor película

  • The Secret Agent (El agente secreto)
  • Marty Supreme
  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
  • Bugonia
  • Train Dreams (Sueños de Trenes)
  • Sinners (Pecadores)
  • Hamnet
  • Sentimental Value (Valor Sentimental)

Mejor actor

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners (Pecadores)
  • Wagner Moura, The Secret Agent (El agente secreto)

Mejor actriz

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera, te patearía)
  • Kate Hudson, Song Sung Blue (Sueño inquebrantable)
  • Renate Reinsve, Sentimental Value (Valor Sentimental)
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
  • Ryan Coogler, Sinners (Pecadores)
  • Josh Safdie, Marty Supreme
  • Joachim Trier, Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor canción original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de K-Pop Demon Hunters
  • “I Lied to You” de Sinners (Pecadores)
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi!
  • “Train Dreams” de Train Dreams (Sueño de trenes)
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
98th Annual Oscars - Arrivals
Agenda
Misty Copeland responde a Timothée Chalamet en la alfombra de los Oscar 2026
Marzo 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
98th Oscars - Show
Agenda
Una batalla tras otra: todo lo que debes saber sobre la Mejor Película de 2026
Marzo 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lo que nadie sabe sobre la alfombra roja de los Óscar.png
Agenda
Lo que nadie sabe sobre la alfombra roja de los Óscar
Marzo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
98th Oscars Nominations Announcement
Agenda
Actores y actrices que marcaron el cine, pero nunca se llevaron un Óscar
Marzo 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
97th Oscars - Press Room
Agenda
El pronóstico de Harper’s Bazaar rumbo a los Óscar 2026
Los premios de la temporada 2026 ya perfilan a las películas y actuaciones que llegan con mayor impulso a los Óscar
Marzo 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
17th Marrakech International Film Festival : Day Nine
Agenda
Las 7 cineastas mexicanas cuyo trabajo ha traspasado fronteras
Además de arrasar con los premios Ariel, varias directoras mexicanas han sido reconocidas en festivales como Cannes, Sundance y San Sebastián...
Marzo 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Oscar Winner Cher at Academy Awards 1988
Agenda
Óscar 2026: todo lo que tienes que saber sobre la ceremonia y cómo verla en vivo desde México
La edición 98 de los Premios de la Academia se celebrará en marzo desde Hollywood. Horarios, anfitrión y dónde seguir la ceremonia en México
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Portraits To Gisele Pelicot
Agenda
¿Por qué debes considerar el libro de Gisèle Pelicot como lectura esencial en 2026?
El libro de Gisèle Pelicot se perfila como uno de los testimonios más relevantes del año: un relato íntimo sobre dignidad, justicia y reconstrucción personal tras la violencia
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García