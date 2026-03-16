La ceremonia de los Premios Oscar 2026 reúne a las producciones, intérpretes y talentos técnicos que dominaron la conversación cinematográfica del último año. Como cada temporada, la Academia distingue tanto el trabajo frente a cámara como las áreas creativas que dan forma a una película: fotografía, edición, vestuario, sonido, guion y dirección.
Ganadores de los Oscar 2026: lista completa
Oscar 2026: lista completa de ganadores
La edición 2026 de los Premios Oscar reúne a las películas, actuaciones y equipos creativos más comentados del año. Aquí está la lista completa de categorías con ganadores y nominados
Mejor película internacional
GANADORA: Noruega, Sentimental Value (Valor Sentimental)
- Brasil, The Secret Agent (El agente secreto)
- Francia, It Was Just an Accident
- España, Sirât
- Tunez, The Voice of Hind Rajab
Mejor cinematografía
GANADORA: Sinners (Pecadores)
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle after Another (Una batalla tras de otra)
- Train Dreams (Sueños de Trenes)
Mejor edición
GANADORA: One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- F1
- Marty Supreme
- Sentimental Value (Valor sentimental)
- Sinners (Pecadores)
Mejor mezcla de sonido
GANADORA: F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Sinners (Pecadores) Sirât
Mejor composición original
GANADORA: Sinners (Pecadores)
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Mejor documental
GANADOR: Mr. Nobody Against Putin
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- The Perfect Neighbor
Mejor corto documental
GANADOR: All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejores efectos visuales
GANADORA: Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners (Pecadores)
Mejor diseño de producción
GANADORA: Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Sinners (Pecadores)
Mejor guion original
GANADORA: Sinners (Pecadores)
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor guion adaptado
GANADOR: One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Train Dreams (Sueños de trenes)
Mejor actor de reparto
GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Benicio del Toro, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners (Pecadores)
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor corto Live-Action
GANADORES: The Singers y Two People Exchanging Saliva (empate)
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
Mejor Casting
GANADORA: One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent (El agente secreto)
- Sinners (Pecadores)
Mejor diseño de vestuario
GANADORA: Frankenstein
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners (Pecadores)
Mejor peluquería y maquillaje
GANADORA: Frankenstein
- Kokuho Sinners (Pecadores)
- The Smashing Machine (La máquina)
- The Ugly Stepsister (La hermanastra fea)
Mejor corto animado
GANADOR: The Girl Who Cried Pearls
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor película animada
GANADORA: K-Pop Demon Hunters
- Arco
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor actriz de reparto
GANADORA: Amy Madigan, Weapons (Armas)
- Elle Fanning, Sentimental Value (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (Valor sentimental)
- Wunmi Mosaku, Sinners (Pecadores)
- Teyana Taylor, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Mejor película
- The Secret Agent (El agente secreto)
- Marty Supreme
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Bugonia
- Train Dreams (Sueños de Trenes)
- Sinners (Pecadores)
- Hamnet
- Sentimental Value (Valor Sentimental)
Mejor actor
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners (Pecadores)
- Wagner Moura, The Secret Agent (El agente secreto)
Mejor actriz
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera, te patearía)
- Kate Hudson, Song Sung Blue (Sueño inquebrantable)
- Renate Reinsve, Sentimental Value (Valor Sentimental)
- Emma Stone, Bugonia
Mejor director
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
- Ryan Coogler, Sinners (Pecadores)
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Joachim Trier, Sentimental Value (Valor sentimental)
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor canción original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de K-Pop Demon Hunters
- “I Lied to You” de Sinners (Pecadores)
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi!
- “Train Dreams” de Train Dreams (Sueño de trenes)