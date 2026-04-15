La biopic de Michael Jackson ya tiene fecha de estreno en México

La historia de Michael Jackson vuelve al cine con Michael, una biopic dirigida por Antoine Fuqua que ya tiene fecha de estreno en México: el 22 de abril de 2026. El lanzamiento anticipado coloca al país como uno de los primeros en ver una de las producciones más esperadas del año, especialmente dentro del género musical.

La película sigue el recorrido del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como figura global. No se queda únicamente en los hitos más conocidos, sino que intenta ordenar una trayectoria que siempre ha sido observada desde múltiples ángulos: el talento, la disciplina, la exposición constante y la construcción de una identidad que no se parecía a ninguna otra en su momento.

Uno de los elementos que más interés ha generado es la elección de Jaafar Jackson para interpretarlo. No es solo una decisión de casting por cercanía familiar; también influye en la forma en que se percibe el personaje. Hay una intención clara de mantener cierta continuidad emocional, de evitar una interpretación completamente distante o ajena.

En términos visuales, la película se apoya en recreaciones de escenarios clave. El vestuario, las coreografías y la dirección artística funcionan como una forma de traducir lo que significaba verlo en vivo: precisión, control y una estética pensada al detalle que se consagró en la historia. No se trata solo de reproducir momentos conocidos, sino de recuperar la escala de su presencia.

Al mismo tiempo, el proyecto no está aislado de conversación. Como ocurre con muchas biografías recientes, hay una selección evidente sobre qué partes de la historia se muestran y cuáles quedan fuera. Esa decisión no pasa desapercibida y abre una discusión más amplia sobre cómo el cine construye figuras públicas que siguen siendo complejas incluso después de su muerte.

Más allá de ese punto, el interés que rodea el estreno deja claro que su figura sigue activa en la cultura pop. No como un recuerdo fijo, sino como algo que se sigue reinterpretando, revisando y consumiendo desde distintos lugares.

En México, la historia y la influencia de Michael Jackson tienen un peso particular. Su música ha sido parte del entorno durante años, y su influencia se reconoce tanto en la pista de baile como en la forma de entender el espectáculo. El estreno anticipado en salas nacionales funciona como una manifestación del legado que el estadounidense dejó en el país, incluso a poco más de 15 años de su muerte.