Bruno Mars llegará a México con The Romantic Tour: fechas, sede y lo que sabemos de la gira

Después de varios años enfocado en residencias, colaboraciones y proyectos especiales, Bruno Mars volverá a los escenarios internacionales con una gira de gran escala. The Romantic Tour incluirá una parada en México y ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores del cantante, especialmente porque se trata de su primer recorrido mundial de estadios en casi una década.

La Ciudad de México será una de las sedes elegidas para el cierre de la gira, con conciertos programados en el Estadio GNP Seguros durante diciembre de 2026. Ticketmaster y OCESA ya muestran fechas para el 3, 4, 7 y 8 de diciembre, luego de la alta demanda registrada durante las primeras etapas de venta.

Más allá del anuncio, lo que realmente mantiene la conversación alrededor del tour es el regreso artístico de Bruno Mars como solista. The Romantic también da nombre al nuevo álbum del cantante, su primer proyecto individual en diez años. La expectativa es alta porque Bruno Mars ha construido una carrera donde los conciertos funcionan casi como espectáculos cinematográficos: coreografías precisas, referencias al funk y al soul clásico, visuales retro y una energía escénica difícil de replicar.

El tour además incluirá participaciones especiales en distintas fechas. Anderson .Paak aparecerá bajo su alter ego DJ Pee .Wee en parte de la gira, mientras artistas como Victoria Monét, Leon Thomas y RAYE también forman parte del recorrido internacional en ciudades seleccionadas.

Otro detalle que ha llamado la atención es la nueva dirección sonora del artista. En meses recientes, Bruno Mars ha explorado sonidos inspirados en bolero, soul y mariachi, especialmente con canciones como “Risk It All”, donde colaboró con músicos mexicanos. Esa mezcla entre nostalgia, pop y referencias románticas parece atravesar por completo esta nueva etapa estética y musical.

Aunque todavía no se conoce el setlist oficial para México, se espera que el espectáculo combine canciones nuevas con algunos de los temas más importantes de su carrera, incluyendo “24K Magic”, “Locked Out of Heaven”, “That’s What I Like” y “When I Was Your Man”. La producción también promete mantener el nivel visual que ha convertido a Bruno Mars en uno de los performers más sólidos del pop contemporáneo.