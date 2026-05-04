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Estilo de vida

Verano en Park City: una escapada única para vivir la aventura en la montaña

Mayo 04, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Park City, Utah es el escenario perfecto para una escapada inolvidable. Situado en las montañas Wasatch, y a solo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, este destino presume la famosa powder snow, pero también, cuando la nieve se derrite y las flores silvestres florecen, este maravilloso spot natural se transforma en un refugio de verano vibrante.

En este mágico lugar el verano empieza temprano, con aire frío que despierta y cielos absurdamente azules. Las montañas Wasatch se llenan de verde, campos de flores y senderos que parecen no terminar nunca.

Park City,USA

Desde emocionantes aventuras al aire libre hasta festivales culturales y experiencias serenas en la naturaleza, hay algo para todos. Caminas, pedaleas, te detienes a ver el paisaje y piensas: esto era lo que necesitaba. Llegar es sencillo. Quedarse, es peligrosamente tentador. Y volver, casi inevitable.

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Y cuando el cuerpo pide una pausa, el encantador pueblo de montaña responde. La histórica Main Street en verano es puro mood: terrazas al sol, cafés que se alargan más de la cuenta, galerías, tiendas pequeñas y cenas que empiezan casuales y terminan memorables. Todo queda cerca. Todo se siente auténtico.

Además, Park City cuenta con el Free Park City Transit System, un sistema de transporte público gratuito y fiable que ofrece una forma cómoda y económica de desplazarse. También, puedes utilizar las bicicletas eléctricas de Summit Bike Share, ideales para dar un paseo por la ciudad.

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Guía Chic para disfrutar al máximo Park City

La aventura está en todas partes. Gracias a la geografía montañosa de Utah, Park City ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar la naturaleza sin importar cuál sea tu estado de ánimo.

Rafting y deportes acuáticos: sumérgete en el verano con la refrescante variedad de deportes acuáticos que ofrece Park City como Jordanelle Reservoir o Rockport State Park, donde puedes practicar paddle board, kayak o simplemente relajarte en el agua rodeado de montañas.

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Senderismo: durante el verano podrás caminar por senderos rodeados de flores silvestres, lagos escondidos y paisajes espectaculares. Existen rutas para todos los niveles, tanto para hacer en familia como para viajeros experimentados. Hay incluso algunos senderos que están reservados exclusivamente para el senderismo.

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Bici de montaña: con más de 700 kilómetros de rutas de senderismo y ciclismo, prepárate para disfrutar de los caminos más increíbles que se han trazado en los majestuosos paisajes de Park City, donde la adrenalina y la belleza se encuentran en cada curva. ¡Hay rutas para todos los niveles!

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Tirolesa, tobogán alpino y montaña rusa alpina: si te gusta la adrenalina, Park City Mountain Adventure Park te espera con tirolesas de alta velocidad y una montaña rusa alpina que desciende por las laderas. Prepárate para volar sobre los árboles y sentir el viento en la cara mientras disfrutas del verano en la montaña.

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Yoga en un cráter: si nunca lo has intentado, ¡te volará la cabeza! Es una experiencia inmersiva en la naturaleza. Únete a los pocos afortunados que lo han hecho con Park City Yoga Adventures y vive una experiencia única en la que desafías a tu mente, cuerpo y equilibrio mientras disfrutas de aguas termales restaurativas.

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Actividades llenas de adrenalina en el Utah Olympic Park

Durante el verano, el Utah Olympic Park se transforma en un parque para los amantes de la adrenalina, puedes realizar diversas actividades como tirolesa, saltos con airbag, tubing, entre muchas cosas más.

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¿Dónde comer?

Handle: cocina creativa, ingredientes locales y platos que se piden “para compartir”. Cool sin esfuerzo.

Riverhorse on Main: un clásico con vibra elegante. Ideal para una cena larga que empieza formal y termina con risas.

Five5eeds: brunch serio, café perfecto y ambiente relajado. El punto de encuentro post-aventura.

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NIGHTLIFE

No Name Saloon: icónico, frenético, divertido. Aquí la noche se desata sin pedir permiso.

Downstairs: DJ sets, drinks con carácter y energía nocturna. El lugar donde el plan sigue.

Alpine Distilling: la galardonada destilería local de Park City donde podrás disfrutar de un delicioso Gin.

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Un verano para recordar

Park City no es solo un destino: es un mosaico de experiencias que mezcla historia, cultura, deporte y hospitalidad. Es un santuario alpino donde los senderos reemplazan a las pistas y el aire limpio invita a caminar, rodar en bici o simplemente dejarse llevar por la luz dorada que cae sobre las montañas.

Un verano en Park City significa llevarse no solo fotos de montañas, sino recuerdos capaces de transformarse en tradiciones.

Para más información, visita www.visitparkcity.com

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Harper’s Bazaar
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