La Ruta foodie de Paris Fashion Week Fall-Winter 2026-2027

En la capital francesa, los restaurantes y las tendencias de moda tienen algo en común: algunos son efímeros y acompañan el hype de una temporada específica; mientras otros, se convierten en clásicos instantáneos, instalándose rápidamente en la rutina culinaria de editores, diseñadores e insiders. Y durante Paris Fashion Week 2026, cuando la ciudad se mueve a toda velocidad, una cosa es clara: la mesa se vuelve tan importante como el front row de las pasarelas.

Es por eso que entre desfiles, showrooms y agendas que no dan tregua, esta edición de Fall-Winter 2026-2027 se convierte también en la excusa perfecta para explorar —o redescubrir— la escena gastronómica de la ciudad. Desde opciones prêt-à-porter ideales para comer algo entre appointments, hasta cenas y sobremesas que se alargan entre copas, esta guía reúne algunos de nuestros últimos findings y direcciones que, sin duda, ya forman parte de nuestra lista de favoritos:

L’Aventure Hotel: The place to stay, cenar con estilo ¡y bailar hasta tarde!

Dirección: 4 Av. Victor Hugo, 75116

Instagram: @laventurehotel

No hay nada como hospedarse en un lugar que lo tiene todo. Inspirado en el poema La leyenda de los siglos de Victor Hugo y reimaginado por el diseñador de interiores Vincent Darré, L’Aventure es la nueva dirección parisina que combina restaurante, club y hotel cinco estrellas, todo a pocos pasos del Arco del Triunfo.

Un lugar donde gastronomía, música, diseño y hospitalidad conviven en una atmósfera fiel al ADN del grupo Beaumarly: piensa terciopelos, tapices, mosaicos mitológicos y mármoles en cada rincón. El restaurante Art Déco celebra la tradición francesa enriquecida con influencias cosmopolitas. No te puedes ir sin probar los paccheri rigati con caviar, el maki de steak tartar o la cecina de wagyu.

Después de cenar, haz una parada en el bar, y concluye la noche en el club, un espacio íntimo y teatral que recibe a DJs y performers en una escenografía digital, con sets de artistas como Honey Dijon, Adam Ten, Agoria y DJ Tennis. ¡La energía total de la Semana de la Moda!

L’Aventure Hotel: The place to stay, cenar con estilo ¡y bailar hasta tarde! Cortesía

Temple & Chapon: PFW Kickoff!

Dirección: 116 Rue du Temple, 75003

Instagram: @templeetchapon

Arranca la semana con amigos o con tu equipo en Temple & Chapon, ubicado en el corazón del Marais, donde la experiencia gourmet se combina con cócteles de autor. La chef Mélanie Serre rinde un homenaje parisino a los clásicos chophouses de Nueva York de los años cincuenta a través de cortes de carne excepcionales, mariscos y platos para compartir.

Un espacio acogedor, iluminado por velas, que invita a prolongar la noche en el American Bar, justo en el piso superior. La combinación perfecta para empezar una semana de trabajo y moda con el pie derecho.

Temple & Chapon: PFW Kickoff! Valentin Russo & Mr Tripper

Maison du Caviar: Cena after-show

Dirección: 21 Rue Quentin Bauchart, 75008 Paris

Instagram: @lamaisonducaviar

Después de un día intenso entre show y presentaciones, se vale cerrar con broche de oro en un lugar sofisticado y exclusivo, pero con ese toque vibrante que define la ciudad durante estos días. A pocos pasos de los Campos Elíseos, La Maison du Caviar es un verdadero ícono que combina historia, elegancia y un mood animado, acompañado de una curada dirección musical que integra DJs y artistas de la casa, creando una atmósfera única.

Fundado en 1956 por Fernand Robert de Lalagade, pionero en la importación de caviar iraní, el restaurante celebra los clásicos franceses reinterpretados con productos de la más alta calidad. No te puedes ir sin probar la selección de salmones ahumados, el avocat “surprise”, el tartare de crabe royal o la pasta —todo, por supuesto, acompañado del mejor caviar, un servicio impecable y ese je ne sais quoi parisino que sin duda te hará volver.

Maison du Caviar: Cena after-show Cortesía

Le Cornichon: Un afterwork con tu fashion crew

Dirección: 2 Rue des Goncourt

Instagram: @lecornichon.paris

En el 11º arrondissement, Le Cornichon (se pronuncia “cor-ni-shón” y quiere decir “pepinillo” en francés) es el place to be para encuentros afterwork con tus amigos de la moda: un bistró neo parisino con platos generosos y cocina de temporada. Con una atmósfera retro-cool y relajada, y un público trendy, se ha convertido en un lugar donde las pláticas fluyen, y las risas y la buena comida crean el ambiente perfecto para terminar tu día y recargar baterías para el siguiente. Para el almuerzo, su menú “semanier” es ideal para una junta de trabajo y también puedes pedir a la carta.

Bajo la dirección del chef Bertrand Chauveau y el cofundador Paul Henri, el menú combina clásicos franceses reinterpretados con un toque contemporáneo: terrina de cerdo, rigatoni al ajo con beurre monté, trucha semicocida y côte de bœuf para compartir. Y, rumor has it, que las papas fritas son las mejores de la ciudad.

Le Cornichon: Un afterwork con tu fashion crew Cortesía

Pluto: Una parada artsy

Dirección: 44 Rue Sainte‑Croix de la Bretonnerie, 75004

Instagram: @pluto.paris

Hasta en la agenda más apretada, siempre hay espacio para una dosis de cultura. Y si ya estás en el barrio de Le Marais, no puedes dejar de visitar Lafayette Anticipations, el espacio de arte contemporáneo de la Fondation Galeries Lafayette, donde se presentan obras de vanguardia y nuevos formatos de arte.

El restaurante Pluto, en el interior de la fundación, se convierte en la extensión perfecta del recorrido. Diseñado para resaltar la creatividad del chef Thomas Coupeau, el lugar ofrece una cocina experimental de temporada que cambia cada semana, invitando a compartir platos en un ambiente relajado. Rodeado de obras de artistas contemporáneos y con un espacio concebido por Rem Koolhaas, Pluto es el lugar ideal para un almuerzo después de la exposición o una cena con mucha onda.

Pluto: Una parada artsy Clélia Stevenard

JANET by Homer: Quick bite entre citas

Dirección: 13 Rue Rambuteau, 75004

Instagram: @janet_byhomer

En los días en que la agenda no da tiempo de parar en un restaurante, JANET by Homer se convierte en la mejor opción para un almuerzo express. Su ubicación estratégica en Le Marais, walking distance de los principales showroom y eventos que marcan el ritmo de PFW, lo hacen en una parada must y deliciosa entre citas.

La propuesta gira en torno a una cocina estilo delicatessen neoyorquino moderna, bien ejecutada y sin complicaciones. Entre los musts del menú destacan el Pastrami Sandwich, el Tuna Melt y las adictivas Smoky Chips; también hay wraps y ensaladas para quienes buscan algo más ligero sin sacrificar sabor. Termina con un café o matcha de Maurice Café, ubicado en la misma calle—el combo perfecto para hacer una pausa y recuperar fuerzas.

Tarántula: Para el homesick y el antojo mexicano

Dirección: 13bis Rue Keller, 75011

Instagram: @tarantula_paris

Seamos honestos, poco importa la duración de tu viaje, tarde o temprano el antojo de comida mexicana auténtica hará acto de presencia. Tarántula resuelve y no decepciona, ofreciendo una propuesta norestense elevada, lejos de los clichés.

El restaurante combina un wine bar íntimo, iluminación candlelit y un menú lleno de contrastes, obra del chef Emmanuel Peña. Cada uno de sus platos se ha convertido en auténticos musts de la ciudad: crudo de thon, tacos chilaca, tacos cantinero y chicharrón en escabeche, todos para acompañarse con el drink más icónico de la casa: las mezcalitas hibiscus. Tarántula es el mexicano con más hype de París, y con toda la razón.

Red Sauce: Comfort food post Semana de la Moda

Dirección: 9 Cour des Petites Écuries, 75010

Instagram: @redsauceparis

Después de días intensos, llega el momento de relajarse en un lugar en donde las calorías no cuenten y los looks dejen de ser una prioridad. Red Sauce es el refugio ideal para un post-Fashion Week treat, donde la cocina italiana se sirve sin pretensiones, pero con todo el sabor.

Desde pastas caseras y pizzas al horno de leña hasta ensaladas frescas y antipastos generosos, cada plato te apapacha hasta el último bocado. El ambiente es cálido, acogedor y desenfadado, perfecto para compartir con tus amigos mientras se cuentan los highlights de la semana. Ideal para cerrar con un plan relajado y delicioso, ¿y por qué no? Perder un poco el estilo con una spicy crispy pasta.