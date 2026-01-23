Jaden Smith debuta como diseñador en París

El debut de Jaden Smith como diseñador en París no se presentó como una pasarela tradicional, sino como una exposición inmersiva que articuló moda, artes visuales, cine e historia. Desde este formato, la Maison Christian Louboutin reveló la primera colección masculina Otoño/Invierno 2026 concebida por su nuevo director creativo de la línea masculina, marcando el inicio de una etapa inédita para la casa.

La presentación se llevó a cabo el 21 de enero en París y fue concebida como un recorrido progresivo por distintos espacios, cada uno pensado para introducir al visitante en el universo creativo de Jaden Smith. Más que mostrar una colección de manera lineal, la propuesta invitó a experimentar el proceso creativo, estableciendo un diálogo constante entre pasado, presente y futuro. Esta perspectiva intergeneracional se convirtió en el eje conceptual de toda la exposición.

Uno de los pilares del proyecto es la relación de Jaden Smith con la imagen. Inspirado en los experimentos del siglo XIX que sentaron las bases del cine y la fotografía —desde Niépce y Daguerre hasta los hermanos Lumière—, el diseñador utilizó la luz y el movimiento como lenguajes narrativos. El recorrido inició en una Sala de Proyección donde el rojo emblemático de la Maison funcionó como prisma visual, mientras zapatos de la colección aparecían en pantallas junto a texturas, obras de arte y la silueta granulada de un castillo medieval, construyendo el nuevo imaginario de Christian Louboutin Men.

La colección se articula a partir de referencias históricas claras. Jaden Smith explicó que su inspiración proviene de los hombres trabajadores a lo largo de los siglos —canteros, escribas, médicos— y de las épocas perdidas del tiempo. Esta visión se traduce en una reflexión sobre el oficio, la disciplina y la transmisión del conocimiento, conceptos que atraviesan tanto el diseño de las piezas como la puesta en escena.

La exposición es una reflexión sobre la memoria visual. Una instalación de video 360° con televisores vintage reúne imágenes históricas y cotidianas para subrayar cómo la circulación de imágenes moldea silenciosamente la memoria colectiva. Esta exploración continúa con estilos expuestos sobre columnas antiguas, en referencia a la transmisión artesanal entre generaciones.

Un elemento especialmente simbólico es la presencia de una escultura de ángel, proveniente de la colección personal de Christian Louboutin y presente en la primera sesión fotográfica con Jaden Smith. La pieza funciona como metáfora del vínculo creativo entre ambos, construido desde el respeto mutuo y el deseo compartido de crear. El recorrido culmina con una anamorfosis roja y una monumental cabeza fragmentada, instalación que cierra la experiencia como un gesto contemplativo sobre perspectiva e interpretación.

Will Smith y Jada Pinket durante el debut de Jaden Smith Getty images

Cabe destacar que sus padres, Will Smith y Jada Pinket estuvieron presentes durante el debut de Jaden, ambos con looks coordinados en color negro y unos característicos zapatos de Louboutin, por supuesto.