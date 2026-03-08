Suscríbete
Moda

Las diseñadoras que cambiaron la manera en que se visten las mujeres

En la historia, hay mujeres que redefinieron el armario femenino con ideas que transformaron siluetas, códigos estéticos y la relación entre moda e identidad

Marzo 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
coco chanel perfume diseñadora

Las diseñadoras que cambiaron la manera en que se visten las mujeres

Getty images

La historia de la moda suele contarse a través de casas de lujo, temporadas y tendencias; sin embargo, algunos de los cambios más profundos en la forma de vestir de las mujeres han surgido de decisiones creativas muy concretas tomadas por diseñadoras que cuestionaron lo que se esperaba del cuerpo femenino. Sus propuestas no solo modificaron prendas; alteraron la relación entre moda, libertad y expresión personal.

Al observar el armario contemporáneo —los trajes relajados, las siluetas minimalistas y las prendas que priorizan movimiento— aparece un hilo conductor claro: varias creadoras transformaron la moda femenina al introducir nuevas ideas sobre comodidad, identidad y autonomía.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-129.jpg
Agenda
28 libros de moda ideales para regalar
Abril 16, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-50.jpg
Agenda
Películas que no sabías que están basadas en libros
Agosto 14, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Coco Chanel y la idea de libertad

A comienzos del siglo XX, el vestuario femenino seguía dominado por corsés, estructuras rígidas y capas de tela pensadas para moldear el cuerpo según normas sociales muy estrictas. Coco Chanel propuso una alternativa radical: ropa que permitiera moverse con naturalidad.
Su uso del jersey, un tejido asociado hasta entonces con ropa masculina o deportiva abrió una nueva posibilidad para el vestir cotidiano. También introdujo siluetas más relajadas, vestidos simples y trajes que eliminaban rigidez sin perder elegancia. La idea central era sencilla pero transformadora: la ropa debía acompañar la vida de las mujeres, no limitarla.

sombreros coco chanel chanel modes

Coco Chanel

Getty images

Miuccia Prada y la inteligencia del vestir

Cuando Miuccia Prada tomó el control creativo de la casa familiar, introdujo un lenguaje distinto dentro del lujo. Sus colecciones empezaron a explorar tensiones entre lo elegante y lo incómodo, lo bello y lo extraño, lo clásico y lo intelectual.
En lugar de diseñar ropa que buscara agradar inmediatamente, Miuccia Prada propuso prendas que invitaban a pensar. Colores inesperados, proporciones poco convencionales y referencias culturales complejas convirtieron la moda en un espacio de reflexión. Su trabajo redefinió el concepto de elegancia femenina al demostrar que el estilo también puede expresar ideas.

Miuccia-Prada.jpg

Miuccia Prada

Getty images

Rei Kawakubo y la ruptura de la silueta

El impacto de Rei Kawakubo en la moda fue inmediato cuando presentó sus primeras colecciones en París en los años ochenta. Sus prendas desafiaban la lógica tradicional del cuerpo: cortes asimétricos, volúmenes irregulares y estructuras que parecían cuestionar la forma humana.
Lejos de intentar embellecer el cuerpo según estándares establecidos, Rei Kawakubo abrió un territorio donde la ropa podía existir de forma autónoma. Esa visión amplió las posibilidades del diseño y redefinió lo que podía considerarse femenino dentro de la moda.

Rei Kawakubo.jpg

Rei Kawakubo

Instagram

Phoebe Philo y una nueva relación con el minimalismo

Phoebe Philo introdujo un enfoque que muchas mujeres reconocieron de inmediato cuando dirigió el diseño de Celine. Su propuesta combinaba precisión, funcionalidad y una elegancia sobria que evitaba el exceso decorativo.
Las prendas estaban pensadas para la vida real: abrigos de líneas limpias, pantalones amplios, bolsos estructurados y vestidos que priorizaban comodidad sin perder sofisticación. El resultado fue un armario que muchas mujeres sintieron cercano a su forma de vivir y trabajar.

Paris Fashion Week - Chloe

Phoebe Philo

Michel Dufour/WireImage

Un cambio que sigue influyendo

Cada una de estas diseñadoras introdujo una idea distinta sobre cómo puede vestirse una mujer. Chanel cuestionó la rigidez del vestuario tradicional; Prada convirtió la moda en un territorio intelectual; Kawakubo redefinió la relación entre cuerpo y prenda; Philo propuso una elegancia basada en claridad y funcionalidad.
La influencia de esas decisiones sigue presente hoy. Muchas de las prendas que forman parte del armario contemporáneo nacieron de esa voluntad de replantear la relación entre moda y libertad personal. En ese sentido, la historia de la moda femenina también es la historia de mujeres que imaginaron nuevas formas de habitar la ropa.

Mujeres igualdad mujeres Chanel Prada Phoebe Philo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Gaby Agúndez se une a la iniciativa de Chanel que celebra la fuerza y la belleza en el deporte.png
Belleza
Gaby Agúndez se une a la iniciativa de Chanel que celebra la fuerza y la belleza en el deporte
Marzo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global.jpg
Moda
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tom Ford - Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
El escote invertido que Paris Jackson llevó al desfile de Tom Ford en París
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uma Wang - Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Muchas estudiantes de moda, pocas directoras creativas: la brecha en las grandes casas
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París.jpg
Moda
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París
Un dúo canadiense impulsa una estética poshumana que desafía los códigos tradicionales de la moda y gana visibilidad en la pasarela parisina
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026.jpg
Moda
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026
Loreto Peralta aparece con un jean amplio de tiro bajo que sintetiza el rumbo del denim para primavera 2026: siluetas relajadas, proporciones largas y una estética minimalista que redefine el street style
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 20262027.jpg
Moda
Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 2026/2027
Las pasarelas de París anticipan un regreso rotundo: aretes de escala dramática, volúmenes escultóricos y piedras intensas que transforman el rostro en el verdadero centro del estilismo
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior - Paris Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
Claves para entender la propuesta de Jonathan Anderson de Otoño Invierno 2026-2027 en Dior
Entre estructura precisa y delicadeza contenida, la colección presentada en París redefine la feminidad desde la arquitectura, el contraste y una sobriedad estratégica que dialoga con el legado de la maison
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García