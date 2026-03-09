Los sneakers clásicos que Carolyn Bessette convirtió en un símbolo silencioso de estilo en los años noventa

Hay fotografías de Nueva York en los años noventa que siguen funcionando como referencia de estilo sin necesidad de contexto. En muchas de ellas aparece Carolyn Bessette caminando por calles del SoHo o del Upper West Side con un guardarropa que parecía construido con muy pocas piezas: abrigo amplio, pantalones negros, suéteres de punto y jeans rectos. En medio de esa estética precisa, un elemento se repetía con naturalidad: sneakers clásicos.

Lejos de ser un gesto deportivo, el calzado funcionaba como una extensión de su forma de vestir. Carolyn Bessette entendía el equilibrio entre comodidad y sobriedad visual, algo que hoy se reconoce como una de las claves del minimalismo de los noventa. Su experiencia trabajando en Calvin Klein también la situó dentro de una cultura de moda que privilegiaba líneas limpias y una paleta neutra.

Entre los modelos que más se relacionan con su estilo aparece el Vans Old Skool. Diseñado originalmente para el skate en 1977, estos sneakers de perfil bajo, suela plana y combinación de negro con blanco se convirtió en una presencia recurrente en imágenes de street style de la época. Carolyn Bessette lo llevaba con jeans oscuros, pantalones rectos o incluso con abrigos estructurados. La mezcla parecía espontánea, pero lograba algo poco común: hacer que un zapato asociado a la cultura skate funcionara dentro de un guardarropa urbano refinado.

Otro modelo que aparece con frecuencia en fotografías de la década es el Adidas Samba. Este diseño, creado en 1949 como calzado de fútbol, comparte varias características con los sneakers que ella prefería: silueta baja, suela de goma y una estética visual muy contenida. Su presencia en el vestuario cotidiano de Carolyn Bessette reforzaba la idea de que el estilo no depende necesariamente de piezas llamativas, sino de cómo se combinan.

Lo interesante de su manera de vestir es que nunca parecía responder a una estrategia de tendencia. Las elecciones de Carolyn Bessette se apoyaban en prendas funcionales y proporciones simples. Los sneakers encajaban perfectamente en esa lógica: eran cómodos, discretos y fáciles de integrar con casi cualquier prenda.

Los sneakers clásicos de Carolyn Bessette Lawrence Schwartzwald

Esa coherencia explica por qué muchas de sus fotografías siguen circulando hoy como referencia. En un momento en el que el calzado deportivo se ha vuelto cada vez más voluminoso y experimental, la silueta baja de modelos como el Vans Old Skool o el Adidas Samba vuelve a resultar atractiva para quienes buscan equilibrio visual.

El legado de Carolyn Bessette no está en haber lanzado una tendencia específica, sino en haber demostrado que el estilo puede construirse a partir de decisiones muy sencillas. Un abrigo bien cortado, un pantalón recto y un par de sneakers clásicos bastaban para crear una imagen que tres décadas después sigue influyendo en la manera de vestir en las ciudades.