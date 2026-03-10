Las gafas estrechas de Hailey Bieber que marcan el rumbo del accesorio clave para primavera 2026

En el lenguaje del street style, a veces un accesorio tiene la capacidad de definir todo un look. En una reciente aparición pública, Hailey Bieber dejó claro cuál es uno de los detalles que dominarán la conversación de moda esta primavera: las gafas de sol de silueta estrecha.

El modelo que llevó se caracteriza por una forma alargada y ligeramente angular, con lentes oscuros y una montura delgada que se adapta cerca del rostro. Este tipo de diseño se aleja de las gafas grandes que dominaron la década pasada y recupera una proporción mucho más minimalista.

La elección encaja con la estética que Hailey Bieber ha construido en los últimos años. Su estilo suele apoyarse en piezas sencillas, colores neutros y accesorios precisos que aportan carácter sin saturar el conjunto. En este caso, las gafas funcionan como un punto de contraste frente a un look de inspiración noventera compuesto por prendas negras ligeras y texturas translúcidas, y como cereza del pastel, la nueva Jackie Slim de Gucci.

Jackie Slim de Gucci Gucci

Las gafas estrechas comenzaron a regresar gradualmente en pasarelas y colecciones recientes, donde muchas casas reinterpretaron la estética minimalista de finales de los noventa. Su popularidad responde en parte a la forma en que enmarcan el rostro: la línea horizontal alarga visualmente la mirada y crea una silueta más definida.

Otro factor que explica su presencia creciente es su versatilidad. A diferencia de modelos más voluminosos, estas gafas pueden integrarse fácilmente en distintos estilos. Funcionan tanto con looks deportivos como con conjuntos más sofisticados, lo que las convierte en un accesorio práctico para el uso cotidiano.

En el caso de Hailey Bieber, el efecto es claro. Las gafas aportan un gesto moderno sin competir con el resto del estilismo. El resultado es una imagen equilibrada donde el accesorio destaca sin dominar completamente la atención.

Hailey y Justin Bieber Cortesía Gucci

En la moda contemporánea, los detalles pequeños suelen tener un peso inesperado. Las gafas estrechas que llevó Hailey Bieber reflejan precisamente esa lógica: una pieza discreta que redefine el conjunto y anticipa uno de los accesorios más visibles de la temporada primavera.