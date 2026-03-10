Suscríbete
Moda

Las gafas estrechas de Hailey Bieber que marcan el rumbo del accesorio clave para primavera 2026

Hailey Bieber vuelve a apostar por gafas estrechas y minimalistas, un accesorio que se perfila como uno de los más visibles para primavera

Marzo 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las gafas estrechas de Hailey Bieber que marcan el rumbo del accesorio clave para primavera.jpg

Las gafas estrechas de Hailey Bieber que marcan el rumbo del accesorio clave para primavera

Instagram

En el lenguaje del street style, a veces un accesorio tiene la capacidad de definir todo un look. En una reciente aparición pública, Hailey Bieber dejó claro cuál es uno de los detalles que dominarán la conversación de moda esta primavera: las gafas de sol de silueta estrecha.

El modelo que llevó se caracteriza por una forma alargada y ligeramente angular, con lentes oscuros y una montura delgada que se adapta cerca del rostro. Este tipo de diseño se aleja de las gafas grandes que dominaron la década pasada y recupera una proporción mucho más minimalista.

También te interesa...
Hailey Bieber y Tiffany & Co.
Celebridades
Hailey Bieber deslumbra en la nueva campaña de Tiffany & Co.
Julio 19, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
tatuajes en los dedos
Belleza
Tatuajes en los dedos, la tendencia favorita de Hailey Bieber
Septiembre 03, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

La elección encaja con la estética que Hailey Bieber ha construido en los últimos años. Su estilo suele apoyarse en piezas sencillas, colores neutros y accesorios precisos que aportan carácter sin saturar el conjunto. En este caso, las gafas funcionan como un punto de contraste frente a un look de inspiración noventera compuesto por prendas negras ligeras y texturas translúcidas, y como cereza del pastel, la nueva Jackie Slim de Gucci.

863137_AAGFZ_1000_001.jpg

Jackie Slim de Gucci

Gucci

Las gafas estrechas comenzaron a regresar gradualmente en pasarelas y colecciones recientes, donde muchas casas reinterpretaron la estética minimalista de finales de los noventa. Su popularidad responde en parte a la forma en que enmarcan el rostro: la línea horizontal alarga visualmente la mirada y crea una silueta más definida.

Otro factor que explica su presencia creciente es su versatilidad. A diferencia de modelos más voluminosos, estas gafas pueden integrarse fácilmente en distintos estilos. Funcionan tanto con looks deportivos como con conjuntos más sofisticados, lo que las convierte en un accesorio práctico para el uso cotidiano.
En el caso de Hailey Bieber, el efecto es claro. Las gafas aportan un gesto moderno sin competir con el resto del estilismo. El resultado es una imagen equilibrada donde el accesorio destaca sin dominar completamente la atención.

*EXCLUSIVE* Justin Bieber Holds Hailey Close as the Couple Leave a Late Lunch in Beverly Hills

Hailey y Justin Bieber

Cortesía Gucci

En la moda contemporánea, los detalles pequeños suelen tener un peso inesperado. Las gafas estrechas que llevó Hailey Bieber reflejan precisamente esa lógica: una pieza discreta que redefine el conjunto y anticipa uno de los accesorios más visibles de la temporada primavera.

Gafas de sol hailey Bieber Justin Bieber primavera Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
coco chanel perfume diseñadora
Moda
Las diseñadoras que cambiaron la manera en que se visten las mujeres
Marzo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global.jpg
Moda
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tom Ford - Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
El escote invertido que Paris Jackson llevó al desfile de Tom Ford en París
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uma Wang - Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Muchas estudiantes de moda, pocas directoras creativas: la brecha en las grandes casas
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París.jpg
Moda
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París
Un dúo canadiense impulsa una estética poshumana que desafía los códigos tradicionales de la moda y gana visibilidad en la pasarela parisina
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026.jpg
Moda
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026
Loreto Peralta aparece con un jean amplio de tiro bajo que sintetiza el rumbo del denim para primavera 2026: siluetas relajadas, proporciones largas y una estética minimalista que redefine el street style
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 20262027.jpg
Moda
Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 2026/2027
Las pasarelas de París anticipan un regreso rotundo: aretes de escala dramática, volúmenes escultóricos y piedras intensas que transforman el rostro en el verdadero centro del estilismo
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior - Paris Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
Claves para entender la propuesta de Jonathan Anderson de Otoño Invierno 2026-2027 en Dior
Entre estructura precisa y delicadeza contenida, la colección presentada en París redefine la feminidad desde la arquitectura, el contraste y una sobriedad estratégica que dialoga con el legado de la maison
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García