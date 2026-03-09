Teyana Taylor en el desfile de Chanel: las claves de su look en Paris Fashion Week 2026

Entre las invitadas que captaron miradas a la entrada del desfile de Chanel durante la Paris Fashion Week 2026, una de las presencias más comentadas es la de Teyana Taylor. La artista apareció con un look que combina varios códigos visuales asociados a la maison: textura, elegancia estructurada y un juego de capas que aporta profundidad al conjunto.

La elección no solo dialoga con la estética histórica de la casa francesa, sino que también introduce detalles contemporáneos que se han vuelto recurrentes en el street style de las semanas de la moda.

Transparencias sobre textura

Uno de los elementos más interesantes del look es la superposición de una capa translúcida sobre un vestido con textura. La pieza exterior, confeccionada en un material transparente salpicado con pequeños cristales, funciona como un velo que modifica la lectura del conjunto sin ocultar el estampado interior.

Este recurso de capas ligeras ha ganado presencia en colecciones recientes porque permite añadir dimensión visual sin alterar la silueta. En este caso, la transparencia crea un efecto brillante y dinámico que cambia con el movimiento.

El cuello alto estructurado

La prenda también destaca por su cuello elevado, que enmarca el rostro y aporta una sensación de estructura en la parte superior del look. Este tipo de construcción aparece con frecuencia en abrigos y vestidos recientes porque introduce una línea arquitectónica que contrasta con telas más suaves o translúcidas.

Además, el cinturón integrado define la cintura y equilibra el volumen del conjunto, evitando que la capa exterior se perciba demasiado amplia.

Gafas minimalistas

El look se completa con gafas negras de silueta estrecha, un accesorio que se ha convertido en una firma estética para muchas apariciones públicas recientes. Este tipo de lentes pequeñas remite al minimalismo de finales de los noventa y aporta un contraste moderno frente a la riqueza de textura del vestido.

La elección de accesorios se mantiene deliberadamente contenida. Pendientes discretos y maquillaje pulido permiten que la prenda sea el punto central del conjunto.

Teyana Taylor, la nueva diva de Hollywood Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Cabello plateado

Otro detalle que refuerza la presencia visual del look es el cabello plateado de Taylor. Este tono, cada vez más visible en alfombras rojas y semanas de la moda, aporta un matiz futurista que dialoga con las superficies brillantes de la prenda.

El peinado se mantiene sencillo y pulido, lo que permite que el color destaque sin competir con el resto del estilismo.

Un equilibrio entre herencia y actualidad

El resultado final refleja una combinación interesante entre referencias clásicas y decisiones contemporáneas. Las texturas, la silueta definida y el trabajo de capas evocan códigos asociados a Chanel, mientras que las gafas minimalistas y el cabello plateado introducen un giro actual.

En el contexto de la Paris Fashion Week 2026, donde cada invitado funciona también como una extensión visual del universo de la casa que presenta su colección, el look de Teyana Taylor demuestra cómo reinterpretar esos códigos de manera personal sin perder coherencia con el espíritu del desfile.