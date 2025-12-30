Destinos de lujo que debes conocer en 2026

2

AlUla no es un desierto cualquiera, es una narrativa tallada en piedra. Formaciones rocosas monumentales, restos arqueológicos milenarios y una sensación de inmensidad que desarma cualquier expectativa previa. El atractivo no está en la comodidad, sino en la escala del lugar y en la conciencia de estar pisando un territorio que fue centro de civilizaciones antiguas. En 2026, AlUla se consolida como un destino para viajeros que buscan profundidad cultural y paisajes que no se repiten.