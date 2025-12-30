Suscríbete
Estilo de vida

Destinos de lujo que debes conocer en 2026

Viajar con lujo significa elegir destinos que no prometen espectáculo, sino presencia, en estos lugares la belleza no se explica y la experiencia se vuelve personal

Diciembre 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kayaking under the Midnight Sun in Lofoten Islands, Norway

Destinos de lujo que debes conocer en 2026

Getty Images

En 2026, el lujo se mueve lejos de la ostentación y se instala en territorios donde el paisaje dicta el ritmo, la experiencia es íntima y el tiempo parece expandirse. No se trata de suites ni de listas de espera, sino de lugares que exigen presencia plena y ofrecen algo cada vez más escaso gracias a las redes sociales: asombro genuino. Estos destinos no buscan convencer; simplemente están ahí, esperando a quien sepa mirar.

También te interesa...
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024
Moda
Prendas que NO usaremos en 2026
Diciembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
World Premiere Of Disney's "Cinderella"
Belleza
4 tendencias en manicuras que definirán 2026
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

1

Islas Lofoten, Noruega

En el extremo norte de Europa, las Lofoten redefinen la idea de belleza silenciosa. Montañas que emergen del mar, pueblos diminutos y una luz que cambia de humor varias veces al día convierten cada recorrido en una experiencia casi contemplativa. Aquí el lujo es caminar sin prisa, observar cómo el cielo se vuelve irreal y aceptar que el clima manda. Es un destino para quienes entienden que el aislamiento también puede ser un privilegio.

2

AlUla, Arabia Saudita

AlUla no es un desierto cualquiera, es una narrativa tallada en piedra. Formaciones rocosas monumentales, restos arqueológicos milenarios y una sensación de inmensidad que desarma cualquier expectativa previa. El atractivo no está en la comodidad, sino en la escala del lugar y en la conciencia de estar pisando un territorio que fue centro de civilizaciones antiguas. En 2026, AlUla se consolida como un destino para viajeros que buscan profundidad cultural y paisajes que no se repiten.

3

Isla de Jeju, Corea del Sur

Jeju combina naturaleza volcánica, tradiciones locales y una energía serena que contrasta con el ritmo de las grandes ciudades asiáticas. Sus senderos, costas irregulares y campos de lava invitan a una forma de viaje más introspectiva. Es un paraíso para quienes encuentran placer en lo simple de caminar, observar el mar y entender que el verdadero refinamiento también puede ser discreto.

4

Tasmania, Australia

Lejos de las rutas más transitadas, Tasmania ofrece paisajes casi intactos: bosques densos, costas abruptas y cielos abiertos. Es un destino que apela a la curiosidad y al respeto por la naturaleza, ideal para viajeros que prefieren experiencias auténticas antes que itinerarios saturados. En 2026, Tasmania se posiciona como un refugio para quienes valoran el contacto directo con lo esencial.

5

Desierto de Atacama, Chile

El Atacama no compite con otros destinos, sino que juega en otra dimensión. Su cielo nocturno, sus salares y su silencio absoluto crean una experiencia sensorial difícil de comparar. Aquí el lujo es mirar las estrellas, sentir la aridez del paisaje y comprender la escala del universo. Es un lugar que no se visita para distraerse, sino para reconectar.

Tendencias 2026 viajes viajar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Cheerful woman enjoying in Christmas lunch with her family at dining table.
Estilo de vida
Rituales pequeños —pero significativos— para la cena de Año Nuevo
Diciembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - December 04, 2025
Moda
El pantalón acampanado regresa como respuesta al exceso de skinny
Diciembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para acomodar la mesa de la cena de Navidad.jpg
Estilo de vida
Guía rápida para acomodar la mesa de la cena de Navidad
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Prince And Princess Of Wales Mark World Mental Health Day - Day 2
Moda
Anillos de compromiso 2026, las tendencias que redefinen el lujo nupcial
Diciembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El vino tinto, ese regalo que rara vez falla.jpg
Estilo de vida
El vino tinto, ese regalo que rara vez falla
Elegir vino tinto como regalo es una decisión elegante y a la vez funcional. Te decimos cómo acertar con la uva, el estilo y la ocasión sin complicarlo
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
tendencias-para-una-decoracion-navideña-en-casa-flor-de-loto-redefine-el-lujo-en-decoracion-festiva.png
Estilo de vida
Una Navidad que vuelve al origen
Diciembre 10, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
enamorate-del-esqui-de-primavera-el-lado-calido-de-la-temporada-se-disfruta-en-park-city.jpg
Estilo de vida
Enamórate del esquí de primavera: el lado cálido de la temporada se disfruta en Park City
Diciembre 01, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Colores en tendencia para decorar tu hogar esta Navidad 2025.jpg
Estilo de vida
Colores en tendencia para decorar tu hogar esta Navidad 2025
Paletas modernas que redefinen la decoración navideña 2025 con tonos fríos, metálicos suaves y acentos cálidos que elevan cualquier espacio sin perder elegancia
Noviembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García