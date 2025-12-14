Suscríbete
Prendas que NO usaremos en 2026

En 2026, la moda afina su mirada y estas cinco prendas pierden fuerza frente a una estética más consciente, precisa y alineada con cómo queremos vestir hoy

Diciembre 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024

La moda no avanza solo sumando tendencias; también lo hace soltando piezas que, aunque populares durante años, dejan de dialogar con el momento cultural. En 2026, el cambio no se siente radical ni estridente, pero sí muy claro: menos exceso, menos literalidad y más intención. No se trata de reglas rígidas, sino de entender por qué ciertas prendas ya no responden a cómo queremos vernos —ni a cómo queremos sentirnos— al vestir.

Estas son cinco prendas que, sin desaparecer por completo, quedan fuera del foco principal este año.

Jeans ultra skinny de tiro bajo

Durante más de una década, dominaron el armario como símbolo de sensualidad y control de la silueta. En 2026, ese discurso se percibe forzado. El problema no es solo el corte, sino la incomodidad implícita y la rigidez estética. La moda actual privilegia el movimiento, la naturalidad y una relación menos punitiva con el cuerpo. Siluetas rectas, relajadas o ligeramente amplias resultan más coherentes con esta nueva narrativa.

Jeans ultra skinny.jpg

Jeans ultra skinny de tiro bajo

Stephen Lovekin/FilmMagic

Blazers excesivamente entallados

El blazer sigue siendo una prenda clave, pero la versión hiperajustada pierde relevancia. En su lugar, triunfan estructuras más fluidas, hombros definidos, pero no rígidos y cortes que permiten superposición. El tailoring de 2026 no busca corregir el cuerpo, sino acompañarlo. Los blazers que parecen pensados solo para marcar cintura se sienten anclados a una idea de poder que ya no resulta aspiracional.

Blazer ajustado.jpg

Blazers ajustado

Pinterest

Vestidos con transparencias evidentes y estratégicas

Las transparencias no desaparecen, pero el enfoque cambia. Los diseños que apuestan por mostrar piel de forma obvia, casi performativa, pierden fuerza frente a propuestas más sugerentes. En 2026, la sensualidad se construye desde la textura, el movimiento del tejido y la insinuación. La exposición directa deja de ser el centro del discurso estético.

Vestidos con transparencias.jpg

Vestidos con transparencias estratégicas

Pinterest

Logos sobredimensionados como protagonista absoluto

El logo sigue existiendo, pero ya no necesita gritar. Las prendas donde el branding ocupa todo el espacio visual empiezan a sentirse previsibles. La conversación se mueve hacia el lujo silencioso, los códigos reconocibles sólo para quien sabe mirar y los detalles que no requieren explicación. En un entorno saturado de imágenes, la discreción vuelve a ser un gesto poderoso.

Logos sobredimensionados.jpg

Adiós logos sobredimensionados

Pinterest

Prendas excesivamente trendy sin recorrido

Corsets decorativos sin función, microtendencias virales pensadas solo para una foto o piezas que envejecen en una temporada quedan relegadas. En 2026, el armario se construye con más criterio con prendas que resisten el paso del tiempo, que pueden reinterpretarse y que no dependen de un momento específico de internet para tener sentido.

Corset.jpg

Prendas excesivamente trendy

Pinterest

Más que una lista de prohibiciones, este cambio refleja una transformación más profunda. La moda de 2026 se aleja de la urgencia por verse a la moda y se acerca a una idea de estilo más personal, reflexiva y duradera. Las prendas que quedan atrás no lo hacen porque sean incorrectas, sino porque responden a un lenguaje visual que ya no nos representa.

Vestir hoy implica elegir con más conciencia para entender qué comunica una prenda, cómo se siente al llevarla y qué lugar ocupa dentro de una narrativa más amplia. Y en ese ejercicio, saber qué soltar es tan importante como saber qué incorporar.

Eurídice Aiymet Garavito García
