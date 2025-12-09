Suscríbete
La transformación de los ugly sweaters, entre nostalgia y lujo discreto

Los ugly sweaters pasan por una renovación inesperada: textura, intención estética y un giro sofisticado que redefine cómo los llevamos en invierno

Diciembre 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2021

Getty Images

Durante años, los llamados ugly sweaters ocuparon un lugar entrañable —y a veces irónico— dentro del guardarropa invernal. Eran la prenda que se usaba por diversión, por tradición familiar o por ese toque kitsch que aparecía en fiestas temáticas; sin embargo, algo cambió esta temporada.

Las firmas, las celebrities y el propio street style han tomado la estética navideña y la han elevado a un territorio completamente distinto, uno donde el humor convive con la artesanía, y donde el color, el volumen y las fibras se reinterpretan con un sentido de lujo suave que nunca antes había estado asociado a esta categoría.

La evolución de los ugly sweaters no es accidental. Responde a un deseo colectivo de prendas que generen emoción, que conecten con la memoria afectiva, pero que al mismo tiempo se integren a un código estético más sofisticado. Texturas de mohair, hilos metalizados, aplicaciones hechas a mano y paletas menos estridentes están moldeando una versión contemporánea que ya no se limita a lo feo encantador, sino que explora la belleza imperfecta con una mirada editorial.

Lo que antes era un chiste visual hoy puede convertirse en el punto focal de un look invernal pensado para la calle, la oficina o una cena nocturna. Estas reinterpretaciones demuestran cómo un ícono aparentemente humorístico puede transformarse en un gesto de estilo inesperadamente elegante.

Santa Baby.jpg

Ugly sweater

Pinterest

“Santa Baby” mezcla el patrón clásico invernal con un giro coqueto; la silueta relajada y el contraste blanco-verde lo hacen ideal para un look casual pero con intención festiva.

Rojo oversize.jpg

Ugly sweater

Pinterest

El suéter rojo oversize de tejido suave apuesta por una estética más juguetona y sentimental; sus acabados deshilados y el gorro de peluche crean un ambiente de cabina alpina moderna.

7cf4bb6210bb8fca56e82c611ef27ce1.jpg

Ugly sweater 2025

Pinterest

El suéter rojo de punto grueso combinado con pants estampados ofrece una versión acogedora y luminosa del estilo navideño; el hombro ligeramente descubierto aporta un guiño femenino sin esfuerzo.

c036c82faf2dc7563653e29c4ff3db64.jpg

Ugly sweater

Pinterest

Un diseño blanco con copos de nieve en rojo eleva el clásico motivo nórdico con un tejido mullido y un aire cálido; funciona perfecto para looks cómodos sin perder un toque pulido.

Ugly sweater.jpg

Ugly sweater

Pinterest

Este suéter blanco con árboles rojos combina simetría y color en una propuesta fresca; su corte ligeramente corto y la mezcla con denim amplio crean una estética urbana con espíritu festivo

Ugly sueter navidad
Eurídice Aiymet Garavito García
