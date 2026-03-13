Valentino presenta su primer desfile sin la aprobación de su fundador

El primer desfile de Valentino —después la muerte de su fundador— no se presentó como una ruptura abrupta, sino como una conversación directa con la historia de la casa. En lugar de negar el legado que definió durante décadas la identidad de la firma, la colección lo tomó como punto de partida para examinar qué significa continuar una tradición cuando la figura que la creó ya no está presente.

El escenario elegido fue el Palazzo Barberini, en Roma, un espacio cuya arquitectura barroca encarna una idea clave que atravesó toda la propuesta: la coexistencia de fuerzas opuestas. La propia narrativa conceptual del desfile hablaba de interferencias, una palabra que funciona como metáfora del momento que atraviesa la marca. La arquitectura del palacio revela un equilibrio inestable entre orden y movimiento, entre claridad estructural y ruptura visual. Ese mismo principio se trasladó a la ropa.

La tensión entre disciplina y libertad

Una de las primeras claves para entender la colección está en su estructura. La sastrería aparece con una presencia fuerte: abrigos largos, trajes amplios, pantalones de cintura alta y cortes que recuerdan a la elegancia romana clásica. Sin embargo, estas piezas nunca permanecen completamente rígidas. Se combinan con telas fluidas, drapeados y capas que introducen movimiento en siluetas aparentemente controladas.

El resultado es una colección que se mueve entre dos polos. Por un lado, la precisión de la sastrería. Por otro, la ligereza de vestidos transparentes, tejidos brillantes y materiales que parecen reaccionar al movimiento del cuerpo.

Esa dualidad también se refleja en la forma en que las prendas se relacionan con el cuerpo. Algunas piezas envuelven la figura con estructura clara; otras parecen liberarla mediante telas que flotan o se desplazan al caminar.

Valentino otoño/invierno 2026-2027 Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Un diálogo entre masculino y femenino

Otra clave importante del desfile fue la mezcla deliberada entre códigos masculinos y femeninos. Trajes con hombros marcados aparecieron junto a vestidos ligeros, capas dramáticas y prendas con drapeados suaves.

Esta convivencia no se presentó como contraste agresivo, sino como una continuidad natural dentro de la colección. La sastrería masculina se integró con tejidos delicados, mientras que piezas tradicionalmente asociadas con la feminidad adoptaron una estructura más firme.

En varios looks, cinturones anchos marcaban la cintura, un recurso que reorganiza la silueta y funciona casi como un punto de equilibrio visual entre volumen y control.

Valentino otoño/invierno 2026-2027 Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Color como herramienta narrativa

Aunque la base de la colección se mueve entre tonos neutros —gris, camel, negro, beige— el desfile introduce momentos de color intenso que cambian el ritmo visual. El verde esmeralda, el rojo profundo, el fucsia o el naranja brillante aparecen como acentos que interrumpen la continuidad cromática.

Más que simples decisiones decorativas, estos colores funcionan como puntos de energía dentro de la colección, alterando la lectura del conjunto y creando pausas visuales entre las propuestas más sobrias.

Valentino otoño/invierno 2026-2027 Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Tradición revisada, no abandonada

Quizá la clave más importante del desfile está en cómo la casa decidió posicionarse frente a su propia historia. Valentino siempre ha estado asociado a una idea de elegancia clásica, profundamente ligada a la cultura italiana. En esta colección, ese legado no desaparece, pero se reinventa a través de la mirada de Alessandro Michele.

La moda, como señala el propio concepto del desfile, puede entenderse como un campo de fuerzas en el que conviven disciplina y deseo, tradición e invención.

Ese equilibrio inestable define el momento actual de la casa. La colección no intenta cerrar una etapa ni anunciar un cambio radical. Más bien plantea una pregunta abierta: cómo continuar una historia tan reconocible sin repetirla exactamente.

Valentino otoño/invierno 2026-2027 Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

El primer desfile de Valentino sin su fundador, en ese sentido, funciona menos como un final que como el inicio de una negociación creativa. Una negociación entre memoria y transformación que probablemente definirá el futuro de la marca.