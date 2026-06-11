Belinda lleva los jeans con cristales que convierten el denim en protagonista del Mundial

La moda atraviesa un momento de contraste interesante. Mientras algunas tendencias apuestan por la simplicidad absoluta, otras recuperan el placer de vestir prendas que llaman la atención desde el primer vistazo. En ese contexto, el denim vive una transformación silenciosa, pues deja de ser únicamente una base neutra para convertirse en el centro de la propuesta.

Bordados, aplicaciones metálicas, pedrería y acabados decorativos están cambiando la forma en que se interpreta una de las telas más populares del mundo, y la reciente aparición de Belinda ofrece un ejemplo claro de ese movimiento.

Durante la ceremonia inaugural del Mundial, la cantante mexicana apareció con un conjunto personalizado diseñado por Juan Carlos Plasencia y adornado con más de 80 mil cristales Swarovski aplicados a mano. El vestuario fue concebido para capturar la energía y el espíritu del evento, convirtiéndose en una de las creaciones realizadas en México más ambiciosas de este tipo.

Aunque el body rosa cubierto de cristales atrajo buena parte de la atención, fueron los jeans los que introdujeron una propuesta particularmente relevante desde la perspectiva de moda. La pieza reinterpretó la mezclilla de pierna amplia mediante una intervención de pedrería en degradado que cubría gran parte de la superficie del tejido. El resultado conservaba la identidad relajada del denim, pero adquiría una dimensión completamente distinta gracias al brillo y al trabajo artesanal.

La elección conecta con el regreso del denim decorado. Después de varias temporadas dominadas por versiones minimalistas y lavados discretos, las prendas de mezclilla comienzan a incorporar nuevamente elementos llamativos y deslumbrantes. La diferencia es que ahora el enfoque se siente más refinado. No se trata de saturar una prenda con detalles, sino de utilizar aplicaciones estratégicas para transformar su presencia visual.

Otro aspecto interesante es la silueta. Los jeans wide leg continúan ocupando un lugar privilegiado tanto en las colecciones de diseñador como en el street style internacional.

Su capacidad para aportar movimiento y equilibrio visual los ha convertido en una alternativa sólida frente a los cortes más ajustados. En este caso, la amplitud de la pierna permitió que los cristales destacaran aún más, generando destellos constantes durante la presentación.

El estilismo también refleja una conversación más amplia sobre la moda escénica contemporánea. Las celebridades ya no dependen exclusivamente de vestidos espectaculares para construir una imagen memorable. Cada vez es más común encontrar pantalones, conjuntos utilitarios o prendas tradicionalmente casuales reinterpretadas mediante materiales, bordados y acabados de alta complejidad.

Por esa razón, los jeans de Belinda trascienden el contexto de una presentación musical. Funcionan como un ejemplo de cómo el denim continúa evolucionando para responder a nuevas necesidades estéticas. La mezclilla mantiene su carácter cotidiano, pero adquiere una capacidad expresiva que antes estaba reservada para categorías más formales.