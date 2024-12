Belinda: Nuevas Armonías

El tiempo… siempre avanzando por años, meses, días, horas, minutos y segundos. Lo volteamos a ver en el pasado y soñamos constantemente por su futuro. ¿Dónde queda el ahora? Al menos en este preciso momento, el ahora está presente en estas palabras que estás leyendo. Ahora que te encuentras en el presente… Sumérgete en estas páginas para conocer a la Belinda de este nuevo año.

El shoot empezó a las nueve de la mañana y en un abrir y cerrar de ojos nos dieron las diez de la noche. Algo parecido pasó con la trayectoria de Belinda. Pareciera que en tan sólo un segundo pasó de ser una niña pequeña a una mujer segura de sí misma, sin miedo a explorar y probar cosas nuevas. De hecho, ella misma describió su estilo personal como “arriesgado y polifacético” ya que le gusta ser diferente y representar mucha fuerza tanto en sus looks, como en cada proyecto en el que participa. A pesar de haber nacido en Madrid, creció en México y conquistó rápidamente la industria de la música en Latinoamérica, convirtiéndose en un icono para la cultura mexicana. Y hoy más que nunca, está contribuyendo a la evolución de la música con su nuevo estilo musical de corridos tumbados (una variante musical del corrido tradicional mexicano que incorpora varios elementos del hip-hop).

Durante mucho tiempo la música ha sido muy tecnológica y creo que el regresar a nuestras raíces está padre para poder representar a nuestro país en todos los sentidos posibles Belinda x Harper’s Bazaar Mx

Al terminar la sesión de fotos nos dirigimos al cuarto de hair & makeup para realizar la entrevista cómodamente, mientras la desmaquillaban. Una de las primeras preguntas que le hago es si siempre supo que quería ser cantante. Ella contestó: “Me gusta el arte en toda la extensión de la palabra. Me gusta bailar, actuar, escribir, cantar, pero también amo el poder crear un video, una sesión de fotos, una historia en un disco, la letra de una canción, un poema… Crear es lo que más me gusta; incluso más que ser cantante. Si me hubieran dicho que iba a ser cantante, pero que nunca iba a poder yo aportar mi granito de arena, hubiera dicho que no”. Le pregunto sobre su proceso creativo y de cómo logra inspirarse para crear canciones nuevas. “Depende mucho de cómo me sienta y en la etapa en la que esté de mi vida. Cada canción lleva un proceso distinto, pero cuando quiero escribir letras más melancólicas me gusta trabajar con luz tenue. De hecho, me inspiro mucho más por las noches, soy nocturna. Todas mis mejores canciones han nacido a las dos de la mañana en adelante; es el momento en el que soy más creativa”, explica.

Posteriormente me comenta sobre el lanzamiento de su nuevo disco y algunos de sus sencillos más recientes como “La Cuadrada”, con Tito Double P, que es de las canciones más regionales en su disco y “Jackpot”, que es un pop súper femenino y su primera colaboración con la artista mexicana Kenia Os. Emocionada me cuenta que es una canción para bailar, celebrar, disfrutar, salir de noche, arreglarte con tus amigas y para ponerte super cute y femenina. “Mis últimos trabajos han sido únicos y a nivel musical me inspiré muchísimo de Natanael Cano. Me siento muy orgullosa de mi nuevo disco que sale este año, y de ser de las primeras mujeres en explorar y experimentar con los corridos tumbados”, contesta apasionadamente.

Su gran amor por la moda es algo también muy característico de ella, y desde pequeña ha marcado tendencia como con su peinado tan icónico de la diadema de trencita. Esto me lleva a interrogarla sobre los diseñadores que más la inspiran en su día a día. “Alexander McQueen siempre me inspiró demasiado, también Karl Lagerfeld. Me encanta que tienen un lado gótico, y muy dark que yo también lo tengo a pesar de tener un lado sweet. Amo las marcas que tienen un statement muy fuerte desde el principio, y mi personalidad es así, la fuerza me representa mucho y lo expreso arriesgándome con cada look que uso”, expresa. No menos importante, el año pasado tuvo su debut en Fashion Week, y no en cualquier ciudad… Fue en París: una de las principales capitales de la moda en el mundo. Su participación en el desfile de L’Oréal fue simbólica y demostró un profesionalismo absoluto a pesar de haber sufrido de una caída. Ella misma compartió en sus redes sociales lo sucedido y su mensaje no puede haber sido mejor: “No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas”. Decido comentarle sobre las emotivas imágenes de la cantante Anitta y la actriz Andie MacDowell apoyándola durante la pasarela y le pregunto sobre cómo se sintió con respecto a este acontecimiento. “Me sentí feliz porque hice nuevas amigas, me encanta que las mujeres cada vez nos apoyamos más. Hay mucha más hermandad, más cariño, apoyo, honestidad, y eso me gusta porque las mujeres tenemos que estar unidas y siempre apoyarnos. Ojalá el día de mañana yo pueda estar para alguien como lo estuvieron para mí en ese momento”, confiesa.

Más adelante, platicamos sobre su rol como embajadora en Hublot —la marca de relojería de lujo creada en Suiza en 1980— ya que para la sesión de fotos se utilizaron varias de sus piezas. “Hublot es un equipo con el que desde el principio me llevé super bien y siempre hemos trabajado increíble. Me encanta que ofrece una gran variedad en cuanto a diseño… tienen relojes super arriesgados, pero también clásicos; además juegan mucho con los colores y tanto la calidad como el detalle de cada producto es excepcional”. Hablando del detalle, es importante mencionar lo atenta que estuvo Beli durante el shoot, pues su ojo curioso y observador la llevó a fijarse en cada elemento presente en su alrededor; como el contraste del reloj sobre la arena o la combinación de colores entre las paredes y la ropa. Esto reafirma su gran pasión por el arte de crear y su entrega en cada proyecto que realiza.

Empezamos a hablar sobre el significado del tiempo y su respuesta me dejó mucho que reflexionar: “El tiempo es lo más preciado e importante que tenemos y hay que aprovecharlo al máximo. A veces pensamos que el tiempo es eterno, pero es lo único que no se detiene. Cada segundo marca una diferencia en nuestra vida, entonces hay que disfrutar cada día como si fuera el último”, afirma de forma pausada. Esto me lleva a preguntarle lo siguiente: ¿Si pudieras retroceder el tiempo, a dónde irías? “Me iría a todos los momentos que viví con mi abuela. Daría lo que fuera por vivir un minuto más con ella. La recuerdo como una mujer con mucha fuerza, muy femenina con estilo femme fatale y con las uñas pintadas de rojo. Siempre me decía: ‘Cada vez que estoy contigo, me regalas más años de vida’. Para mí ella es mi icono, mi mujer favorita y mi modelo a seguir”, contesta de manera nostálgica, pero con una sonrisa pintada sobre su rostro.

Para terminar, la cuestiono sobre cómo le gustaría que la recordaran. “‘¡Ay no se!”. Ella mira hacia arriba de forma pensativa y comienza a reírse suavemente; pareciera que nunca se le había cruzado por la mente. “Quiero que me recuerden como una mujer que amó intensamente y que lo daba todo en cada proyecto, en cada canción, en cada momento, en cada etapa. El consejo que me gustaría darle a todos los lectores es que amen cada cosa que hagan y que disfruten del proceso”, declara de forma segura y contundente.

Le doy las gracias por su tiempo, se despide y me regala un abrazo. Mientras iba de regreso a mi casa, no podía dejar de pensar sobre la gran disposición, entrega y amor que Beli puso durante el shoot. La imagen de ella posando sobre las dunas que dominaron la Casa Rosa Volcán será difícil de borrar de mi mente. Y aunque a primera instancia pareciera que estaba atrapada dentro de un reloj de arena, en realidad estaba dejando huella.

Quotes favoritos de Belinda

“El tiempo es lo más preciado e importante que tenemos y hay que aprovecharlo al máximo”.

“El crear es lo que más me gusta, incluso más que ser cantante”.

“El proceso de cada cosa que hacemos es lo que tenemos que disfrutar, no cuando llegamos a la meta si no cuando lo estamos construyendo”.

“Quiero que me recuerden como una mujer que amó intensamente y que lo daba todo en cada proyecto, en cada canción, en cada momento, en cada etapa”.

“No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas”.

“Las mujeres tenemos que estar unidas y siempre apoyarnos”.

