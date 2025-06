THE NEWS: Las cosas que amamos

5

Swarovski presenta Chroma Twist, una nueva colección de joyería diseñada por Giovanna Engelbert con principios de diseño circular en colaboración con el Centre for Sustainable Fashion de la University of the Arts London.

Las seis piezas de la colección están elaboradas con Swarovski ReCreated Crystals y metales reciclados, incorporando mecanismos que permiten cambiar el color de los cristales y adaptar el estilo para una mayor versatilidad y duración.