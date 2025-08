Insider Interview: Mar adentro

¿Cómo honra esta colección su legado a la vez que lo reinterpreta para un público contemporáneo?

Las magníficas creaciones de Jean Schlumberger son iconos que reflejan tanto su ingenio como el virtuosismo técnico de la experta artesanía de Tiffany. Seguimos honrando la obra de Jean Schlumberger porque sus diseños personifican la esencia del espíritu creativo de la Casa. Él superó los límites del diseño de joyas, fusionando la naturaleza con la fantasía en formas que resuenan profundamente con nuestra misión actual. Al celebrar su legado, no sólo rendimos homenaje a un maestro, sino que también inspiramos a una nueva generación de diseñadores a innovar sin dejar de estar arraigados en nuestra herencia.

Cada capítulo –de la Flora Oceánica a las Olas– evoca un aspecto distinto del océano. ¿Cómo ha sido el proceso de plasmar formas naturales tan complejas en alta joyería?

Tengo la suerte de viajar por todo el mundo en busca de las mejores piedras que cumplan nuestros exigentes estándares. Selecciono a mano cada una de las piedras que entran en nuestras colecciones de Alta Joyería, y veo el proceso como una audición. Tienen que proceder de fuentes sostenibles y ser de la máxima calidad, pero en realidad, tienen que hablarme con ese factor mágico que realmente me atrae y me hace querer comprarlas.

El proceso sigue siendo tan exigente y emocionante como cuando empecé mi carrera. Sólo las mejores piedras preciosas del mundo se seleccionan para nuestras colecciones y, sin embargo, para formar parte de una pieza Tiffany, tienen que tener algo más. Este proceso altamente selectivo nos permite ofrecer a nuestros clientes sólo lo mejor de lo mejor.

En el capítulo Ocean Flora, vemos esmeraldas de Zambia y un extraordinario diamante de tipo IIa de más de 16.5 quilates. ¿Podrías hablarnos de la selección de gemas tan excepcionales para esta colección?

El capítulo Ocean Flora presenta esmeraldas de Zambia de un intenso color verde y un aspecto vivo y brillante. El color y el corte uniforme de las esmeraldas, todas sin realzar, son increíblemente notables. El brillo de las esmeraldas se ve bellamente amplificado por la nitidez de los diamantes. Ocean Flora también cuenta con un impresionante conjunto de diamantes, incluido un diamante de color D, internamente perfecto, de tipo IIa, de más de 16 quilates. Este diamante recuerda a una gota de agua perfecta: cristalina y resplandeciente de colores espectrales. Esta gema tan especial representa la cumbre de la rareza y la perfección en diamantes, haciendo honor al legado de Tiffany & Co. como ‘Los Reyes del Diamante’.

La colección presenta técnicas muy complejas como el esmalte paillonné y cortes especiales de piedras preciosas. ¿Cuál ha sido el mayor reto técnico a la hora de dar vida a estas piezas?

Se necesita la excepcional maestría de los artesanos de Tiffany & Co. para dar vida a la colección Sea of Wonder. En particular, el collar Wave requirió una compleja ingeniería y se sometió a cientos de pruebas. La exquisita pieza muestra el arte y la artesanía sin igual que han definido a Tiffany desde 1837.

Sea of Wonder Tiffany & Co. Cortesía

Algunas piezas son transformables, como el dije Sea Turtle que se convierte en broche. ¿Qué importancia tiene hoy la versatilidad en el diseño de alta joyería?

Me encanta la idea de que las cosas bellas no tienen por qué guardarse para las ocasiones formales, y que pueden llevarse y celebrarse a diario. En Tiffany, a menudo vemos que nuestros clientes usan sus joyas para una amplia gama de ocasiones y tanto para el día como para la noche. Creo que las joyas deben evolucionar con la persona y reflejar su estilo personal.

El capítulo Urchin mezcla lo surrealista con lo naturalista. ¿Cómo se consigue ese equilibrio en el di seño sin perder la identidad de Tiffany & Co.?

Equilibrar la herencia con la modernidad es una característica que define a la Casa. Nuestra incesante búsqueda de la excelencia en el diseño y la artesanía nos sigue impulsando hacia adelante y lo ha hecho desde nuestra fundación, en 1837. Es la innovación lo que nos permite tender un puente entre herencia y modernidad; también forma parte de nuestro ADN. Gracias a la innovación y a nuestro excepcional savoir faire, seguimos creando los diseños de alta joyería más excepcionales del mundo, clásicos y contemporáneos a la vez. En consonancia con nuestra artesanía superior, siempre buscamos nuevas técnicas para tallar nuestras piedras preciosas, así como nuevas formas de engastarlas, siempre con el objetivo de crear la alta joyería más bella del mundo.

En términos de color, esta colección celebra la bioluminiscencia y la luz refractada del mar. ¿Cómo se eligió y se dio vida a la paleta de colores para transmitir esta sensación?

Las gemas de la colección Sea of Wonder son extraordinarias. El capítulo Olas presenta turmalinas azules cupríferas de elbaita que se hacen eco del resplandor de la bioluminiscencia del océano, mientras que las esmeraldas no realzadas de Zambia evocan las vibrantes plantas submarinas de Flora Oceánica. Los rubíes que adquirimos para el capítulo Estrella de mar poseen un color rojo muy saturado con un toque de fluorescencia que se realza aún más por su gran claridad.

Sea of Wonder Tiffany & Co. Cortesía

¿Cómo ha sido trabajar con Nathalie Verdeille en la dirección creativa de esta colección y qué ha aportado su visión al universo de la alta joyería de Tiffany & Co.?

Colaborar con Nathalie y nuestro equipo de diseño en nuestras colecciones Blue Book es estimulante y desafiante al mismo tiempo. Recibimos un moodboard que nos informa de los colores de la colección y comenzamos a trabajar para ofrecer a Nathalie los diamantes y piedras preciosas perfectos que reflejen lo que está buscando. Ver cómo nuestras excepcionales piedras preciosas cobran vida en estos innovadores diseños es más que gratificante, ya que resume lo que Tiffany representa: diseño, artesanía y piedras preciosas incomparables.

Desde tu punto de vista como gemóloga, ¿hay alguna piedra o técnica en esta edición que te parezca especialmente innovadora o personalmente emocionante?

Los rubíes que adquirimos para el capítulo de la Estrella de Mar poseen las características más codiciadas de esta gema por su gran claridad. La naturaleza no mejorada de estas gemas, unida al color rojo y a la talla perfectamente combinados, es extremadamente rara. Se complementan con diamantes talla rosa y brillantes redondos que añaden un poco de inspiración antigua con un toque moderno.

Sea of Wonder Tiffany & Co. Cortesía

Por último, ¿cómo te gustaría que esta colección impactara a quienes la vean o la lleven puesta? ¿Qué emoción o historia esperas que evoque?

Deseo inspirar a nuestros clientes con esta colección que exhibe nuestro excepcional savoir faire, mientras seguimos creando los diseños de alta joyería más excepcionales del mundo, clásicos y contemporáneos a la vez. En consonancia con nuestra artesanía superior, siempre estamos buscando nuevas técnicas en la forma en que cortamos nuestras piedras preciosas, así como nuevas formas de engastarlas, siempre con el ojo puesto en crear la más bella alta joyería del mundo.