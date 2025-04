Entrevista: Magda Butrym H&M presenta su colección en Nueva York

En el corazón de la colección de Magda Butrym para H&M está la rosa, un símbolo de su estética distintiva. Para marcar el lanzamiento de esta esperada colaboración, Magda y H&M transformaron el icónico One Hanson Place en Brooklyn en un paraíso floral.

Entre los invitados, se encontraban Iris Law, Nara Smith, Irina Shayk, Amelia Gray, Valentina Sampaio y Chloe Sevigny, quienes se mezclaron entre impresionantes instalaciones florales y disfrutaron de cócteles infusionados con rosa mientras su entorno histórico se transformaba en un jardín de rosas.

Magda, la rosa es un símbolo central en esta colección. ¿Qué representa este símbolo para ti a nivel personal y cómo moldea tu visión de la feminidad en el contexto de esta colaboración con H&M?

Magda Butrym: La rosa ocupa un lugar profundamente personal y simbólico en mi corazón, y tiene un significado especial dentro de la historia de mi marca. Para mí, la rosa encarna tanto la audacia como la delicadeza: sus capas de pétalos ofrecen protección, al igual que la fuerza y resiliencia que poseen las mujeres. Es un símbolo de belleza, pero también del poder que llevamos dentro. Nosotras, como mujeres, soportamos mucho, pero siempre debemos tener la fuerza para protegernos y nutrirnos. La rosa no se trata solo de su apariencia o de la idea de llevarla puesta, sino de la esencia de florecer desde dentro. La energía y la fuerza de la rosa son algo que podemos llevar en nosotras mismas. Cada color de la rosa tiene su propio significado: el rojo por el amor, el amarillo por la amistad, y ese rico simbolismo añade capas de profundidad y emoción a la inspiración detrás de ella. Siempre trato de guiar mi trabajo con algunas ideas centrales: soñador, eslavo, romántico, y la rosa encapsula perfectamente todas ellas. Le da un sentido de singularidad e identidad a mi marca, reflejando el espíritu atemporal que quiero evocar. La rosa ha sido un motivo recurrente en nuestra historia, apareciendo primero como un estampado y luego evolucionando hacia formas arquitectónicas, con vestidos diseñados casi como flores o pétalos. Todos estos elementos se unen en esta colaboración con H&M, dando vida a esa misma esencia.

Al celebrar el décimo aniversario de tu marca, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque de diseño desde el principio y cómo se refleja esa evolución en esta colaboración con H&M?

Magda Butrym: Celebrar el décimo aniversario de mi marca con esta colección se siente realmente especial. Ha sido una oportunidad maravillosa para detenerme y reflexionar sobre el viaje. Personalmente, soy alguien que nunca está completamente satisfecha y a menudo soy mi peor crítica. Pero cuando comenzamos a trabajar con H&M, me presentaron una hermosa visión de lo que ellos creen que representa la marca, mostrando varios momentos y looks de nuestra historia. Fue una sorpresa encantadora mirar atrás y ver todo lo que hemos logrado, algunas cosas que había olvidado o nunca me había tomado el tiempo de apreciar por completo. Me conmovieron especialmente las primeras fotos, que trajeron tantas emociones. En los primeros siete años, solo éramos yo y una mujer increíble haciendo todo: desde vestidos hasta suéteres, sastrería, lo que sea. Pensar en esos primeros días es amocionante—¡honestamente, no sé cómo lo logramos! Pero al mirar atrás, pude ver los hilos, los códigos, los elementos centrales que siempre han definido mi marca. En cierto modo, estábamos adelantados a nuestro tiempo, y ahora esos elementos se sienten más adecuados que nunca. Esta colección es una verdadera evolución de todo lo que hemos construido en la última década. No es solo una celebración de la marca, sino también un homenaje a Polonia y a la feminidad. Estamos invitando a las mujeres a este mundo romántico e inspirado en lo eslavo, un espacio donde la moda y la feminidad pueden florecer verdaderamente.

El patrimonio polaco es una influencia significativa en tu trabajo. ¿Cómo incorporaste elementos de la tradición y cultura polaca en esta colección y qué referencias culturales fueron más importantes para ti?

Magda Butrym: El espíritu eslavo está en el corazón de todo lo que creamos, y para esta colección era esencial tejer elementos de la tradición y cultura polaca a lo largo de ella. Comenzó con pequeños detalles significativos que se sienten profundamente arraigados en la herencia eslava. Uno de esos detalles es el pañuelo, algo que siempre he asociado con la tradición eslava de las mujeres usándolo alrededor de la cabeza como una forma de protección. No solo es práctico, también es elegante. Puedes combinar un simple pañuelo de seda con un suéter negro y eleva instantáneamente el look. Me recordó a mi abuela, que usaba un gran abrigo de algodón con un pañuelo atado en la cabeza, un look que se siente atemporal. Una parte clave de esta colección fue también llevar a los equipos de H&M y de la campaña a Varsovia para fotografiar las imágenes.

La luz, los colores del cielo, esa mezcla de gris frío con la belleza melancólica del paisaje—esas son cualidades que no se pueden falsificar. Capturan la verdadera esencia del espíritu eslavo. Las modelos también reflejan la belleza única de las mujeres eslavas, lo que era esencial para dar vida a esta visión. También incorporamos palabras polacas a lo largo de la campaña, que tienen un significado especial y romántico para mí. No puedo esperar a que la gente las experimente. Se siente como un momento muy significativo para la comunidad polaca, tanto dentro de Polonia como en todo el mundo. Esta colección no se trata solo de moda, sino de celebrar la cultura y la belleza emocional y atemporal de la herencia polaca.

On April 3, Magda Butrym H&M debuted with a star-studded, flower-filled event in New York, celebrating their landmark collaboration. Fil Xiaobai attended, wearing pieces from the upcoming collection. Cortesía

Esta colección reinterpreta algunos de tus siluetas más icónicas. ¿Cómo adaptaste estas piezas para la colaboración con H&M mientras te asegurabas de que mantuvieran la esencia de tu marca?

Magda Butrym: Con cada pieza, desde la forma hasta los colores y estampados, quería que la gente reconociera instantáneamente que es Magda Butrym. Ya sea una gorra, un abrigo o un vestido, necesitaba encarnar la esencia de la marca, el mundo de Magda Butrym, y sentirse como poseer una verdadera pieza nuestra. Una de mis favoritas es el abrigo burdeos—puedo ver a la gente usándolo todos los días. Sé que a nuestras clientas les encantan nuestros abrigos de cuero y realmente viven en ellos, así que quería crear una pieza que se sintiera especial para la marca. Me encanta que sea burdeos en lugar de negro; destaca. Es una hermosa pieza de inversión. También quería reinterpretar algunos de nuestros vestidos más icónicos, dándoles un toque fresco con detalles nuevos y sutiles. Lo pensé en términos de piezas clave—las que yo personalmente amo y uso todo el tiempo, o las que mi equipo adora. El hermoso vestido rojo, que se siente como llevar un ramo de rosas rojas, es una de ellas. También lo es el impresionante vestido largo plateado, elaborado con crochet intrincadamente tejido. Luego están los muchos vestidos de jersey y diseños con corpiños de pétalos—cada uno especial a su manera. Cuando la gente piensa en la marca, a menudo la asocia con el rojo y el rosa, así que nos aseguramos de incluir esos colores. Visualmente, creo que eso hace que la colección se sienta innegablemente nuestra. Quería que las mujeres reconocieran nuestra identidad de un vistazo. Eso era lo más importante—que cada producto floreciera ante sus ojos.

On April 3, Magda Butrym H&M debuted with a star-studded, flower-filled event in New York, celebrating their landmark collaboration. Charlotte Lawrence attended, wearing pieces from the upcoming collection. Cortesía

Magda, la feminidad es un tema central en esta colección. ¿Cómo visualizas la feminidad moderna a través de tus diseños y cómo crees que las mujeres de hoy se conectarán con esta interpretación?

Magda Butrym: Para mí, la feminidad moderna se trata de fuerza y empoderamiento, pero esa fuerza puede tomar muchas formas diferentes. Las mujeres son multifacéticas, y Magda Butrym siempre ha abrazado esa diversidad a través del contraste. Nuestros diseños reflejan esta complejidad—vestidos sensuales combinados con piezas oversize, como el impresionante abrigo de cuero en esta colección. Cada pieza, a mis ojos, lleva su propia fuerza. Un vestido mini puede ser tan poderoso como una chaqueta estructurada y acolchada. Creo que una mujer fuerte se siente segura y valiente en lo que sea que lleve puesto, y en su propia piel. Me encanta jugar con siluetas porque hay algo llamativo en capas de algo oversize sobre algo corto y audaz. Y en los días en los que quiero sentirme más protegida, me quedo con la capa exterior, envuelta en su abrazo. Es como una rosa—puedes estar abierta, expresiva y libre, o contenida y protegida, dependiendo de cómo te sientas. Con esta colección, quería celebrar todo el espectro de identidades y tipos de cuerpo. Era esencial para mí que no definiéramos la fuerza con una sola silueta. En cambio, hay una mezcla dinámica de largo y corto, oversize y ajustado, suave y arquitectónico. De esta manera, todas pueden elegir piezas que resuenen con su estado de ánimo y estilo personal. No puedo esperar a ver cómo mujeres de todos los ámbitos se conectarán con la colección y la harán suya. ¡Estoy emocionada de ver cómo la estilarán!

Ann-Sofie, H&M ha colaborado con diseñadores durante más de 20 años. ¿Cómo crees que estas asociaciones han evolucionado con el tiempo y qué hace que esta colaboración con Magda Butrym sea única en ese contexto?

¡Es increíble que hayan sido veinte años! Durante los últimos meses, he estado reflexionando sobre la historia de todas las colaboraciones, en parte debido a nuestro proyecto en el que revisamos artículos de segunda mano de todas las diferentes colaboraciones. Creo que ese proyecto—y ver lo increíbles y relevantes que todavía se sienten muchos de los artículos de estas colecciones pasadas—nos dio a todos más y más seguridad para continuar. Queremos seguir ofreciendo la oportunidad de coleccionar estos momentos de la historia de la moda. Y, por supuesto, una forma en que han evolucionado es que podemos colaborar de muchas maneras diferentes: trabajando en asociaciones más locales, más pequeñas, más grandes. Queremos destacar todo el talento posible. Nuestras clientas lo aman, y nos encanta su entusiasmo. Magda es alguien cuyo trabajo hemos seguido durante mucho tiempo. Cada vez que colaboramos con alguien, tendemos a buscar individuos con un ADN realmente fuerte. Alguien cuyas piezas reconoces inmediatamente. Y sentimos que ese era el caso con Magda. Su trabajo siempre es muy fuerte, muy poderoso, muy femenino y súper poético al mismo tiempo. Y esta colección es muy, muy Magda, y eso era, por supuesto, lo que buscábamos. Creo que ella representa algo que no habíamos presentado antes en nuestras colaboraciones: este espíritu eslavo romántico y orgulloso. Es la primera diseñadora polaca con la que trabajamos, y estamos muy emocionados de celebrarla.

H&M siempre ha sido conocido por hacer que la alta moda sea accesible para un público amplio. ¿Cómo trabajaste con Magda para asegurarte de que su visión creativa se tradujera en una colección que resuene con la diversa base de clientes de H&M?

Con las piezas de Magda, hay un cierto edge en todo. La elección de telas, los detalles y las características—hay mucha atención al detalle. Y ella es realmente hábil en dar un giro nuevo o inesperado a cosas clásicamente femeninas, como con su tratamiento de la rosa. Tiene patronistas muy talentosos en su estudio, verdadero talento polaco, y se ve ese conocimiento en la colección—los increíbles vestidos que son como flores y pétalos en flor. Nos encanta cómo se conecta con su herencia y que esta colección celebre eso.

On April 3, Magda Butrym H&M debuted with a star-studded, flower-filled event in New York, celebrating their landmark collaboration. Irina Shayk attended, wearing pieces from the upcoming collection. Cortesía

Con la larga historia de colaboraciones exitosas de H&M con diseñadores, ¿cómo deciden con qué diseñadores trabajar? ¿Qué les atrajo específicamente de Magda Butrym y cómo su visión se alineó con los valores de H&M?

Como dije, tendemos a buscar diseñadores con un ADN realmente fuerte, y sentimos que Magda lo tenía—un punto de vista real sobre el estilo contemporáneo, la feminidad y también sobre su propia herencia. Ella trabaja en el país donde creció: no se ha mudado y ha estado operando desde allí durante 10 años. Hay una fuerza en eso. Me encantó visitarla en Varsovia. Es muy inspirador cuando alguien representa su historia y su cultura. H&M quiere que el proceso de colaboración sea uno en el que podamos destacar el talento global más allá de las ciudades capitales de la moda más conocidas.

Mirando hacia el futuro, ¿cómo visualizas el futuro de las colaboraciones de H&M con diseñadores? ¿Ves que estas asociaciones seguirán desempeñando un papel importante en la estrategia de H&M en el futuro?

Como dije, estamos muy seguros de continuar. Queremos destacar todo el talento posible. Un cambio es que estamos muy emocionados por seguir expandiéndonos a trabajar con diseñadores de regiones que no habíamos destacado antes, por eso trabajar con Magda y celebrar su identidad eslava es tan emocionante.

On April 3, Magda Butrym H&M debuted with a star-studded, flower-filled event in New York, celebrating their landmark collaboration. Leonie Hanne attended, wearing pieces from the upcoming collection. Cortesía

Ann-Sofie, H&M has trabajado con diseñadores de varias regiones del mundo. ¿Hay planes de colaborar con diseñadores latinoamericanos en el futuro y cómo ves que la escena de la moda latinoamericana influya en las tendencias globales?

Es un mercado súper inspirador para nosotros, y siempre estamos en la búsqueda de nuevo talento. Nos encanta trabajar con diseñadores locales, de áreas con las que no habíamos colaborado antes—como Sabyashi de India, con quien trabajamos recientemente, y Sandra Mansour, quien fue la primera diseñadora árabe con la que colaboramos. ¡Así que estén atentos!