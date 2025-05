ENTREVISTA: Con Impetuosa Alquimia, Raquel Orozco regresa a Fashion Week México 2025

Raquel Orozco, una de las diseñadoras contemporáneas más relevantes de la moda nacional, presentó su colección Impetuosa Alquimia en Fashion Week México 2025 y compartió un espacio íntimo e inspirador con Harper’s Bazaar México.

Harper’s Bazaar: ¿Cómo nace tu interés por la moda y el diseño, recuerdas algún momento en específico que marcó el rumbo de tu vida profesional?

Raquel Orozco: mi viaje en el mundo de la moda comenzó con una necesidad muy personal: la de encontrar prendas que me acompañaran en cada faceta de mi vida. Buscaba esa pieza que fuera igual de apropiada para una junta importante que para un evento especial; una prenda con el corte perfecto, confeccionada con materiales de alta gama, que fuera cómoda, atemporal y, que cada pieza fuera expresiva, poderosa y sofisticada. Quería crear algo que pudiera ser apreciado y usado por décadas, sin importar la edad.

Si tuvieras que definir el estilo de tus diseños, ¿en qué corriente de la moda los ubicas?

R: los ubicaría en una corriente que fusiona lo atemporal con un enfoque vanguardista. Mis creaciones se caracterizan por su capacidad de trascender tendencias, incorporando una dosis importante de color y formas visuales inesperadas. Este eclecticismo me permite explorar desde la sastrería clásica hasta las piezas de evening, creando un diálogo entre lo tradicional y lo moderno. En esencia, mis diseños buscan desafiar las convenciones, ofreciendo una estética única que celebra la individualidad y la autoexpresión.

Raquel Orozco Fashion Week México 2025 Cortesía

¿Cuál es tu mayor inspiración para diseñar?

R: Mi mayor inspiración para diseñar proviene de la búsqueda constante de materiales distintos y nuevas siluetas que realcen la belleza del cuerpo de la mujer. Me encanta experimentar con texturas, patrones y colores que aporten un aire fresco y contemporáneo a cada colección. A través de mis diseños, deseo que la mujer que los lleve se sienta enaltecida en su belleza, individualidad, seguridad, fuerza y feminidad. Quiero que cada pieza le brinde una sensación de empoderamiento y confianza, permitiéndole sentirse segura de sí misma sin necesidad de la aprobación de nadie más. Cada pieza es una celebración de su esencia y una invitación a abrazar su singularidad.

¿Además de ser una de las diseñadoras mexicanas más relevantes actualmente, quién es Raquel Orozco?

R: soy una persona que busca la armonía interior en todo lo que hago. Me encantan los retos, porque creo que son oportunidades para crecer y aprender.

Cuidar a las personas que me rodean es muy importante para mí; siempre mi familia y amigos, y trato de crear un ambiente positivo en el trabajo por que son una segunda familia para mi. Me apasiona aprender cosas nuevas, y la tecnología es algo que me apasiona. Siempre tengo un libro en mi mesa de dormir y leo por las noches. Estoy constantemente buscando formas de mejorar mis habilidades, y de enriquecer mi mente.

Aprender es un viaje que nunca termina para mí, y siempre estoy emocionada de ver qué nuevos descubrimientos me esperan. En resumen, soy una persona curiosa y apasionada que intenta vivir con autenticidad y seguir creciendo cada día.

Raquel Orozco Fashion Week México 2025 Cortesía

Si pudieras eliminar definitivamente una cosa del mundo, ¿Qué sería y por qué?

R: Si pudiera eliminar definitivamente una cosa del mundo, sería las guerras. Creo que la violencia y el conflicto sólo generan sufrimiento, destrucción y división entre las personas. Las guerras afectan a familias, comunidades y naciones enteras, y dejan cicatrices que perduran a lo largo del tiempo.

También eliminaría a los líderes peligrosos que promueven el odio, la división y la injusticia. Estos líderes a menudo manipulan a las masas, alimentando conflictos y perpetuando sistemas de opresión. Si pudiéramos erradicar tanto las guerras como esta clase de liderazgo, haríamos un gran paso hacia un mundo más pacífico y justo, donde las personas pudieran vivir en armonía, construir puentes en lugar de muros, y enfocarse en lo verdaderamente importante: el bienestar y la prosperidad de todos.

¿Cuál consideras que es el rol de la familia en la vida profesional de una mujer?

R: Considero que el rol de la familia en la vida profesional de una mujer es fundamental y multifacético. La familia puede ser una fuente de apoyo emocional, motivación y estabilidad. En un entorno familiar que fomente el crecimiento y la búsqueda de sueños, una mujer puede sentirse más segura para perseguir sus metas profesionales y asumir riesgos.

Además, la familia puede ofrecer un sistema de apoyo significativo, ayudando en la búsqueda de un equilibrio entre las responsabilidades laborales y personales. Cuando hay un entendimiento y una colaboración en casa, se facilita la gestión del tiempo y se reducen las presiones externas que pueden surgir de las expectativas sociales.

Por otro lado, la familia también puede influir en la autoconfianza y la autovaloración. Un entorno familiar que celebre los logros y brinde aliento en los momentos difíciles puede tener un gran impacto en cómo una mujer se percibe a sí misma en el ámbito laboral.

En resumen, la familia desempeña un papel esencial al proporcionar tanto un soporte emocional como práctico, lo que permite a las mujeres desarrollar su potencial profesional y enfrentar los desafíos que surgen en su camino. Un apoyo positivo puede marcar una gran diferencia en su desarrollo y bienestar.

Raquel Orozco Fashion Week México 2025 Cortesía

¿Cuál es el secreto profesional para perseguir sus sueños?

R: no subestimen el poder del networking auténtico. Las conexiones genuinas pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Asistir a eventos, talleres o incluso cafés informales con personas de tu industria puede ser transformador. Lo importante no es solo recibir, sino también dar: compartir tus conocimientos, ofrecer apoyo y mantener una actitud positiva.

También es crucial rodearte de personas que te inspiren y motiven a ser mejor. Formar un círculo de amigas y colegas que sean ambiciosas y apasionadas por lo que hacen crea un ambiente estimulante donde todos pueden crecer.

Y recuerda, nunca tengas miedo de mostrar tu verdadero yo. La autenticidad atrae oportunidades. Si persigues tus sueños con pasión y compartes tus experiencias, verás que no solo te acercarás más a tus objetivos, sino que también podrás inspirar a otras a hacer lo mismo. Así que, ¡sigue brillando y persigue esos sueños!

Raquel Orozco Fashion Week México 2025 Cortesía

¿Cuál consideras que es el futuro de la moda, particularmente desde la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente?

R: Creo que el futuro de la moda está estrechamente ligado a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente. Cada vez más, estamos viendo una conciencia creciente sobre el impacto que tiene la industria de la moda en nuestro planeta.

En este sentido, creo que veremos un aumento en el uso de materiales sostenibles y tecnologías innovadoras que minimicen la huella ecológica. Desde fibras recicladas hasta procesos de producción más limpios, la moda del futuro se enfocará en ser más responsable en cada etapa, desde el diseño hasta la fabricación y la distribución.

Además, la economía circular jugará un papel crucial. Esto implica crear prendas que se puedan reutilizar, reciclar o biodegradar, prolongando la vida útil de las prendas y reduciendo el desperdicio. Las marcas que adopten este modelo no solo atraerán a consumidores más conscientes, sino que también contribuirán a un futuro más sostenible.

También es emocionante ver cómo la tecnología puede influir en esta transición. Avances como la impronta 3D y la moda digital están desafiando nuestras nociones tradicionales de lo que es la moda, permitiendo una producción más eficiente y menos perjudicial para el medio ambiente.

El futuro de la moda se verá cada vez más influenciado por las demandas de un mundo que prioriza la sostenibilidad.

Personalmente, creo que este cambio es no solo necesario, sino también una oportunidad para reinventar la manera en que nos expresamos a través de la moda, sin comprometer el bienestar del planeta.

Raquel Orozco Fashion Week México 2025 Cortesía

¿Cuáles son las fortalezas de lo Hecho en México ante un mercado tan competitivo a nivel mundial?

R: “Hecho en México” brilla en el mercado global gracias a nuestra gran capacidad de talento y creatividad, que se traduce en productos auténticos y de alta calidad. La filosofía de que, al trabajar en lo que amas, se logran cosas extraordinarias, impulsa a nuestros creadores a superarse y a innovar. Hoy, el mundo comienza a mirar a México con nuevos ojos, reconociendo la riqueza de nuestra cultura y tradición. Esta es nuestra oportunidad para mostrar lo mejor de México, destacando nuestra pasión y dedicación en cada pieza que producimos. ¡El momento de brillar es ahora!

Háblanos de tu participación en Fashion Week México ¿Cuál es tu propuesta y qué debemos esperar de esta colección?

R: Hace 14 años, lancé mi marca con esa visión, y a lo largo del camino, he descubierto que las necesidades de la mujer actual son aún más amplias. En cada colección, no solo busco la comodidad y la atemporalidad, sino también esa pieza protagónica para un gran evento, un vestido que irradie ese efecto visual inesperado sin esfuerzo. Y ahora, en esta edición de Fashion Week México, damos un paso más allá al presentar por primera vez nuestra línea nupcial, completando así el universo de posibilidades de vestuario para la mujer.

Nuestra sastrería, con sus trajes de corte impecable e innovación en materiales, se ha convertido en un sello distintivo de la marca. Hemos vestido a personalidades diversas, y me enorgullece saber que nuestras prendas se han convertido en una declaración de intenciones. Porque para mí, la moda no se trata solo de vestir el cuerpo, sino de empoderar el espíritu. Quiero que la mujer se sienta cómoda, segura, audaz y desafiante al llevar una prenda RAQUEL OROZCO.

El corazón de esta nueva colección, que presento en Fashion Week México bajo el nombre de Impetuosa Alquimia, reside en nuestras emblemáticas flores. Estas flores no son solo un adorno, sino el símbolo de un proyecto que me llena de orgullo: en 2017, fundé un taller de madres solteras donde les enseñé a crear estas flores a partir de los residuos de tela de nuestras colecciones. Cada pétalo está cortado y trabajado a mano, y el proceso es meticuloso y artesanal. Con el tiempo, el taller se ha vuelto más inclusivo, sumando hombres, mujeres casadas y solteras, todos unidos por el objetivo de generar empleo y preservar una técnica tradicional. En esta colección, las flores son protagonistas, honrando así el trabajo de manos mexicanas que dejan su corazón en cada pétalo.

Al reutilizar los sobrantes de tela, no solo evitamos el desperdicio, sino que damos una nueva vida a los materiales, creando piezas con sentido, piezas para apreciar durante décadas. Este compromiso con la sostenibilidad y el trabajo artesanal es fundamental para mí.

Además, esta colección tiene un significado aún más profundo. Dos abrigos de colores y un vestido especial fueron creados durante la pandemia, en un momento de gran incertidumbre. Cada persona de nuestro equipo trabajó desde su casa, uniendo 900 bloques de tela y 30,000 cuentas bordadas. Estas piezas no se venderán; son un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, tenemos la capacidad de crear belleza. Son un testimonio de nuestra resiliencia y un símbolo de nuestra unidad.

Impetuosa Alquimia celebra la dualidad de la mujer actual: esa mujer fuerte, responsable, que no busca la aprobación de nadie, que no se conforma con lo ordinario y que sabe que su vida es un lienzo donde pinta sus sueños con decisión y pasión. Una mujer que se atreve a ser diferente, que desafía las normas y que potencia su individualidad con orgullo. Esa es la mujer que me inspira, y quiero que al usar mis prendas, sienta ese empoderamiento que ya reside en su interior.

En esta colección, he unido mis tres líneas: Ready to Wear, Evening y Bridal, bajo los principios que siempre guían mi trabajo: expresividad, poder y sofisticación. Busco crear piezas con un toque visual inesperado, formas subrealistas que cuenten una historia, combinaciones expresivas y una diversidad de texturas que ayuden a crear un marco para quien las lleva puesta.

¿Qué significa para ti a nivel personal y profesional y a quién podrías dedicarle este momento?

R: A nivel personal y profesional, este momento representa un compromiso profundo con el empoderamiento de las niñas en nuestro país. Quiero dedicarlo a ellas, esas jóvenes que están formando su personalidad y que están en el camino de convertirse en mujeres fuertes y seguras. Les animo a que abracen su individualidad con orgullo, a que se amen a sí mismas y se sientan hermosas tal como son. Es vital que comprendan que pueden lograr todo lo que se propongan y que su valor no depende de la aprobación de nadie más que de ellas mismas. Su fortaleza y autenticidad son su verdadera belleza, y estoy aquí para apoyarlas en su camino.

¿Cómo logras integrar el trabajo de otras mujeres mexicanas en tus talleres?

R: En mis oficinas, tiendas y talleres, integrando el trabajo de otras mujeres mexicanas, el 70% de nuestro equipo está compuesto por mujeres, lo que refleja nuestro compromiso con la igualdad de género. Fomentamos un ambiente inclusivo y colaborativo, donde hombres y mujeres trabajan como iguales, apoyándose mutuamente. Es fundamental para nosotros crear un espacio donde el respeto y la cooperación sean pilares, aprendiendo juntos a aprovechar nuestras fortalezas diversas. Valorar y promover el talento femenino no solo enriquece nuestros talleres, sino que también construye un modelo de trabajo más justo y equitativo para todos.