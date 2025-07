México Redefine el Estilo Global: 11 Voces que Transforman el Diseño y la Belleza

México está viviendo un momento clave en la construcción de su narrativa estética global. En la intersección entre la moda, la belleza y el arte, una nueva generación de voces creativas ha logrado proyectar su visión con claridad, profundidad y convicción en las plataformas más influyentes del mundo.

Con sensibilidad, rigor técnico y una conexión auténtica con sus raíces, estos 11 nombres han logrado expandir el alcance del diseño, la belleza y el estilismo mexicano, aportando nuevas formas de entender el lujo, la identidad y la representación cultural.

Este especial es una celebración del talento que hoy marca el ritmo de la industria desde una perspectiva mexicana contemporánea: compleja, diversa y en plena evolución.

Paulina Torres (CEO DANTE)

“Para mí, cada par de Dante es mucho más que un zapato; es una forma de contarle al mundo quiénes somos los mexicanos. Llevar México en los pies y en el corazón, esa siempre ha sido la idea de Dante,” comparte Paulina Torres, la mujer al frente de la firma que ha logrado que el calzado mexicano cruce fronteras y desfile en las capitales de la moda como Nueva York, París y Milán.

Desde hace más de 25 años, Dante se ha dedicado a hacer las cosas con calma, detalle y mucha pasión. Aquí no se trata solo de moda, sino de crear piezas que hablen de nuestras raíces, que combinen lo mejor de la tradición con un toque actual y atrevido. Cada par está hecho a mano, con materiales de primera, porque creemos que lo bien hecho no solo se nota, se siente. Y así, poco a poco, la marca ha ido dejando huella en México y en el mundo.

Raquelle Pedraza (Diseñadora de la marca homónima Raquelle Pedraza)

Raquelle Pedraza se ha consolidado como una de las diseñadoras mexicanas con mayor proyección internacional. Su marca homónima, Raquelle Pedraza, ha vestido a figuras como Salma Hayek y Kelly Clarkson llevando el diseño mexicano a nuevas alturas dentro del círculo de la moda global. Especialista en alta costura, su dominio del patronaje y la confección le ha abierto puertas tanto en el universo del diseño como en la sastrería de lujo.

A través de su proyecto Tailored by Raquelle Pedraza, ha colaborado con firmas exclusivas y ha trabajado en ajustes y piezas personalizadas para celebridades como Katy Perry, Bella Hadid, Nicki Minaj y Robert Downey Jr., en coordinación con estilistas como Micaela Erlanger y Maeve Reilly. Reconocida recientemente por Enow Latino y Harper’s Bazaar como una de las creativas latinas más influyentes, Raquelle continúa explorando nuevas formas de expresión a través del diseño, posicionándose como una voz potente de la moda mexicana con impacto global.

Vaquero Sensible (Aldo Haro, Director Creativo Siete Cactus)

Aldo Haro, conocido como el Vaquero Sensible, es el creativo detrás de Siete Cactus, la firma que está revolucionando el westernwear urbano desde el corazón del norte de México. Su visión parte de una sensibilidad arraigada en la historia oral de los corridos y el legado de artistas como Chalino Sánchez, al tiempo que abraza el pulso contemporáneo del hip-hop y el trap. “Siete Cactus se inspira en los versos de Chalino, en las historias de nuestros padres y abuelos. El norteño lleva décadas contando narrativas similares a las del hip-hop, y eso es lo que buscamos plasmar en esta marca”, señala Haro. Su propuesta no solo honra la tradición, sino que la proyecta hacia una estética global, donde las raíces mexicanas se reinterpretan con audacia y modernidad. Su trabajo ha captado la atención de la escena musical contemporánea, vistiendo a figuras como El Malilla —quien lució sus piezas en Coachella—, Junior H, Gabito Ballesteros, Grupo Frontera, Neton Vega, Alana, Angelina Victoria, entre otros talentos que hoy encabezan el movimiento musical de la nueva mexicanidad.

Paola Tanus & Monse Rebollar (stylinginc)

“El estilo ya no es solo una declaración estética, es una estrategia que comunica quién eres y hacia dónde vas.” Con esa visión, Styling Inc MX se ha convertido en la agencia creativa que está redefiniendo el estilismo en México. Fundada por Monse Rebollar y Paola Tanus, expertas en imagen y tendencias, la firma es hoy referente entre marcas, editoriales y celebridades. Monse aporta su visión internacional desde Barcelona y Milán, mientras Paola suma su experiencia como trendspotter de Start by WGSN, la plataforma global líder en pronóstico de tendencias. Juntas, demuestran que el estilo se construye.

Abraham Anguiano ( Makeup Artist)

Con 15 años de trayectoria, Abraham Anguiano se ha consolidado como uno de los maquilladores más reconocidos del país, combinando su especialidad en maquillaje nupcial con una destacada presencia en el mundo de la moda. Ha sido director creativo en campañas y pasarelas para diseñadores como No Name, Benito Santos, Josefina by Vero Solís, Narciza Severa y Ederghin, consolidando una propuesta estética impecable. Su talento lo ha llevado a colaborar con figuras como Manuel Turizo, Belinda, Laura Pausini, Macarena Achaga y Regina Blandón, entre muchos otros, dejando huella en portadas, videoclips, alfombras rojas y conciertos. Su participación en el desfile Dior Cruise 2024 en México, bajo la dirección del legendario Peter Philips, marcó un antes y un después en su carrera. “Cada proyecto, cada rostro, cada historia... han sido parte de este camino que me sigue emocionando como el primer día”, comparte Abraham, quien también ha llevado su arte a plataformas internacionales como New York Fashion Week y Costa Rica Fashion Week.

Cesar Valverde (Diseñador de Valverde)

Desde Monterrey, Valverde se ha convertido en uno de los diseñadores clave de la moda mexicana actual, abriendo camino internacional con su presentación en Paris Fashion Week, donde su colección “Hipo” —elaborada con materiales sustentables como piel de nopal, lino reciclado y bambú— marcó un hito para los creativos del norte del país. Con una estética que fusiona lo arquitectónico con lo orgánico, ha vestido a figuras como Paty Cantú, Greeicy y la legendaria Elsa Benítez, reafirmando su capacidad de conectar con distintos públicos sin renunciar a su discurso. “Para mí, la moda no solo debe emocionar, también debe responsabilizarse con el mundo que la inspira”, señala César Valverde, cuyo trabajo ha puesto a Monterrey en la conversación global sobre diseño con propósito.

Mora Ruiz (Diseñadora de la marca homónima Mora Ruiz)

La diseñadora Mora Ruiz ha logrado lo que pocos: tender un puente auténtico entre la tradición y la moda contemporánea sin perder el alma en el intento. Su colección “A Volar”, presentada en el New York Fashion Week 2023, fue un homenaje profundo a las raíces mexicanas. Pero su historia va más allá del diseño. Desde Mérida, Yucatán, Mora ha tejido una red de colaboración con mujeres de comunidades originarias, brindándoles empleo, capacitación y, sobre todo, la posibilidad de trabajar desde casa, muchas veces siendo el principal sustento de sus familias. “Cada prenda es una historia compartida, una forma de volar juntas sin dejar el suelo que nos vio nacer”, comparte la diseñadora. Su visión combina sensibilidad artística con un compromiso social real, consolidándose como una de las figuras más relevantes —y necesarias— en la nueva ola de la moda mexicana con causa. Este 2025 se prepara para presentar una colección llena de color en Paris Fashion Week junto a uno de los pintores más importantes de México.

Michelle Espinoza (Diseñadora de la marca homónima Michelle Espinoza)

Desde temprana edad, Michelle Espinoza tuvo claro que la moda sería su lenguaje. Tras una etapa formativa junto a un reconocido diseñador en Guadalajara, fundó su firma homónima y abrió su atelier en Morelia, especializándose en vestidos de novia con una estética que combina romanticismo, estructura y sensibilidad contemporánea. Su talento la ha llevado a vestir a figuras como Denisse Guerrero y Mon Laferte, y a destacar en publicaciones internacionales como Harper’s Bazaar. En 2023 debutó en el New York Fashion Week, y este 2025 regresará a la pasarela neoyorquina con una nueva propuesta que promete consolidar su proyección internacional. “Crear es mi forma de agradecerle a la vida este camino; cada vestido lleva un pedazo de mi historia”, comparte la diseñadora. Una visión clara y en constante evolución, Michelle se perfila como una de las voces más prometedoras de la moda mexicana actual.

Eloisa Ara (Artesana Nichimal Kuxlejal)

Eloísa Ara Hernández es maestra artesana originaria de Huixtán, Chiapas. Lidera la cooperativa Nichimal Kuxlejal, conformada por mujeres tejedoras especializadas en telar de pedal y bordado liso.

Forma parte de Juxta, un emprendimiento social creado por mujeres artesanas de Los Altos de Chiapas, y de la Colectiva Nudo 6/6, integrada por más de 750 mujeres mayas de Chiapas y Yucatán que impulsan procesos de creación colectiva, comercio justo y autonomía económica a partir del arte textil.

En 2024, Eloísa participó en la Vancouver Fashion Week con piezas diseñadas y elaboradas por mujeres de la Colectiva Nudo 6/6, que combinaron técnicas ancestrales con propuestas contemporáneas bajo un modelo ético de producción. Esta participación marcó un hito al llevar el trabajo de diseñadoras artesanas a una de las pasarelas internacionales más reconocidas.

DR. Gabush (Médico estético)

Conocido como el “Policía de la Belleza”, el Dr. Gabush se ha consolidado como uno de los médicos estéticos más influyentes de México, favorito entre celebridades y socialités por su enfoque preciso en armonización facial y rejuvenecimiento. Desde su consultorio en la Colonia del Valle y con una comunidad de más de 1.3 millones de seguidores en redes sociales, ha transformado la medicina estética en una experiencia cercana, empática y de alto impacto. Su formación médica, enriquecida con estudios internacionales, incluyendo Harvard University, y su participación como ponente en congresos, así como colaboraciones con marcas dermatológicas de renombre, respaldan su autoridad en el campo. Con su línea propia, Farmacia Dr. Gabush, promueve una filosofía de belleza responsable que ha trascendido fronteras.

“La belleza no se impone, se armoniza; mi trabajo es resaltar lo mejor de cada persona sin que pierda su esencia”, afirma el Dr. Gabush.