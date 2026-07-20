Loreto Peralta lleva los baggy jeans grises que seguirán marcando tendencia durante 2026

Los baggy jeans grises han dejado de ser una alternativa al clásico denim azul para convertirse en una de las piezas más versátiles del clóset actual. La prueba está en el más reciente look de Loreto Peralta, quien eligió este corte relajado para combinarlo con un crop top inspirado en el jersey de la Selección Mexicana, un cinturón XL y tenis blancos. El resultado reúne varias de las tendencias que seguirán dominando durante 2026: siluetas amplias, tonos neutros y referencias al estilo deportivo.

El gris desplaza al mezclilla azul como básico contemporáneo

Durante décadas, el azul fue el color indiscutible del denim, sin embargo, el auge de los lavados grises ha ampliado las posibilidades de combinar unos jeans sin perder sofisticación.

A diferencia del índigo tradicional, el gris aporta una apariencia más urbana y moderna. Funciona con prendas monocromáticas, colores vibrantes y básicos en blanco o negro, además de ofrecer una estética menos predecible para quienes buscan actualizar su clóset sin recurrir a diseños llamativos.

La elección de Loreto Peralta refleja precisamente esa transición. Sus jeans presentan un lavado desgastado que conserva la neutralidad del color mientras añade profundidad visual al conjunto.

¿Por qué los baggy jeans siguen vigentes?

El regreso de las siluetas amplias responde a un cambio en la manera de entender la comodidad. Los cortes ajustados dejaron de ser la única referencia de un look estilizado y dieron paso a pantalones que ofrecen mayor libertad de movimiento sin sacrificar proporción.

Las pasarelas internacionales llevan varias temporadas impulsando esta evolución, pero el verdadero impulso llegó desde el street style. Actrices, modelos y creadoras de contenido comenzaron a incorporar jeans de pierna ancha en propuestas que mezclan prendas deportivas con piezas de inspiración minimalista.

Ese equilibrio entre comodidad y estructura explica por qué los baggy jeans permanecen entre las prendas con mayor demanda.

Loreto Peralta lleva los baggy jeans grises que seguirán marcando tendencia durante 2026 Instagram

El detalle que transforma todo el conjunto

Aunque el denim concentra buena parte de la atención, el styling elegido por Loreto aporta otra lectura interesante. El crop top inspirado en el jersey de México conecta con el entusiasmo que ha despertado el futbol durante este año, mientras que el cinturón blanco de gran tamaño introduce un elemento arquitectónico que rompe con la informalidad del conjunto.

Los tenis clásicos completan la propuesta sin competir con las demás piezas. En lugar de buscar protagonismo, ayudan a mantener una estética relajada que hoy domina buena parte de las tendencias urbanas.

El resultado demuestra que un look deportivo puede adquirir una apariencia mucho más sofisticada cuando existe equilibrio entre proporciones, colores y accesorios.

Loreto Peralta lleva los baggy jeans grises que seguirán marcando tendencia durante 2026 Instagram

Cómo combinar unos baggy jeans grises durante 2026

La principal ventaja de este tipo de pantalón es su capacidad para adaptarse a distintos estilos. Para un look casual basta con una camiseta blanca y zapatillas deportivas, mientras que una camisa estructurada y unos mocasines transforman inmediatamente la propuesta en una opción más elegante.

Quienes buscan estilizar la silueta pueden incorporar cinturones anchos o prendas ligeramente entalladas en la parte superior. Esa combinación mantiene el volumen característico del pantalón sin que el conjunto pierda definición.

También vale la pena experimentar con diferentes texturas. El lino, el algodón grueso, el cuero o el tejido de punto crean contrastes que enriquecen el outfit sin necesidad de recurrir a estampados.

Loreto Peralta lleva los baggy jeans grises que seguirán marcando tendencia durante 2026 Instagram

Una prenda que refleja cómo está cambiando el lujo cotidiano

El éxito de los baggy jeans grises no responde únicamente a una tendencia estética. También refleja una transformación en la forma de consumir moda. Hoy, las prendas más valiosas son aquellas capaces de acompañar distintos momentos del día y adaptarse a múltiples estilos con pocos cambios.

El look de Loreto Peralta ilustra esa nueva lógica. Un pantalón de mezclilla, una referencia deportiva y accesorios bien elegidos bastan para construir una propuesta contemporánea que se siente actual sin depender de excesos. En una temporada marcada por la versatilidad, ese equilibrio parece tener mucho más futuro que cualquier tendencia pasajera.