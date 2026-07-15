Suscríbete
Síguenos en:
Moda

El look de invitada de Kelly Piquet demuestra por qué menos joyas pueden decir más

La modelo brasileña asistió a la boda de Victoria Verstappen con un vestido de Oscar de la Renta y una selección de joyas Tiffany & Co. que apuesta por el equilibrio en lugar del exceso

Julio 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Unknown-1.jpeg

El look de invitada de Kelly Piquet demuestra por qué menos joyas pueden decir más

Cortesía Tiffany & Co.

Las tendencias para bodas atraviesan un cambio silencioso: las joyas dejan de competir con el vestido para convertirse en un complemento que realza el conjunto. Kelly Piquet ofreció uno de los mejores ejemplos durante la boda de Victoria Verstappen, celebrada en Países Bajos, al elegir un vestido etéreo de Oscar de la Renta acompañado por piezas de Tiffany & Co. que aportan brillo sin alterar la armonía del look.

Un vestido que habla a través de la silueta

Para la celebración, Kelly Piquet apostó por un caftán de Oscar de la Renta confeccionado en un delicado tono azul hielo. La silueta fluida, el escote asimétrico y las aplicaciones de plumas en la manga y el bajo crean una imagen sofisticada que prescinde de bordados exuberantes o volúmenes excesivos.
La elección refleja una dirección cada vez más presente en las colecciones de ceremonia: prendas que encuentran su fuerza en el movimiento del tejido y en la calidad de la confección. El protagonismo ya no depende de sumar detalles, sino de lograr que cada elemento tenga un propósito dentro de la propuesta.

Sigue leyendo...
reapertura-the-landmark-tiffany-and-co-fotos.jpg
Moda
Tiffany & Co celebró la reapertura de The Landmark con un evento lleno de estrellas
Gal Gadot, Florence Pugh, Blake Lively y Anya Taylor-Joy asistieron a la reapertura de la tienda insignia de Tiffany en Nueva York.
Abril 29, 2023
 · 
Harper’s Bazaar
Agenda
El secreto que guarda la tienda de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida
Septiembre 05, 2018
Estilo de vida
Tiffany Lock, la más reciente colección de brazaletes modernos de Tiffany & Co.
Agosto 17, 2022
Moda
La llegada del nuevo icono: Tiffany Lock
Septiembre 29, 2022
Estilo de vida
Tiffany & Co. presenta la campaña ‘Lose Yourself in Love’ protagonizada por Beyoncé
Septiembre 05, 2022

Tiffany & Co. apuesta por la discreción

En lugar de construir el conjunto alrededor de una pieza de alta joyería de gran tamaño, Piquet optó por una composición mucho más contenida. Un brazalete de diamantes, anillos delicados y unos pendientes discretos de Tiffany & Co. fueron suficientes para iluminar el rostro y acompañar el vestido sin desviar la atención.
Ese planteamiento responde a una tendencia que gana terreno dentro del lujo: las joyas recuperan su papel como parte del lenguaje del estilo y dejan de funcionar como el único punto focal del look. La sofisticación surge de la proporción entre las piezas y no de su tamaño o cantidad.

El azul hielo se consolida como uno de los colores de la temporada

Otro de los aciertos del estilismo está en la elección del color. El azul hielo se ha convertido en una de las tonalidades más relevantes de las colecciones Resort y Primavera-Verano gracias a su capacidad para transmitir frescura y elegancia al mismo tiempo.
A diferencia de los tonos pastel más intensos, esta variante aporta luminosidad sin saturar el conjunto y favorece la combinación con metales blancos como el platino o el oro blanco, presentes en muchas colecciones de alta joyería contemporánea.

Unknown.jpeg

El look de invitada de Kelly Piquet demuestra por qué menos joyas pueden decir más

Cortesía Tiffany & Co.

Las plumas evolucionan hacia una versión más refinada

Durante varias temporadas, las plumas estuvieron asociadas a vestidos de fiesta con una estética maximalista. Hoy aparecen de forma mucho más sutil, integradas en puños, bajos o escotes para aportar textura y movimiento.
El diseño elegido por Kelly Piquet ilustra esa evolución. Las aplicaciones no dominan el vestido, sino que acompañan la caída de la tela y generan profundidad visual sin romper la limpieza de la silueta. Es una interpretación mucho más versátil de un recurso que sigue presente en las propuestas de las principales casas de moda.

Un estilo que refleja una nueva idea del lujo

El interés por este look va más allá de una boda familiar relacionada con una de las figuras más reconocidas de la Fórmula 1. También muestra cómo está cambiando la forma de vestir para las grandes ocasiones. Frente a estilismos construidos para llamar la atención desde el primer instante, crece la preferencia por conjuntos donde el vestido, las joyas, el maquillaje y el peinado dialogan entre sí.
Kelly Piquet demuestra que un look memorable no necesita apoyarse en piezas espectaculares para transmitir elegancia. Cuando el diseño, el color y la joyería encuentran el equilibrio adecuado, el resultado conserva actualidad incluso cuando las tendencias cambian. Ese tipo de armonía explica por qué algunos estilismos permanecen como referencia mucho después de que termine la celebración.

alta joyería Tiffany & Co. vestidos para boda
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
image002.jpg
Moda
Nicole Kidman demuestra que el traje blanco sigue siendo el uniforme más elegante para el verano
Julio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 - Day 4
Moda
Prendas clave que no pueden faltar en tu clóset este verano 2026, según las pasarelas internacionales
Julio 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image (7).png
Moda
Los bolsos con textura son el accesorio que las mujeres mejor vestidas están llevando este año
Julio 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ALTA-MODA-TAORMINA-2026-AG-TECHE-PRIORITA-PR-PH-MARCO-PIONATO-01.jpg
Moda
Dolce&Gabbana transforma un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria en Taormina
Julio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
04_FINALE_FENDI Couture_FW26-27 (1).jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri inaugura una nueva era para FENDI con su primera colección de Alta Costura
El regreso de FENDI al calendario de Alta Costura coincide con el debut de Maria Grazia Chiuri al frente de la dirección creativa. Roma, el arte y el legado de Karl Lagerfeld trazan el comienzo de una nueva etapa para la Maison
Julio 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
dos.jpg
Moda
Tiffany & Co. reinventa Bird on a Rock, la joya que se convirtió en uno de los grandes símbolos del lujo
El icónico diseño creado por Jean Schlumberger vuelve a transformarse con nuevas piezas que reinterpretan más de seis décadas de historia. La propuesta revela cómo las grandes casas de joyería mantienen vigente su legado sin perder identidad
Julio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
TIFFANY_ILM_Still 2.jpg
Moda
¿Comprarías tu propio anillo de compromiso?
La nueva campaña de Tiffany & Co. abre una conversación que trasciende la alta joyería al proponer que un anillo de compromiso también puede representar una decisión personal, un logro o una nueva etapa de vida
Julio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
LOOK49_A_FRONT_2859.jpg
Moda
Balenciaga apuesta por una seda creada en laboratorio para su colección de Alta Costura
La maison incorpora un innovador biomaterial inspirado en la seda de araña dentro de su colección de alta costura, una decisión que pone sobre la mesa el papel de la biotecnología en el futuro de los materiales de lujo
Julio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García