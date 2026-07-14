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Moda

Los bolsos con textura son el accesorio que las mujeres mejor vestidas están llevando este año

El auge de acabados como el shearling, el pelo largo y el pony hair responde a una búsqueda de piezas con mayor carácter, es por eso que grandes firmas ya los integran en sus colecciones más recientes

Julio 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los bolsos con textura son el accesorio que las mujeres mejor vestidas están llevando este año

Cortesía

Los bolsos lisos están cediendo protagonismo a diseños que apelan al tacto tanto como a la vista. Shearling, pelo largo, pony hair y acabados afelpados comenzaron a multiplicarse en las pasarelas y hoy ocupan un lugar privilegiado en el armario de celebridades y editoras de moda. Más que un gesto llamativo, esta evolución refleja una nueva forma de entender el lujo: una donde la textura aporta profundidad, personalidad y un atractivo que trasciende el color o el logotipo.

El lujo vuelve a ser sensorial

Durante varias temporadas, el minimalismo estuvo dominado por superficies impecables, cuero liso y líneas depuradas. Esa estética sigue vigente, pero ahora convive con accesorios que despiertan curiosidad gracias a sus materiales. La textura se ha convertido en un recurso de diseño capaz de transformar incluso las siluetas más discretas.

Casas como Miu Miu, Alaïa, Fendi, Loewe, Prada y Bottega Veneta han explorado esta dirección mediante bolsos confeccionados en shearling, piel con pelo, faux fur o acabados de aspecto aterciopelado. En algunos casos, la textura envuelve por completo el accesorio; en otros, aparece como un detalle que rompe con la uniformidad del cuero tradicional.

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De la pasarela al street style

La conversación dejó de limitarse a los desfiles. El street style ha sido decisivo para consolidar esta propuesta, especialmente durante las semanas de la moda en París, Milán y Nueva York. Estilistas, compradoras y celebridades han incorporado bolsos con textura en estilismos sobrios, demostrando que funcionan como un punto focal sin necesidad de recurrir a estampados o colores estridentes.
Charlize Theron ofreció un ejemplo reciente al combinar una camisa azul empolvado y pantalones de sastrería relajada con un bolso rosa de acabado afelpado de Bottega Veneta. El accesorio rompe la neutralidad del conjunto mediante la textura y ese equilibrio explica buena parte de su atractivo.

La textura sustituye al logotipo

La industria del lujo atraviesa un momento en el que la diferenciación ya no depende exclusivamente de los monogramas visibles. Consumidores con mayor interés por el diseño buscan piezas capaces de comunicar sofisticación a través de la construcción, los materiales y la calidad artesanal.
Los bolsos con textura responden precisamente a esa demanda. Un acabado en pony hair o un shearling cuidadosamente trabajado aportan riqueza visual sin necesidad de incorporar elementos gráficos evidentes. La pieza llama la atención por cómo está hecha, no por el nombre que lleva impreso.

Fendi - Runway - MFW F/W 2013

Los bolsos con textura son el accesorio que las mujeres mejor vestidas están llevando este año

Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage

Materiales que marcan la diferencia

Aunque muchas personas agrupan esta tendencia bajo la etiqueta de bolsos peludos, en realidad engloba una variedad de acabados con resultados muy distintos.
El shearling ofrece volumen y una apariencia cálida que suele asociarse con los meses más fríos. El pony hair, por su parte, mantiene una superficie mucho más pulida y elegante, mientras que el faux fur permite experimentar con colores intensos y acabados más atrevidos. También aparecen tejidos similares al mohair y pieles tratadas para generar efectos táctiles que cambian según la luz.
Esta diversidad explica por qué la tendencia ha conseguido extenderse más allá del invierno y adaptarse a estilos muy diferentes.

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Los bolsos con textura son el accesorio que las mujeres mejor vestidas están llevando este año

Cortesía

Una pieza con vocación de permanencia

Los ciclos de la moda suelen convertir determinados accesorios en fenómenos pasajeros, pero los bolsos con textura parten de una lógica distinta. Su atractivo no reside únicamente en una silueta específica, sino en la capacidad de enriquecer cualquier conjunto mediante el contraste de materiales.
Por esa razón, muchas firmas están aplicando este lenguaje tanto a modelos icónicos como a nuevas propuestas. El interés por estas piezas también refleja un cambio más amplio dentro del lujo contemporáneo. Frente a una estética cada vez más depurada, la textura introduce emoción, dimensión y una sensación de exclusividad que no depende del exceso.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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