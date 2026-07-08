El mayor gesto creativo de Into the Horsescape consiste en prescindir de la imagen más reconocible de Hermès para reforzar su identidad. En lugar de reproducir la figura del caballo, la maison francesa construye toda una colección de alta joyería a partir de los objetos que históricamente lo acompañan.

Brocados, estribos, lazos, clavos de herrero y otros elementos funcionales abandonan su propósito original para convertirse en formas escultóricas que evocan movimiento, fuerza y precisión. Esa decisión sitúa al diseño por encima de la representación y convierte el legado ecuestre en un lenguaje contemporáneo.

El caballo permanece como una idea, no como una imagen

Diseñada por Pierre Hardy, director creativo de joyería de Hermès, Into the Horsescape es la novena colección de Haute Bijouterie de la maison y parte de un concepto poco habitual dentro de la alta joyería: la metonimia. El propio diseñador define el proyecto como una colección en la que “el caballo casi nunca aparece, pero su simbolismo está presente en cada pieza”. La intención no es ilustrar el universo ecuestre, sino traducir sus códigos en volúmenes, líneas y estructuras capaces de transmitir la misma sensación de libertad y movimiento.

Este enfoque conecta con la historia de Hermès desde una perspectiva distinta. Fundada en 1837 como taller especializado en arneses y guarniciones para caballos, la casa conserva ese patrimonio como uno de sus principales pilares creativos. En lugar de recurrir a la nostalgia, Pierre Hardy toma aquellos objetos ligados al oficio artesanal y los convierte en el punto de partida para una colección que dialoga con el presente.

Hermès convierte el caballo en un símbolo invisible en su nueva colección de alta joyería Cortesía

Del taller ecuestre a las piedras preciosas

Uno de los aspectos más interesantes de la colección es la transformación de elementos cotidianos en piezas de alta joyería. Un clavo de forja se convierte en una estructura de oro y diamantes; un estribo inspira composiciones arquitectónicas; un lazo genera curvas que envuelven el cuerpo, mientras que el bocado adquiere una nueva dimensión escultórica.

Ese ejercicio de reinterpretación refleja una forma distinta de entender el lujo. Más que recurrir a símbolos evidentes, Hermès encuentra sofisticación en objetos que durante décadas cumplieron una función práctica. El valor no reside únicamente en las piedras preciosas o en la complejidad técnica de cada pieza, sino en la capacidad de convertir un objeto funcional en una creación con un significado completamente nuevo.

Hermès convierte el caballo en un símbolo invisible en su nueva colección de alta joyería Cortesía

Pierre Hardy utiliza las piedras como si fueran color

El trabajo con las gemas también responde a una lógica creativa alejada de la ostentación. Durante una conversación sobre la colección, Pierre Hardy explicó que utiliza las piedras “como si fueran colores”, una declaración que resume buena parte de su proceso creativo.

Diamantes, zafiros, esmeraldas y otras piedras preciosas se combinan como si formaran parte de una paleta pictórica. Incluso las gemas semipreciosas encuentran espacio dentro de la colección cuando su tonalidad contribuye al equilibrio visual de una composición. La elección de cada material no depende únicamente de su rareza, sino de la atmósfera que ayuda a construir.

Esta visión también modifica la forma en que se percibe la alta joyería. En lugar de centrar toda la atención en el tamaño o el valor económico de una piedra, el protagonismo recae en la armonía del conjunto y en la relación que cada elemento establece con el diseño.

Hermès convierte el caballo en un símbolo invisible en su nueva colección de alta joyería Cortesía

El cuerpo completa cada creación

La interacción entre la joya y quien la porta ocupa un lugar central dentro de Into the Horsescape. Para Pierre Hardy, una pieza solo alcanza su sentido pleno cuando entra en contacto con el cuerpo y participa de su movimiento.

Por esa razón, la colección incorpora joyas corporales, estructuras envolventes y composiciones flexibles que parecen adaptarse a cada gesto. Algunas piezas evocan una armadura ligera; otras generan la sensación de flotar sobre la piel gracias al trabajo de los volúmenes y a sofisticados sistemas de engaste que permanecen prácticamente invisibles. El objetivo no consiste únicamente en decorar, sino en establecer una relación dinámica entre la joya y quien la lleva.

Una colección que habla del futuro del lujo

Más allá de sus materiales excepcionales, Into the Horsescape refleja una transformación que también puede observarse en otras grandes maisons: el lujo contemporáneo apuesta cada vez más por la abstracción y por los códigos de diseño antes que por las referencias literales. La identidad de una firma ya no depende únicamente de un logotipo o de un símbolo reconocible, sino de la capacidad de reinterpretar su historia desde nuevas perspectivas.

Hermès encuentra precisamente ahí uno de los mayores aciertos de esta colección. El caballo, emblema inseparable de la casa desde hace casi dos siglos, deja de ocupar el centro de la escena para manifestarse a través de líneas, estructuras y objetos que remiten a su presencia sin necesidad de mostrarlo. Esa decisión convierte Into the Horsescape en una propuesta donde la memoria artesanal y el diseño contemporáneo avanzan en la misma dirección, recordando que la alta joyería también puede contar historias sin recurrir a las imágenes más evidentes.