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Moda

La sudadera de cuello redondo se convierte en la prenda básica que eleva cualquier look en 2026

Lejos del gimnasio y de los conjuntos deportivos tradicionales, la sudadera de cuello redondo encuentra nuevas formas de combinarse con sastrería, faldas y prendas de lujo para construir estilismos cómodos y sofisticados

Julio 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La sudadera de cuello redondo se convierte en la prenda básica que eleva cualquier look en 2026

Melodie Jeng/Getty Images

La moda suele encontrar nuevas posibilidades en las prendas más sencillas. Lo que durante décadas se consideró exclusivamente ropa deportiva hoy ocupa un lugar inesperado dentro de los clósets más sofisticados. La diferencia no está únicamente en el diseño de la prenda, sino en la forma de combinarla. La sudadera de cuello redondo representa perfectamente esa evolución pues mantiene la comodidad que la hizo popular, pero adquiere una estética completamente distinta cuando dialoga con tejidos estructurados, accesorios elegantes y siluetas mucho más refinadas.

A diferencia de la clásica sudadera con gorro, este diseño ofrece un acabado más limpio y versátil. La ausencia de cordones y bolsillos tipo canguro permite que la atención recaiga sobre la forma de la prenda y facilita su integración en estilismos que antes parecían reservados para un suéter de punto o una camisa.

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Esa versatilidad explica por qué numerosas colecciones recientes han incorporado la sudadera de cuello redondo dentro de propuestas que combinan prendas casuales con piezas de inspiración sartorial. Blazers de hombros definidos, pantalones de pinzas, faldas midi satinadas e incluso vestidos lenceros encuentran en esta prenda un contraste que aporta equilibrio entre comodidad y elegancia.

Los tonos neutros continúan siendo los favoritos para construir este tipo de looks. Gris jaspeado, blanco roto, crema, negro y azul marino permiten que la sudadera funcione como una base fácil de combinar durante todo el año. Al mismo tiempo, estas tonalidades refuerzan la sensación de lujo discreto que domina buena parte de las tendencias actuales.

La silueta también ha cambiado. Las versiones ligeramente amplias sustituyen a los modelos excesivamente ajustados que dominaron hace algunos años. Los hombros caídos, el cuerpo recto y los puños definidos crean una estructura relajada que favorece distintas proporciones sin perder limpieza visual.
Otro de los aspectos que ha impulsado su popularidad es la posibilidad de jugar con las capas. Una camisa blanca con el cuello visible aporta un aire clásico, mientras que un abrigo largo de lana o una gabardina estructurada elevan inmediatamente el conjunto. Incluso sobre los hombros, un suéter fino anudado introduce textura sin romper la sencillez del estilismo.

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La sudadera de cuello redondo se convierte en la prenda básica que eleva cualquier look en 2026

Pinterest

Los accesorios desempeñan un papel fundamental para transformar esta prenda. Un cinturón de piel, mocasines, bailarinas, botas altas o zapatillas de líneas minimalistas modifican por completo el resultado final. Lo mismo ocurre con la joyería: unos pendientes escultóricos o un collar rígido bastan para llevar una sudadera del fin de semana a un contexto mucho más sofisticado.

La elección del tejido también marca una diferencia importante. El algodón grueso con interior afelpado continúa siendo el favorito por su comodidad, aunque cada vez aparecen más versiones confeccionadas en mezclas con cachemira, lana merino o algodón de mayor gramaje que mejoran la caída y aportan un aspecto más pulido.

Su éxito también responde a un cambio en la manera de entender el lujo contemporáneo. La elegancia ya no depende exclusivamente de prendas complejas o de códigos formales muy estrictos. Hoy resulta igual de relevante la calidad de los materiales, la construcción de la silueta y la capacidad de una pieza básica para adaptarse a distintos momentos del día.

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La sudadera de cuello redondo se convierte en la prenda básica que eleva cualquier look en 2026

Pinterest

La sudadera de cuello redondo resume perfectamente esa transformación. Conserva la esencia relajada que la convirtió en un básico imprescindible, pero encuentra nuevas posibilidades cuando se combina con prendas de líneas depuradas y accesorios bien elegidos. Más que una alternativa al suéter tradicional se ha convertido en una pieza capaz de conectar comodidad, funcionalidad y estilo dentro de un mismo clóset.

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