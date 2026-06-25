Los colores pastel conquistan la alta relojería este verano

Durante mucho tiempo, el color dentro de la alta relojería respondió a un lenguaje muy preciso. El negro transmitía deportividad, el acero reforzaba la idea de permanencia y los tonos oscuros se asociaban con piezas concebidas para trascender cualquier tendencia, sin embargo, Hublot comienza a cambiar esta narrativa. Las nuevas colecciones muestran una preferencia creciente por paletas suaves inspiradas en el verano, donde la sofisticación ya no depende de la sobriedad, sino de la capacidad de reinterpretar materiales tradicionales a través del color. La incorporación de tonos pastel no busca romper con la relojería clásica, sino ampliar las posibilidades estéticas de un objeto concebido para durar décadas.

Esta transformación responde también a una evolución en el consumidor del lujo. Hoy existe un interés creciente por piezas capaces de expresar personalidad sin recurrir a códigos excesivamente formales. En ese contexto, colores como el verde menta, el rosa empolvado, el azul celeste o el melocotón encuentran un espacio natural dentro de colecciones que priorizan la innovación tanto en diseño como en materiales.

Hublot con su colección Big Bang Summer se suma a esta tendencia donde traslada esos tonos al universo de la cerámica de alta tecnología. En lugar de utilizar el color únicamente sobre la esfera o la correa, la propuesta lo integra en la caja, el bisel y distintos componentes del reloj, creando una estética completamente monocromática o combinaciones que evocan los matices del Mediterráneo durante los meses cálidos.

Detrás de esa decisión existe un importante desafío técnico. Conseguir colores uniformes sobre cerámica exige procesos mucho más complejos que aplicarlos sobre metales tradicionales. De acuerdo con la información presentada por la manufactura, el desarrollo de estas cerámicas ha requerido años de investigación y múltiples patentes para obtener un material más resistente al desgaste sin comprometer la intensidad cromática. La firma incluso señala que su cerámica alcanza una dureza superior a la convencional, manteniendo una elevada resistencia a los arañazos y un brillo duradero.

El resultado refleja una tendencia más amplia dentro del diseño contemporáneo. La relojería deportiva, históricamente asociada a cajas negras, titanio y acabados industriales, comienza a dialogar con referencias propias de la moda y el diseño de interiores. El color deja de ser un detalle secundario para convertirse en un elemento capaz de modificar por completo la personalidad de una pieza mecánica.

No es casualidad que los tonos elegidos remitan a paisajes de verano. El azul celeste recuerda el mar abierto, el verde menta aporta frescura visual, el rosa suaviza la contundencia de las cajas deportivas y el melocotón introduce una calidez poco habitual en esta categoría. Lejos de percibirse como una propuesta efímera, estos colores conectan con una estética relajada que ha ganado presencia en la moda, los accesorios e incluso la arquitectura.

Otro aspecto interesante es que esta evolución no implica abandonar la complejidad relojera. Los nuevos modelos mantienen movimientos de manufactura, cronógrafos flyback y tourbillons automáticos, demostrando que la innovación técnica puede convivir con una expresión cromática mucho más audaz.

La llegada de los colores pastel a la alta relojería refleja un cambio de sensibilidad dentro del lujo contemporáneo. El prestigio ya no depende únicamente de materiales tradicionales o acabados discretos; también encuentra valor en propuestas capaces de reinterpretar el color con la misma precisión con la que se desarrolla un movimiento mecánico. En un mercado donde la diferenciación resulta cada vez más importante, el verano de 2026 deja claro que el futuro de los relojes de lujo también puede escribirse en tonos suaves.