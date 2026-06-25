Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Los colores pastel conquistan la alta relojería este verano

Menta, melocotón, azul celeste y rosa dejan de pertenecer exclusivamente a la moda para abrirse paso en una categoría que durante décadas estuvo dominada por el negro, el acero y los tonos oscuros

Junio 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
BIG BANG TITANIUM PEACH CERAMIC (1).jpg

Los colores pastel conquistan la alta relojería este verano

Cortesía

Durante mucho tiempo, el color dentro de la alta relojería respondió a un lenguaje muy preciso. El negro transmitía deportividad, el acero reforzaba la idea de permanencia y los tonos oscuros se asociaban con piezas concebidas para trascender cualquier tendencia, sin embargo, Hublot comienza a cambiar esta narrativa. Las nuevas colecciones muestran una preferencia creciente por paletas suaves inspiradas en el verano, donde la sofisticación ya no depende de la sobriedad, sino de la capacidad de reinterpretar materiales tradicionales a través del color. La incorporación de tonos pastel no busca romper con la relojería clásica, sino ampliar las posibilidades estéticas de un objeto concebido para durar décadas.

También te interesa...
Arceau-Samarcande-copyright-Vincent-van-de-Wijngaard-10.jpg
Moda
Hermès convierte el tiempo en escena en Watches and Wonders 2026
Abril 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rolex 100 aos (1).png
Moda
El Oyster cumple cien años y Rolex lo celebra en Ginebra
Abril 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Esta transformación responde también a una evolución en el consumidor del lujo. Hoy existe un interés creciente por piezas capaces de expresar personalidad sin recurrir a códigos excesivamente formales. En ese contexto, colores como el verde menta, el rosa empolvado, el azul celeste o el melocotón encuentran un espacio natural dentro de colecciones que priorizan la innovación tanto en diseño como en materiales.

Hublot con su colección Big Bang Summer se suma a esta tendencia donde traslada esos tonos al universo de la cerámica de alta tecnología. En lugar de utilizar el color únicamente sobre la esfera o la correa, la propuesta lo integra en la caja, el bisel y distintos componentes del reloj, creando una estética completamente monocromática o combinaciones que evocan los matices del Mediterráneo durante los meses cálidos.

Detrás de esa decisión existe un importante desafío técnico. Conseguir colores uniformes sobre cerámica exige procesos mucho más complejos que aplicarlos sobre metales tradicionales. De acuerdo con la información presentada por la manufactura, el desarrollo de estas cerámicas ha requerido años de investigación y múltiples patentes para obtener un material más resistente al desgaste sin comprometer la intensidad cromática. La firma incluso señala que su cerámica alcanza una dureza superior a la convencional, manteniendo una elevada resistencia a los arañazos y un brillo duradero.

El resultado refleja una tendencia más amplia dentro del diseño contemporáneo. La relojería deportiva, históricamente asociada a cajas negras, titanio y acabados industriales, comienza a dialogar con referencias propias de la moda y el diseño de interiores. El color deja de ser un detalle secundario para convertirse en un elemento capaz de modificar por completo la personalidad de una pieza mecánica.

No es casualidad que los tonos elegidos remitan a paisajes de verano. El azul celeste recuerda el mar abierto, el verde menta aporta frescura visual, el rosa suaviza la contundencia de las cajas deportivas y el melocotón introduce una calidez poco habitual en esta categoría. Lejos de percibirse como una propuesta efímera, estos colores conectan con una estética relajada que ha ganado presencia en la moda, los accesorios e incluso la arquitectura.

Otro aspecto interesante es que esta evolución no implica abandonar la complejidad relojera. Los nuevos modelos mantienen movimientos de manufactura, cronógrafos flyback y tourbillons automáticos, demostrando que la innovación técnica puede convivir con una expresión cromática mucho más audaz.

La llegada de los colores pastel a la alta relojería refleja un cambio de sensibilidad dentro del lujo contemporáneo. El prestigio ya no depende únicamente de materiales tradicionales o acabados discretos; también encuentra valor en propuestas capaces de reinterpretar el color con la misma precisión con la que se desarrolla un movimiento mecánico. En un mercado donde la diferenciación resulta cada vez más importante, el verano de 2026 deja claro que el futuro de los relojes de lujo también puede escribirse en tonos suaves.

alta relojería Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
bf5983af832f8169832b1ff3b7eaf2da.jpg
Belleza
Las uñas iridiscentes serán el acabado más elegante para el verano 2026
Junio 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - May 2026
Moda
Bolsos de rafia para el verano, el accesorio que combina elegancia y naturalidad
Junio 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture - Spring Summer 2026 - Day 2
Moda
El accesorio elegante que transforma cualquier look durante los días de lluvia
Junio 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event
Moda
El color de traje que domina 2026 no es el negro y Tom Holland acaba de demostrar por qué
Junio 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
38B_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07359.jpg
Moda
El diseñador colombiano que hizo historia en Milán con una colección inspirada en la diáspora latina
Entre recuerdos compartidos, identidad cultural y artesanía italiana, una propuesta presentada en Milán puso en el centro una conversación que trasciende la moda y habla de pertenencia
Junio 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event
Moda
Zendaya lleva la combinación que convierte una playera deportiva en una pieza inesperadamente elegante
Algunas prendas cambian por completo cuando se modifican las proporciones que las rodean y Zendaya logró un look espectacular con una playera deportiva
Junio 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Moschino - Milan Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
El legado inconcluso de Adrian Appiolaza en Moschino
La salida del diseñador argentino abre una nueva etapa para la casa italiana y deja abierta una pregunta sobre el rumbo que apenas comenzaba a tomar bajo su dirección creativa
Junio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_727045926_18617190181059018_1365605728975280931_n (1).jpg
Moda
El vestido de novia de Dua Lipa requirió más de 4 mil horas de trabajo artesanal
Detrás de una silueta delicada y aparentemente ligera se esconde una de las creaciones más complejas que Chanel ha realizado recientemente, resultado de miles de horas de bordado y trabajo manual
Junio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García