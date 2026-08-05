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Despertares 2026: Isaac Hernández reúne a las máximas figuras mundiales de la danza

El Auditorio Nacional servirá de escaparate para el espectáculo que quita la clásica idea que existe sobre la danza, para mostrarla como un arte escénico vivo.

Agosto 05, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Con el show Despertares 2026, el bailarín mexicano Isaac Hernández busca cambiar la forma en la que vemos y disfrutamos el ballet, volviéndolo algo más cercano a través del uso de modernas bandas sonoras y rutinas más intrépidas.

Su nombre es motivo de orgullo, el joven tapatío de 36 años es uno de los máximos exponentes del ballet contemporáneo. En 2018, Isaac Hernández fue reconocido internacionalmente con el máximo galardón de su disciplina: el Benois de la Danse, el cual es otorgado por la Asociación Internacional de la Danza de Moscú.

¿Sabías que un mexicano ha sido considerado el mejor bailarín del mundo? Pues ese es uno de los logros de Isaac, quien en 2015 recibió los premios Leonide Massine, como el bailarín clásico más destacado, en Holanda, y Alexander Radius, como el bailarín masculino más relevante de la escena internacional, en Italia.

Este 2026, Hernández vuelve a México con la producción Despertares. En su décimo segunda edición, el espectáculo reúne a máximas figuras mundiales de la danza en México, la mayoría de las cuales se presentan por primera vez en el país.

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Despertares 2026: ¿quiénes se presentarán?

Sobre el imponente escenario del Auditorio Nacional se presentará exponentes de más de 10 países, como la Ópera de París, Mariinsky Ballet, American Ballet Theatre, Scala de Milán, Yoann Bourgeois Art Company, Mr. Kriss, Light Balance e International Guest Artists.

Como adelanto debes saber que Yoann Bourgeois presentará una pieza de danza contemporánea que incluye un trampolín y una escalera para explorar el vacío; que Light Balance fusionará música de Bad Bunny y Taylor Swift con un espectáculo luminoso y, como cereza del pastel, Maria Khoreva e Isaac Hernández unirán sus talentos para bailar el Pas de Deux de El Corsario.

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Dónde y cuándo ver Despertares 2026

Sólo será una única función, por lo que, si no te quieres perder el espectáculo que intercala ballet clásico, jazz, freestyle, tap y distintas expresiones de la danza, aparta tus entradas ahora mismo.

El espectáculo de ballet más grande del mundo se presentará en el Auditorio Nacional el 29 de agosto de 2026 a las 20:30 horas, y será una experiencia irrepetible protagonizada por los máximos exponentes de la danza internacional.

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