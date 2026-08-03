Las nuevas fotos de Oskar Muñiz reavivan las comparaciones con Marc Anthony por su gran parecido

Las vacaciones de Jennifer Lopez en Italia no solo dejaron postales de la cantante disfrutando del verano europeo junto a sus hijos. Las fotografías más recientes de Oskar Muñiz también captaron la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar el notable parecido físico que guarda con Marc Anthony. Con el paso de los años, los rasgos que comparte con su padre parecen haberse acentuado y hoy son uno de los aspectos más comentados alrededor del joven.

La comparación no surgió únicamente por una fotografía aislada. En las imágenes compartidas durante el viaje familiar puede apreciarse con mayor claridad la forma del rostro, la mirada, la nariz y otros rasgos que muchos identifican con el intérprete de Vivir mi vida. Mientras Jennifer Lopez continúa compartiendo algunos momentos de sus vacaciones en Italia, Oskar Muñiz se ha convertido, casi sin proponérselo, en uno de los protagonistas de la conversación.

Un nuevo nombre para una nueva etapa

Además de llamar la atención por su apariencia, Oskar Muñiz ha comenzado una etapa distinta en su vida personal. Durante años fue conocido públicamente como Emme Muñiz, nombre con el que apareció junto a Jennifer Lopez en diversos eventos y presentaciones, incluido el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2020.

Sin embargo, este año comenzó a utilizar públicamente el nombre de Oskar Muñiz. El cambio se hizo visible tras aparecer identificado así en publicaciones relacionadas con su graduación de preparatoria y con su ingreso a la universidad. Hasta el momento, ni Jennifer Lopez ni Marc Anthony han explicado públicamente ese cambio, aunque la cantante ya ha utilizado el nombre Oskar en sus publicaciones más recientes.

El parecido con Marc Anthony no pasa desapercibido

Las imágenes tomadas en Italia muestran a Oskar con un estilo relajado y muy distinto al que el público recordaba de años anteriores. El cabello corto en capas, el piercing en la nariz y una estética mucho más definida reflejan una personalidad propia, pero eso no ha evitado que las comparaciones con Marc Anthony vuelvan a multiplicarse.

Muchos seguidores han señalado que la semejanza resulta especialmente evidente al observar fotografías del cantante durante los primeros años de su carrera. La estructura del rostro, la expresión de los ojos e incluso algunos gestos recuerdan al artista puertorriqueño, quien durante décadas ha sido una de las figuras más importantes de la música latina.

Las nuevas fotos de Oskar Muñiz reavivan las comparaciones con Marc Anthony por su gran parecido Instagram

Un perfil discreto lejos de los reflectores

A diferencia de otros hijos de celebridades que han decidido construir una carrera como influencers o modelos, Oskar Muñiz ha mantenido un perfil relativamente reservado. Sus apariciones públicas han sido esporádicas y casi siempre relacionadas con momentos familiares junto a Jennifer Lopez o Marc Anthony.

Esa discreción ha contribuido a que cada nueva fotografía genere un interés especial. Las imágenes de las vacaciones en Italia, por ejemplo, no solo muestran cómo ha cambiado físicamente, sino también el momento personal que atraviesa antes de comenzar sus estudios universitarios.

Jennifer Lopez disfruta un verano muy especial

El viaje por Italia tiene un significado especial para la cantante. Antes de que sus mellizos inicien una nueva etapa académica, Jennifer Lopez decidió compartir unos días de descanso con ellos, dejando imágenes que muestran una faceta mucho más íntima de la familia.

Las fotografías también reflejan el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos, quienes han crecido prácticamente bajo la mirada del público desde su nacimiento. Hoy, mientras ambos se preparan para comenzar la universidad, la atención ya no se centra únicamente en ser los hijos de dos superestrellas, sino en el camino que cada uno empieza a construir.

Un apellido famoso, pero una identidad propia

Las comparaciones con Marc Anthony probablemente seguirán apareciendo cada vez que Oskar Muñiz vuelva a ser fotografiado. El parecido físico es evidente para muchos seguidores, pero las imágenes de Italia también dejan ver a un joven que comienza una nueva etapa con un estilo propio y una identidad que ha decidido construir en sus propios términos.

Más allá del apellido que comparte con dos de las figuras más influyentes del entretenimiento latino, Oskar parece dispuesto a escribir una historia distinta, mientras el interés del público continúa acompañando cada uno de sus pasos.