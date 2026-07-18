¿Qué hacía Kim Kardashian cuando murió MJ? La publicación que desató una ola de críticas

Mientras Kris Jenner compartía el mensaje con el que anunciaba la muerte de su madre, Mary Jo “MJ” Shannon, de 91 años, el perfil de Instagram de Kim Kardashian mostraba un escenario completamente distinto: paseos en lancha, motos acuáticas, días junto al lago, fotografías en bikini y momentos familiares bajo el título “Lake Life”. La coincidencia temporal desató miles de comentarios que cuestionaban el momento elegido para publicar las imágenes, hasta que la empresaria intervino personalmente para aclarar lo sucedido.

El carrusel que encendió la conversación

Las fotografías mostraban a Kim disfrutando de unos días de descanso con sus hijos, su hermana Khloé Kardashian y otros familiares. Entre las imágenes aparecían actividades acuáticas, recorridos en bicicleta, atardeceres y escenas cotidianas que transmitían la atmósfera relajada de unas vacaciones de verano.

El contraste con la noticia que acababa de compartir Kris Jenner fue inmediato. Mientras la familia recibía mensajes de condolencias por la muerte de la matriarca del clan Kardashian-Jenner, muchos usuarios interpretaron la publicación de Kim como una muestra de indiferencia ante el duelo. En cuestión de minutos, la sección de comentarios comenzó a llenarse de críticas por lo que parecía un gesto fuera de lugar.

La explicación de Kim Kardashian

Ante la creciente polémica, Kim Kardashian respondió directamente en los comentarios del mismo carrusel para explicar por qué las fotografías habían aparecido justo ese día.

La fundadora de SKIMS aseguró que la publicación había sido programada varios días antes de la muerte de MJ y que su publicación coincidió accidentalmente con el anuncio del fallecimiento. También explicó que había pasado la última semana acompañando tanto a su madre como a su abuela y que toda su atención estaba centrada en su familia durante esos momentos difíciles. Añadió que los próximos días estarían dedicados a celebrar la vida de MJ y honrar su memoria.

Kim Kardashian habla sobre la muerte de MJ

Lo ocurrido volvió a poner sobre la mesa una práctica habitual entre celebridades, marcas e influencers: programar contenido con días o incluso semanas de anticipación.

La estrategia permite mantener una presencia constante en redes sociales, especialmente para figuras que administran campañas comerciales, colaboraciones y publicaciones patrocinadas. Sin embargo, también puede provocar situaciones inesperadas cuando ocurre un acontecimiento de gran impacto personal o mediático antes de que ese contenido salga a la luz.

En el caso de Kim Kardashian, el problema no fueron las fotografías en sí, sino el momento en que aparecieron públicamente. La explicación llegó después, pero para entonces el debate ya se había instalado en Instagram, X y Reddit, donde muchos usuarios discutían si una publicación programada debía eliminarse o pausarse cuando ocurre una tragedia familiar.

MJ fue mucho más que la abuela del clan Kardashian-Jenner

Mary Jo “MJ” Shannon ocupó durante décadas un lugar especial dentro de la familia y también entre los seguidores de Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians. Su cercanía con Kris Jenner y sus nietos la convirtió en una de las figuras más queridas del entorno familiar, apareciendo con frecuencia en reuniones, celebraciones y episodios del reality.

Horas después de la controversia por el carrusel, Kim Kardashian publicó un emotivo homenaje dedicado a su abuela. La describió como una de sus personas favoritas, recordó las enseñanzas que recibió de ella y agradeció el ejemplo de trabajo, fortaleza y amor familiar que marcó a varias generaciones de los Kardashian-Jenner.