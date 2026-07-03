De Selena Gomez a Ed Sheeran: las celebridades que podrían asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Mantener en secreto una boda con más de mil invitados parecía imposible, pero precisamente ese nivel de discreción ha convertido la celebración de Taylor Swift y Travis Kelce en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año. Mientras el círculo cercano evita confirmar detalles, los seguidores de la cantante han comenzado a reconstruir la posible lista de asistentes a partir de colaboraciones, amistades de larga data y recientes apariciones en Nueva York. Más que simples rumores, muchas de estas especulaciones parten de vínculos personales que llevan años consolidándose y ayudan a entender quiénes tendrían mayores probabilidades de formar parte de un día tan importante.

Las amistades de Taylor Swift que encabezan las especulaciones

Si hay un nombre que aparece de forma recurrente es el de Selena Gomez. La actriz y cantante mantiene una de las amistades más duraderas dentro del círculo de Taylor Swift, una relación que comenzó hace más de una década y que ha sobrevivido a cambios de carrera, giras mundiales y distintas etapas personales. Su cercanía explica por qué numerosos medios la consideran una de las asistentes con mayores posibilidades de estar presente, e incluso fue vista llegando a la cena de ensayo, según diversos reportes.

Ed Sheeran también figura entre los nombres más mencionados. Además de colaborar juntos en canciones como Everything Has Changed, End Game y Run, ambos han construido una amistad que trasciende el estudio de grabación. Reportes recientes situaron al cantante en el estado de Nueva York junto al productor Aaron Dessner pocos días antes del enlace, un detalle que alimentó las especulaciones sobre su presencia en la ceremonia.

Otro invitado prácticamente inevitable sería Jack Antonoff. Más allá de ser uno de los productores fundamentales en la discografía reciente de Swift, Antonoff forma parte de su círculo más cercano desde hace años. De hecho, fue uno de los primeros asistentes fotografiados durante los eventos previos a la boda.

En esa misma esfera aparecen nombres como Gigi Hadid, Zoë Kravitz y las Haim, figuras que durante los últimos años han acompañado a Taylor tanto en celebraciones privadas como en momentos clave de su carrera.

Taylor Swift, Bella Hadid y Gigi Hadid Kevin Mazur/Getty Images for Republic Records

El círculo de Travis Kelce también tendría un papel importante

La lista no estaría formada únicamente por estrellas de la música. Travis Kelce llega a este momento como una de las figuras más influyentes de la NFL, por lo que varios nombres del deporte también aparecen entre los posibles asistentes.

Los más evidentes son Patrick Mahomes y Brittany Mahomes, quienes han desarrollado una amistad cercana con la pareja durante las últimas temporadas. Del mismo modo, el entrenador Andy Reid y el hermano del novio, Jason Kelce, forman parte del grupo que numerosos medios consideran prácticamente imprescindible.

Travis Kelce, Patrick Mahomes y Adam Ray Kyle Rivas/Getty Images

Por qué la lista de invitados genera tanta conversación

El interés por conocer quién asistirá va mucho más allá del simple morbo. Las bodas de las grandes celebridades se han convertido en auténticos fenómenos culturales donde convergen moda, música, deporte y entretenimiento. Cada fotografía puede marcar tendencias en vestidos de invitada, joyería, maquillaje o protocolos, mientras que una sola imagen del grupo reunido tiene el potencial de dominar las redes sociales durante días.

En esta ocasión, el misterio ha multiplicado el interés. La organización ha mantenido una política de absoluta reserva y varios medios estadounidenses aseguran que los detalles logísticos buscan limitar al máximo las filtraciones. Esa estrategia ha llevado a los seguidores a analizar vuelos privados, reservas hoteleras y apariciones públicas para intentar reconstruir la lista antes de que se conozca oficialmente.