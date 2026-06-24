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La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, una de las parejas más admiradas del deporte

Mientras muchas relaciones se construyen frente a millones de espectadores, la de la estrella argentina y la empresaria rosarina comenzó lejos de los reflectores y atravesó años de distancia antes de convertirse en una familia

Junio 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, una de las parejas más admiradas del deporte

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La fascinación que generan ciertas parejas no siempre tiene que ver con el glam, la fama o las apariciones públicas. En ocasiones, lo que despierta interés es precisamente lo contrario, esa sensación de continuidad y compromiso en una época marcada por relaciones fugaces. Quizá por eso la historia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sigue despertando curiosidad incluso después de tantos años. Más allá de los títulos, los récords y la exposición mediática, existe una narrativa que conecta con algo mucho más universal: el vínculo entre dos personas que crecieron, cambiaron y construyeron una vida juntos mientras el resto del mundo observaba desde la distancia.

La historia comenzó en Rosario, Argentina, cuando ambos eran niños. Antonela Roccuzzo era prima de Lucas Scaglia, uno de los mejores amigos de infancia de Messi. Fue precisamente esa amistad la que permitió que se conocieran cuando todavía estaban lejos de imaginar el rumbo que tomarían sus vidas.

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Con el paso de los años, el destino los llevó por caminos distintos. Mientras Lionel Messi iniciaba su formación futbolística y posteriormente se trasladaba a Barcelona para incorporarse a las categorías juveniles del club catalán, Antonela permaneció en Rosario desarrollando su propia vida académica y personal.

La distancia no impidió que mantuvieran contacto. Diversas entrevistas concedidas por el futbolista a lo largo de su carrera han relatado que la conexión entre ambos nunca desapareció por completo. Con el tiempo, aquella amistad infantil evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental que comenzó a consolidarse durante la década de los 2000.

Aunque durante años mantuvieron su vida privada lejos de los reflectores, en 2009 Lionel Messi confirmó públicamente que tenía pareja. Para entonces, la relación con Antonela Roccuzzo ya formaba parte de una etapa importante de su vida personal.
A diferencia de otras historias vinculadas al mundo del deporte, la de Messi y Antonela se desarrolló sin grandes escándalos ni una exposición constante. Esa discreción contribuyó a construir una imagen de cercanía que sigue distinguiéndolos dentro del universo de las celebridades.

La pareja dio un nuevo paso con la llegada de sus hijos. Thiago nació en 2012, Mateo en 2015 y Ciro en 2018. Entre mudanzas, cambios de club y algunos de los momentos más importantes de la carrera del futbolista, la familia se convirtió en un elemento central de su vida pública.

Uno de los capítulos más recordados llegó en julio de 2017, cuando celebraron su boda en Rosario. El evento reunió a figuras del fútbol internacional y fue seguido por medios de todo el mundo, aunque mantuvo un marcado carácter familiar y emocional.

Hoy, mientras la carrera de Lionel Messi continúa escribiendo nuevas páginas, la historia con Antonela Roccuzzo sigue ocupando un lugar especial para millones de personas. No porque responda a una fórmula perfecta, sino porque representa algo cada vez más difícil de encontrar entre las celebridades: una relación cuya historia comenzó mucho antes de la fama y logró mantenerse vigente cuando todo alrededor cambió.

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