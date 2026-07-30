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El impresionante físico de Cristiano Ronaldo y su hijo acapara las miradas en sus nuevas fotos de vacaciones

Padre e hijo compartieron una sesión de fotografías durante sus vacaciones de verano que volvió a poner el foco en la disciplina deportiva de la familia y en la evolución física de Cristiano Jr.

Julio 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El impresionante físico de Cristiano Ronaldo y su hijo acapara las miradas en sus nuevas fotos de vacaciones

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Una serie de fotografías publicadas por Cristiano Ronaldo durante sus vacaciones de verano se convirtió rápidamente en tema de conversación por un detalle que va más allá del paisaje o del destino elegido: el futbolista posó junto a su hijo mayor, Cristiano Jr., mostrando una sorprendente condición física que dejó ver cómo ambos comparten una misma pasión por el entrenamiento. La publicación, acompañada del mensaje “Not yet” (“Todavía no”), acumuló millones de reacciones en pocas horas y alimentó la conversación sobre el legado deportivo del delantero portugués.

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La comparación entre padre e hijo llamó la atención de millones

En las imágenes, Cristiano Ronaldo y Cristiano Jr. aparecen sobre una playa rocosa realizando una pose clásica de fisicoculturismo para destacar el desarrollo de su musculatura. Más allá del gesto, las fotografías reflejan la estrecha relación que ambos mantienen alrededor del deporte.
A sus 41 años, el delantero portugués conserva uno de los físicos más admirados del fútbol profesional. A su lado, Cristiano Jr., de 16 años, deja ver el resultado de varios años vinculado a academias deportivas y entrenamientos constantes, una evolución que no pasó desapercibida entre los seguidores del futbolista.

Un estilo de vida construido alrededor de la disciplina

La condición física de Cristiano Ronaldo no responde únicamente al entrenamiento durante la temporada. El portugués ha explicado en diversas entrevistas que mantiene una rutina exigente incluso durante sus periodos de descanso.
Su preparación combina sesiones de fuerza, trabajo cardiovascular, ejercicios de movilidad, recuperación muscular y una alimentación cuidadosamente planificada. Esa constancia le ha permitido competir al máximo nivel durante más de dos décadas y seguir siendo un referente del alto rendimiento en el deporte.
Las vacaciones, lejos de representar una pausa total, suelen convertirse en una oportunidad para mantener ese equilibrio entre descanso y actividad física.

Cristiano Jr. comienza a escribir su propio camino

Aunque inevitablemente las comparaciones con su padre son constantes, Cristiano Jr. empieza a construir una identidad deportiva propia. El joven ha pasado por las categorías inferiores de clubes como Juventus, Manchester United y Al Nassr, siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo en distintas etapas de su carrera. Su desarrollo físico forma parte de ese proceso natural de crecimiento como futbolista, aunque todavía se encuentra en una etapa de formación.
Las fotografías compartidas por su padre muestran a un adolescente atlético, pero también reflejan el tiempo que ambos dedican a entrenar juntos y a compartir una rutina que va más allá del fútbol.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez Vacaciones
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