Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland

La pareja del delantero noruego ha pasado de mantener un perfil completamente reservado a despertar interés por su estilo, sus apariciones públicas y los proyectos que comienzan a definir su propio camino

Julio 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Rome

Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland

Ernesto Ruscio/GC Images

Isabel Haugseng Johansen ha dejado de ser una figura anónima en los partidos de Erling Haaland

Las búsquedas sobre Isabel Haugseng Johansen crecieron durante las últimas semanas a medida que su presencia junto a Erling Haaland comenzó a atraer la atención internacional. Durante años, la pareja eligió mantenerse alejada de los reflectores, pero sus recientes apariciones públicas y el interés por su estilo han convertido a la joven noruega en uno de los nombres más buscados entre quienes quieren conocer a la mujer que acompaña a una de las mayores estrellas del fútbol mundial.
A diferencia de otras parejas de futbolistas que construyen una presencia constante en redes sociales, Isabel ha seguido un camino mucho más discreto. Esa decisión ha despertado todavía más curiosidad en torno a su historia y explica por qué cada una de sus apariciones genera conversación, especialmente en un momento en que la vida personal de los deportistas suele convertirse en un espectáculo permanente.

También te interesa...
SaveInsta.to_645731320_18458103331098222_1204950441969031644_n (1).jpg
Celebridades
¿Por qué las chicas aman a Erling Haaland?
Julio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BVLGARI x Santi Gimenez13947.jpg
Celebridades
Los jugadores más guapos del Mundial 2026
Junio 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Una historia que comenzó mucho antes de la fama

Isabel Haugseng Johansen y Erling Haaland crecieron en Bryne, una pequeña localidad del suroeste de Noruega. Ambos compartieron el entorno del Bryne FK, club donde comenzaron a desarrollar su pasión por el fútbol desde edades tempranas.
Ella también practicó este deporte durante su juventud, un detalle que ayuda a entender la complicidad que mantienen. Su relación no nació cuando Haaland ya era una figura internacional, sino mucho antes de que llegaran los grandes contratos, los récords goleadores y la atención mediática.
Ese origen compartido ha contribuido a construir una relación especialmente reservada. Mientras la carrera del delantero evolucionaba hasta convertirlo en uno de los futbolistas más cotizados del mundo, Isabel permaneció lejos de la exposición pública.

Un estilo que apuesta por la discreción

Aunque cada vez aparece con mayor frecuencia en eventos y partidos importantes, Isabel Haugseng Johansen mantiene una estética muy distinta a la que suele asociarse con las parejas de las grandes figuras del deporte.
Su guardarropa privilegia prendas de líneas limpias, tejidos de calidad y una paleta de colores neutros donde predominan el blanco, el negro, el gris y los tonos tierra. Más que seguir tendencias pasajeras, proyecta una imagen relajada y sofisticada que encaja con el creciente interés por una elegancia menos ostentosa.
Ese estilo también refleja un cambio dentro del lujo contemporáneo. El protagonismo ya no depende necesariamente de logotipos visibles o de combinaciones llamativas, sino de prendas bien confeccionadas que transmiten naturalidad y confianza.

Su presencia pública comienza a crecer

En los últimos meses, Isabel ha comenzado a desarrollar una presencia propia más allá de su relación con Haaland. Su participación en campañas editoriales y colaboraciones con firmas del sector han despertado el interés de la industria de la moda, que encuentra en ella un perfil diferente al de la influencer tradicional.
Lejos de construir una imagen basada en la sobreexposición, sus apariciones siguen siendo selectivas. Esa estrategia resulta especialmente relevante en una época donde la visibilidad constante suele considerarse indispensable para construir una marca personal.
También ha acompañado a Haaland durante algunos de los momentos más importantes de su carrera reciente, incluido el Mundial de 2026, donde volvió a captar la atención por su estilo sobrio y su actitud reservada.

Una relación que ha evolucionado junto con sus proyectos personales

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo a finales de 2024, una noticia que ambos decidieron gestionar con absoluta discreción. Desde entonces, han mantenido una postura consistente respecto a su vida privada, evitando compartir imágenes familiares o convertir su intimidad en parte de su narrativa pública.
Ese manejo de la exposición contrasta con la tendencia dominante entre muchas figuras del entretenimiento y el deporte. En lugar de alimentar el interés mediante publicaciones constantes, Isabel y Haaland han optado por establecer límites claros entre su vida profesional y personal.

Más que la novia de Erling Haaland

Es inevitable que el nombre de Isabel Haugseng Johansen siga vinculado al del delantero noruego, especialmente mientras su carrera deportiva continúa creciendo. Sin embargo, las apariciones recientes muestran que el interés por ella comienza a responder también a su estilo, su manera de comunicar y la construcción de una identidad propia.

Mundial 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Mexico Training Session And Press Conference - FIFA World Cup 2026
Agenda
Quién es Alex Barber, el estilista que acompaña a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026
Julio 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-07-06 at 11.48.21 AM (1).jpeg
Moda
5 ideas de atuendos para apoyar a México con estilo en la Copa Mundial 2026
Julio 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
New York Knicks v Cleveland Cavaliers - Game Three
Celebridades
Las celebridades que sí asistieron la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Julio 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
New York Knicks v Cleveland Cavaliers - Game Three
Celebridades
De Selena Gomez a Ed Sheeran: las celebridades que podrían asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Julio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ana Gatica0217.jpeg
Celebridades
Así construye Ana Sofía Gatica un estilo sin reglas
Patti Smith, una gabardina de segunda mano, joyería con valor sentimental y caminatas por Chapultepec forman parte del universo creativo con el que Ana Sofía Gatica entiende la moda más allá de las tendencias
Julio 02, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
"Club Kid" Photocall - The 79th Annual Cannes Film Festival
Celebridades
Cara Delevingne rompe el silencio sobre su relación con Amber Heard
Durante años, las fotografías, las apariciones públicas y los rumores alimentaron las especulaciones sobre el vínculo entre ambas. Ahora, Cara Delevingne comparte por primera vez cómo comenzó esa historia y en qué momento se convirtió en una relación sentimental
Julio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_730381869_18603565081028094_6372420182886162444_n (1).jpg
Celebridades
Salma Hayek, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón juntos en Londres —por este especial motivo
Tres de los mexicanos más influyentes del cine internacional compartieron escenario en uno de los eventos culturales más importantes del verano europeo. La reunión tuvo como protagonista el arte contemporáneo y el talento mexicano
Junio 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_729851891_18608346022000169_2275149504670674493_n (1).jpg
Celebridades
La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, una de las parejas más admiradas del deporte
Mientras muchas relaciones se construyen frente a millones de espectadores, la de la estrella argentina y la empresaria rosarina comenzó lejos de los reflectores y atravesó años de distancia antes de convertirse en una familia
Junio 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García