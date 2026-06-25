Salma Hayek, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón juntos en Londres —por este especial motivo

No todas las reuniones de celebridades responden a un estreno cinematográfico o a una entrega de premios. Algunas ocurren alrededor del arte, la arquitectura y la filantropía. Ese fue el caso de Salma Hayek, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, quienes coincidieron en Londres como anfitriones de la Serpentine Summer Party 2026, una de las galas benéficas más importantes del calendario cultural británico.

La fotografía compartida por Salma Hayek llamó la atención porque reunió a dos de los cineastas mexicanos más premiados de la historia junto con la actriz, productora y empresaria, en una imagen que rápidamente despertó el interés de sus seguidores. A ellos se sumó Valentina Pinault, hija de Hayek, quien acompañó a su madre durante la velada.

Lejos de tratarse de una reunión casual, los tres participaron como coanfitriones del evento organizado por las Serpentine Galleries, institución dedicada a promover el arte contemporáneo y la arquitectura en el corazón de Hyde Park. Cada verano, esta celebración reúne a artistas, diseñadores, arquitectos, cineastas y figuras de la moda para recaudar fondos destinados a los programas culturales del museo.

La edición de 2026 tuvo además un marcado protagonismo mexicano. El tradicional pabellón temporal de la Serpentine fue diseñado por LANZA Atelier, estudio de arquitectura con sede en Ciudad de México, una elección que convirtió al talento creativo mexicano en uno de los ejes de la noche. La propuesta arquitectónica dialogó con la gastronomía y otras expresiones culturales latinoamericanas, reforzando el carácter internacional del encuentro.

La presencia conjunta de Hayek, Iñárritu y Cuarón también representa un momento significativo para el cine mexicano. Entre los tres suman múltiples premios Óscar y décadas de influencia en Hollywood, además de una trayectoria que ha contribuido a ampliar la presencia de creadores mexicanos dentro de la industria cinematográfica internacional.

Aunque la gala contó con invitados como Sienna Miller, Michael B. Jordan, Rosie Huntington-Whiteley y Jeff Goldblum, la fotografía protagonizada por los tres mexicanos se convirtió en una de las imágenes más comentadas del evento. Más que un encuentro entre celebridades reflejó el peso que el talento mexicano continúa teniendo dentro de algunos de los espacios culturales más relevantes del mundo.