Diadema zigzag: así se lleva en 2026 el accesorio que marcó los años 2000

La diadema zigzag dejó de ser un accesorio práctico para recoger el cabello y volvió a ocupar un lugar dentro de la conversación de moda de 2026. Primero apareció reinterpretada por Miu Miu en su propuesta Fall 2026; después, Hailey Bieber la llevó en una versión negra y sencilla que volvió a poner el accesorio frente a una audiencia masiva. El resultado es una de esas recuperaciones de los años 2000 que funcionan porque combinan nostalgia con una utilidad muy concreta: despejar el rostro sin construir un peinado complicado.

De accesorio cotidiano a pieza de moda

La diadema de dientes, también conocida como comb headband, alcanzó una enorme popularidad entre finales de los años noventa y los primeros años del nuevo milenio. Su diseño flexible permitía sujetar el cabello hacia atrás y crear una textura ligeramente marcada alrededor del rostro. Durante esa época apareció asociada a figuras como Britney Spears, Beyoncé, Paris Hilton y David Beckham, convirtiéndose en uno de esos objetos que definieron visualmente una generación.

Su regreso actual resulta interesante porque la pasarela cambió la percepción del accesorio. En la colección Fall 2026 de Miu Miu, las diademas zigzag aparecieron integradas en diferentes propuestas de belleza: algunas recogían completamente el cabello, mientras otras funcionaban casi como un adorno. La firma italiana trasladó así una pieza asociada tradicionalmente con farmacias, tiendas de accesorios y rutinas cotidianas hacia un contexto de lujo.

Hailey Bieber demuestra cómo llevarla ahora

La aparición de Hailey Bieber terminó de darle una lectura contemporánea. La modelo utilizó una versión negra de plástico con un look sencillo, demostrando que no hace falta acompañarla de un conjunto inspirado literalmente en los años 2000 para que funcione. Su elección resulta especialmente relevante porque la diadema apareció en un momento en que otros elementos de aquella década —desde los pantalones capri hasta determinados accesorios deportivos— también están regresando al guardarropa.

Miu Miu llevó esa misma idea todavía más lejos con una interpretación de lujo dentro de su propuesta de 2026. La campaña Fall/Winter de la firma, protagonizada por Hailey Bieber y Xiao Wen Ju, continúa esa conversación alrededor de prendas y accesorios que mezclan referencias de décadas anteriores con una construcción mucho más sofisticada.

Diadema zigzag: así se lleva en 2026 el accesorio que marcó los años 2000 Pinterest

Cómo llevar la diadema zigzag en 2026

La forma más actual de utilizarla consiste precisamente en no exagerar la referencia Y2K. Con el cabello suelto y ligeramente natural, la diadema funciona como un elemento gráfico que despeja la frente y mantiene el rostro descubierto. También puede llevarse con una coleta baja, un moño sencillo o el cabello recogido hacia atrás.

El contraste resulta especialmente efectivo cuando el resto del conjunto mantiene líneas limpias: una camisa blanca, prendas de punto, una chaqueta estructurada o incluso un vestido minimalista permiten que el accesorio aporte personalidad sin convertir el conjunto en un disfraz de otra época.

Diadema zigzag: así se lleva en 2026 el accesorio que marcó los años 2000 Pinterest

El detalle que explica su regreso

Hay algo particularmente contemporáneo en esta recuperación: la diadema zigzag no necesita justificar su existencia únicamente como objeto decorativo. Sigue resolviendo el mismo problema para el que fue creada —retirar el cabello del rostro—, pero ahora también funciona como una declaración estética.

Esa combinación explica por qué algunos accesorios considerados demasiado cotidianos para regresar a las pasarelas terminan teniendo una segunda vida. En 2026, la diadema zigzag no intenta parecer nueva. Su atractivo está precisamente en que todos sabemos qué es, pero la estamos viendo con otros ojos.