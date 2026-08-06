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El color de labial que hace que tus dientes luzcan más blancos, según maquillistas

La percepción del color puede transformar por completo una sonrisa. Los maquillistas recurren a la teoría cromática para elegir labiales que neutralizan visualmente los tonos amarillos del esmalte sin necesidad de filtros o tratamientos

Agosto 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El color de labial que hace que tus dientes luzcan más blancos, según maquillistas

Getty images

Los subtonos fríos pueden cambiar la apariencia de una sonrisa en cuestión de segundos. Ese es uno de los recursos que maquillistas profesionales utilizan desde hace años cuando preparan a celebridades para sesiones fotográficas, alfombras rojas y campañas de belleza. La explicación no tiene que ver con fórmulas blanqueadoras, sino con un principio básico de la teoría del color: ciertos pigmentos generan un contraste que hace que los dientes se perciban más blancos a simple vista.

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El secreto está en el subtono, no en la intensidad del color

Muchas personas eligen un labial porque favorece su tono de piel, pero pocas consideran cómo interactúa con el color natural de los dientes.
Los maquillistas coinciden en que los labiales con base azul son los aliados más efectivos para crear un efecto óptico de mayor blancura. Borgoñas, cerezas, frambuesas, vinos, ciruelas y algunos rojos clásicos con subtono frío neutralizan visualmente los matices amarillos presentes en el esmalte, haciendo que la sonrisa luzca más luminosa.
El efecto funciona incluso cuando el color elegido es intenso. Lo importante no es la profundidad del tono, sino la temperatura del pigmento.

Los tonos cálidos pueden producir el efecto contrario

Naranjas vibrantes, corales, terracotas, marrones con base anaranjada y algunos rojos muy cálidos suelen potenciar los reflejos amarillos de los dientes.
Esto no significa que deban desaparecer del neceser, sino que conviene conocer cómo modifican la percepción del rostro. Si el objetivo es conseguir una sonrisa visualmente más blanca, los tonos cálidos rara vez son la mejor elección.
La misma lógica aplica a determinados labiales nude. Cuando contienen pigmentos melocotón o beige amarillento, pueden hacer que el esmalte pierda luminosidad frente al contraste.

Los mejores colores para lograr una sonrisa más luminosa

Los maquillistas suelen recomendar una familia de tonos que favorece a la mayoría de las personas cuando buscan este efecto visual.
Entre los más versátiles destacan:

  • Rojo cereza
  • Frambuesa
  • Vino
  • Ciruela
  • Berry
  • Rosa malva
  • Fucsia con base azul

Estas tonalidades funcionan especialmente bien porque equilibran el color del esmalte sin necesidad de recurrir a blancos excesivamente fríos, que en ocasiones pueden endurecer las facciones.

El acabado también influye en la percepción

El color no trabaja solo. La textura del labial también modifica la manera en que la luz se refleja alrededor de la boca.
Los acabados satinados y cremosos suelen aportar dimensión y ayudan a que los labios se vean más saludables. Los acabados mate ofrecen una apariencia sofisticada y mantienen el protagonismo del pigmento, mientras que un toque estratégico de brillo en el centro del labio puede aportar volumen sin alterar el efecto óptico del color.
En cambio, los gloss con destellos dorados o demasiado cálidos pueden modificar ligeramente la percepción del tono elegido.

¿Influye el tono de piel?

Sí, una piel cálida también puede llevar un rojo de base azul si la intensidad del color armoniza con el resto del maquillaje. Del mismo modo, quienes tienen subtonos fríos no están limitados únicamente a rosas o vinos. Por esa razón, los maquillistas suelen elegir primero la temperatura del pigmento y después ajustan la intensidad según el tono de piel, el color del cabello y la ocasión.

Una técnica que sigue vigente porque funciona

El auge de las rutinas de cuidado dental ha llevado a muchas personas a buscar tratamientos blanqueadores, pero el maquillaje continúa ofreciendo soluciones inmediatas que no requieren modificar el esmalte.
Elegir el labial adecuado no sustituye un tratamiento odontológico cuando existe una preocupación estética, pero sí demuestra cómo el color puede transformar la percepción del rostro. En una época donde cada detalle se analiza frente a la cámara del teléfono, comprender estos principios resulta mucho más útil que seguir una lista de tonos de temporada. Un buen labial no solo aporta color; también puede convertirse en uno de los recursos más inteligentes para iluminar una sonrisa.

labial Beauty
Eurídice Aiymet Garavito García
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